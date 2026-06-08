Τουρκική παρενόχληση δέχθηκε χθες, Κυριακή, το στρατιωτικό αεροσκάφος, που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια στην Κύπρο για το άτυπο Σύμβουλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που θα γίνει στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Τούρκοι παρενόχλησαν και τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν υπουργούς Άμυνας κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως της Γαλλίας και της Ολλανδίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον Πύργο Ελέγχου του αεροδρομίου της Τύμπου στα Κατεχόμενα.

O υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας - Eurokinissi

Παράλληλα απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, τα οποία έγινα αμέσως αντιληπτά. Τα δύο αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα αεροσκάφη των Ευρωπαίων υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο.

Το Πεντάγωνο είχε δημοσιοποιήσει την Κυριακή το πρόγραμμα της μετάβασης του Νίκου Δένδια στην Κύπρο, για την Άτυπη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ατζέντα τις υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις ασφαλείας, τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Ουκρανία, καθώς και για θέματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Πηγές του υπουργείου Άμυνας της Κύπρου ανέφεραν πως στις 19:14 υπήρξε ενημέρωση για παρενόχληση των αεροσκαφών των υπουργών Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας, από τους Τούρκους με παρεμβολές από τον Πύργο Ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα Κατεχόμενα.

Στις 19:51, 40 λεπτά αργότερα, υπήρξε νέα ενημέρωση για το δεύτερο περιστατικό με το αεροσκάφος του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Τα αεροσκάφη συνέχισαν κανονικά την πορεία τους και προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Παρόμοιες ενέργειες έγιναν από την κατοχική δύναμη και σε προηγούμενες άτυπες συναντήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, που φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο.

