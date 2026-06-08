Σεισμός 7,8 Ρίχτερ Στις Φιλιππίνες

Ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό οι νεκροί που έχουν καταγραφεί επισήμως έχουν φτάσει τους 15 ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 129. Ο σεισμός προκάλεσε επίσης τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, ενώ αρκετά κτίρια κατέρρευσαν από το χτύπημα του Εγκέλαδου.

Another video captures the Jollibee building collapse in General Santos, Philippines following powerful earthquake. No word on casualties. https://t.co/LJEVl0qTjC pic.twitter.com/DgixNijwoY — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας των Φιλιππίνων οι 12 από τους νεκρούς καταγράφηκαν στην περιοχή Σοκσγκάργκεν, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις επαρχίες και μία πόλη: Κοταμπάτο, Σουλτάν Κουνταράτ, Σαρανγκάνι και Τζένεραλ Σάντος.

«Ορισμένος αριθμός κτιρίων κατέρρευσε. Κάποια σπίτια επίσης έγιναν συντρίμμια», είπε ο Ρόμπερτ Νταγκάν, αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, στη Μιντανάο.

NEW VIDEO: Building collapses in General Santos, Philippines following powerful earthquake. pic.twitter.com/ULOcQTE3Sp — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 8, 2026

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι η απειλή τσουνάμι είχε περάσει σε μεγάλο βαθμό και δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές ή θύματα από το τσουνάμι, σύμφωνα με τον Τερεσίτο Μπάκολκολ, διευθυντή του Ινστιτούτου Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων.

Η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων νωρίτερα κατέγραψε κύματα τσουνάμι σε 6 σταθμούς παρακολούθησης με το υψηλότερο να φτάνει τα 1,4 μέτρα.

Επίσης οι αρχές της Ινδονησίας εξέδωσαν διαταγή προς τον πληθυσμό παράκτιων περιοχών να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη βόρεια Ινδονησία και να κατευθυνθούν προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, εξαιτίας του κινδύνου για τσουνάμι.

WATCH: Mall crumbles in General Santos City (Gensan) after major earthquake in Philippines pic.twitter.com/Os9KXLFhk9 — Rapid Report (@RapidReport2025) June 8, 2026

Αρχικά η δόνηση υπολογίστηκε στους 8,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σεισμός καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος και έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα. Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιομέτρων και σημειώθηκε στις 07:37 (τοπική ώρα· 01:37 ώρα Ελλάδας).

Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι «μέσα στις επόμενες τρεις ώρες» και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ως ακόμη και της Ιαπωνίας.

#BREAKING: Tsunami Warnings Issued Across Asia After Powerful 7.8 Quake Near Philippines



Tsunami warnings have been issued across parts of Asia after a powerful 7.8-magnitude earthquake struck off the coast of Mindanao in the southern Philippines.

The quake occurred shortly… pic.twitter.com/rG34S9DZs7 — upuknews (@upuknews1) June 8, 2026

Κάτοικοι στη βόρεια πόλη Μανάντο της Ινδονησίας ανέφεραν ότι η δόνηση έγινε ιδιαίτερα έντονα αισθητή, παρά το γεγονός ότι το επίκεντρο εντοπίζεται στις Φιλιππίνες.

Οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία βρίσκονται πάνω στο γεωλογικά ενεργό «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας που εκτείνεται από τη Νότια Αμερική έως την Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το PTWC, κύματα 1 ως 3 μέτρων ενδέχεται να πλήξουν τις Φιλιππίνες και 0,3 ως 1 μέτρου την Ινδονησία και τη Μαλαισία.

Severe damage in the Southern Philippines, following a 7.8 magnitude earthquake. Tsunami warnings have been issued. pic.twitter.com/OO27Ymnjia — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2026

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της, από τη νότια νήσο Οκινάουα ως ανατολικά από το Τόκιο. Τα κύματα αναμενόταν να αρχίσουν να φθάνουν στις ιαπωνικές ακτές περί τις 11:30 (τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας) και να μην ξεπερνούν το 1 μέτρο, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Φιλιππίνες: Μετασεισμός 6,1 βαθμών

Στο μεταξύ, νωρίς το πρωί, καταγράφηκε μετασεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών στον θαλάσσιο νότια των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), μετά τον αρχικό πολύ ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών.

I'm seeing reports of major damage in General Santos City in the Philippines after the recent M7.8 earthquake... pic.twitter.com/7ggAim7Tgl — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 8, 2026

Η νέα σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιομέτρων και εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο οκτώ χιλιόμετρα νότια από την επαρχία Σαρανγκάνι της νήσου Μιντανάο του ασιατικού αρχιπελάγους, σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS.