Σεισμός 7,8 Ρίχτερ Στις Φιλιππίνες

Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ – Δεκάδες οι νεκροί

Κατέρρευσαν κτίρια – Τρομακτικές εικόνες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.06.26 , 10:42 Η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, για 2η χρονιά
08.06.26 , 10:30 Τσουβέλας: Θα κινηθεί νομικά για σεξιστικά σχόλια στη σύντροφό του
08.06.26 , 10:28 Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες απαντήσεις σε Οικονομία και Ιστορία
08.06.26 , 10:24 Ηλίας Μπόγδανος: «Μίλησα με τον Σταύρο Φλώρο, δίνει δύναμη σε όλους»
08.06.26 , 10:23 Τι ετοιμάζει ο Σάκης Τανιμανίδης; «Θα με δείτε και αλλού...»
08.06.26 , 10:20 Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική, Οικονομία
08.06.26 , 10:11 Συναγερμός για τις φωτιές: Αυξήθηκαν σε 64 το τελευταίο 48ωρο
08.06.26 , 10:06 Νέος σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Εύβοια – Τα 5,2 ο κύριος σεισμός
08.06.26 , 09:55 Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ – Δεκάδες οι νεκροί
08.06.26 , 09:53 Dj Stephan: Έτσι σχολίασε τη νέα σχέση της Έλενας Τσαγκρινού
08.06.26 , 09:49 Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 270.000 ευρώ σε άνδρα γιατί εγκατέλειψε γατάκια
08.06.26 , 09:21 BMW M3 E30: Τιμήθηκε με αυτοκινητάκι LEGO
08.06.26 , 09:16 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συγκινημένη στην αποφοίτηση της κόρης της, Μαίρης
08.06.26 , 09:15 Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Διήμερη απόδραση στο Μονακό!
08.06.26 , 09:03 Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Bάπτισαν την κόρη τους!
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Φαίη Σκορδά - Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Διήμερη απόδραση στο Μονακό!
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα και την αδελφή της
Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική, Οικονομία
Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Γονείς για πρώτη φορά
Ελένη Μενεγάκη: Η leopard εμφάνιση που τράβηξε όλα τα βλέμματα
Οικονομάκου: «Έχω ξαναπαντρευτεί, αλλά αυτό δεν το είχα νιώσει ποτέ»
Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Bάπτισαν την κόρη τους!
Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ – Δεκάδες οι νεκροί
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 08.06.26, 07:54
Σεισμός 7,8 Ρίχτερ Στις Φιλιππίνες
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό οι νεκροί που έχουν καταγραφεί επισήμως έχουν φτάσει τους 15 ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 129.  Ο σεισμός προκάλεσε επίσης τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, ενώ αρκετά κτίρια κατέρρευσαν από το χτύπημα του Εγκέλαδου. 

 

 

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας των Φιλιππίνων οι 12 από τους νεκρούς καταγράφηκαν στην περιοχή Σοκσγκάργκεν, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις επαρχίες και μία πόλη: Κοταμπάτο, Σουλτάν Κουνταράτ, Σαρανγκάνι και Τζένεραλ Σάντος. 

«Ορισμένος αριθμός κτιρίων κατέρρευσε. Κάποια σπίτια επίσης έγιναν συντρίμμια», είπε ο Ρόμπερτ Νταγκάν, αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, στη Μιντανάο.

 

 

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι η απειλή τσουνάμι είχε περάσει σε μεγάλο βαθμό και δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές ή θύματα από το τσουνάμι, σύμφωνα με τον Τερεσίτο Μπάκολκολ, διευθυντή του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων.

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων νωρίτερα κατέγραψε κύματα τσουνάμι σε 6 σταθμούς παρακολούθησης με το υψηλότερο να φτάνει τα 1,4 μέτρα.

Επίσης οι αρχές της Ινδονησίας εξέδωσαν διαταγή προς τον πληθυσμό παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη βόρεια Ινδονησία και να κατευθυνθούν προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, εξαιτίας του κινδύνου για τσουνάμι.

 

 

Αρχικά η δόνηση υπολογίστηκε στους 8,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σεισμός καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος και έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα. Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιομέτρων και σημειώθηκε στις 07:37 (τοπική ώρα· 01:37 ώρα Ελλάδας).

Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι «μέσα στις επόμενες τρεις ώρες» και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ως ακόμη και της Ιαπωνίας.

 

 

Κάτοικοι στη βόρεια πόλη Μανάντο της Ινδονησίας ανέφεραν ότι η δόνηση έγινε ιδιαίτερα έντονα αισθητή, παρά το γεγονός ότι το επίκεντρο εντοπίζεται στις Φιλιππίνες.

Οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία βρίσκονται πάνω στο γεωλογικά ενεργό «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας που εκτείνεται από τη Νότια Αμερική έως την Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το PTWC, κύματα 1 ως 3 μέτρων ενδέχεται να πλήξουν τις Φιλιππίνες και 0,3 ως 1 μέτρου την Ινδονησία και τη Μαλαισία.

 

 

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της, από τη νότια νήσο Οκινάουα ως ανατολικά από το Τόκιο. Τα κύματα αναμενόταν να αρχίσουν να φθάνουν στις ιαπωνικές ακτές περί τις 11:30 (τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας) και να μην ξεπερνούν το 1 μέτρο, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Φιλιππίνες: Μετασεισμός 6,1 βαθμών

Στο μεταξύ, νωρίς το πρωί, καταγράφηκε μετασεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών στον θαλάσσιο νότια των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), μετά τον αρχικό πολύ ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών.

 

 

Η νέα σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιομέτρων και εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο οκτώ χιλιόμετρα νότια από την επαρχία Σαρανγκάνι της νήσου Μιντανάο του ασιατικού αρχιπελάγους, σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΕΙΣΜΟΣ
 |
ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ
 |
ΣΕΙΣΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
 |
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top