Πανελλήνιες 2026: Φινάλε σήμερα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ

Εξετάζονται σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

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Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις πανελλήνιες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 8 Ιουνίου, οι υποψήφιοι ΓΕΛ ολοκληρώνουν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις με εξετάσεις σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.
  • Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, με προσέλευση έως τις 08:00.
  • Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων θα διεξαχθούν από 16 έως 25 Ιουνίου.
  • Οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, και στα Γυμνάσια στις 15 Ιουνίου.
  • Το τελευταίο κουδούνι για νηπιαγωγεία και δημοτικά θα χτυπήσει επίσης στις 15 Ιουνίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών.

Την τελευταία τους δοκιμασία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις δίνουν σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων Προσανατολισμού για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πανελλήνιες: Πώς να τονώσετε το ηθικό των παιδιών στις εξετάσεις

Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στην Ιστορία, εκείνοι των Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας στη Φυσική, ενώ οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής θα διαγωνιστούν στο μάθημα της Οικονομίας.

Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίου των ΓΕΛ - Eurokinissi

Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίου των ΓΕΛ - Eurokinissi

Το star.gr  σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο «Πουκαμισάς» θα παρουσιάσει τα θέματα και τις απαντήσεις.

Υπενθυμίζεται, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι μαθητές δικαιούνται επίδομα 350 ευρώ

Πανελλήνιες 2026: Πότε θα εξεταστούν τα Ειδικά Μαθήματα

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων, τη σκυτάλη παίρνουν τα Ειδικά Μαθήματα, οι εξετάσεις των οποίων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου.

Πανελλήνιες: Συμβουλές από ειδικούς υγείας για τη διαχείριση του άγχους

Οι εξετάσεις αυτές αφορούν τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται ειδική εξέταση, όπως ξένες γλώσσες, σχέδιο και μουσικά μαθήματα.

Πότε κλείνουν τα σχολεία;

Παράλληλα, ολοκληρώνεται σταδιακά και η σχολική χρονιά για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Πανελλήνιες 2026: Τι αλλάζει στα τμήματα των Στρατιωτικών Σχολών

Οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των Γυμνασίων αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου.

Την ίδια ημέρα θα χτυπήσει και το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για χιλιάδες μαθητές.
 

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