Σοφία Μαριόλα: Το μήνυμα μετά την εξώδικη επιστολή για τον χωρισμό της

«Ευχαριστώ για όλη τη στήριξη...»

23.04.26 , 09:23 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι ευχές της στον Γιώργο Μυλωνάκη για τη γιορτή του
23.04.26 , 09:21 Πρωτομαγιά: Πού να «πιάσετε» τον Μάη - Οι κορυφαίες μονοήμερες εκδρομές
23.04.26 , 09:20 Ουγγαρέζος για Αρναούτογλου: «Αφήστε τους άλλους να βρίζουν»
23.04.26 , 09:05 BMW:Δυναμικό ξεκίνημα για τη Neue Klasse
23.04.26 , 09:03 Σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου – Γιατί είναι κινητή γιορτή
23.04.26 , 09:02 Δανία: Σύγκρουση τρένων - Αναφορές για πολλούς τραυματίες
23.04.26 , 08:46 Άγιος Δημήτριος: Γιος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός
23.04.26 , 08:38 Σοφία Μαριόλα: Το μήνυμα μετά την εξώδικη επιστολή για τον χωρισμό της
23.04.26 , 08:25 Ηράκλειο: Εκτέλεσε την Ελευθερία με μια σφαίρα στο κεφάλι
23.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Aπριλίου
22.04.26 , 23:16 Η Finos Film τιμά τη μνήμη του Στέφανου Ληναίου- Το συγκινητικό αντίο
22.04.26 , 23:02 Χαλκίδα: «Με χτύπησαν με μπουνιές & κλωτσιές η κόρη μου κι ο σύντροφός της»
22.04.26 , 22:44 Η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Κοβέσι, στην Αθήνα Με Φόντο Τον ΟΠΕΚΕΠΕ
22.04.26 , 22:19 Κατερίνα Καινούργιου: Το πιο cute «night outfit» της μικρής Ξένιας!
22.04.26 , 22:00 Άγιος Δημήτριος: Νεκρός άνδρας στο Πάρκο Ασυρμάτου
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κοντινοί προορισμοί σαν να βρίσκεσαι σε νησί
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
MasterChef: Ποιος είχε το καλύτερο γλυκό στο Τεστ Δημιουργικότητας
MasterChef: Αυτή η μπριγάδα πήρε τη νίκη στο Τεστ Δημιουργικότητας
Κατερίνα Καινούργιου: Το πιο cute «night outfit» της μικρής Ξένιας!
Άγιος Δημήτριος: Γιος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός
Εκδρομή το τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν του αρέσει κανένας για σύντροφός μου»
Σοφία Μαριόλα: Το μήνυμα μετά την εξώδικη επιστολή για τον χωρισμό της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
  • Η Σοφία Μαριόλα ανακοίνωσε μέσω δικηγόρου την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά κατά όσων παραβιάζουν τα προσωπικά της δεδομένα.
  • Είναι σε διάσταση με τον Στράτο Τζώρτζογλου από τον Ιανουάριο, μετά από προτροπές του συζύγου της.
  • Η Μαριόλα ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για τη στήριξή τους μέσω social media.
  • Θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά μέσων που αναδημοσιεύουν φωτογραφίες της χωρίς συγκατάθεση.
  • Η ανακοίνωση έρχεται μετά από επανειλημμένες αναφορές στην προσωπική της ζωή από τα ΜΜΕ.

Μέσω του δικηγόρου της, η Σοφία Μαριόλα εξέδωσε ανακοίνωση προκειμένου να ξεκαθαρίσει την αλήθεια για το τέλος του γάμου της με τον Στράτο Τζώρτζογλου μετά τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωής.  

«Λύγισε» ο Τζώρτζογλου για τη Μαριόλα: «Μαχαιριά στην καρδιά»

Η ίδια προειδοποιεί πως θα κινηθεί νομικά απέναντι σε όσους διακινούν ή σχολιάζουν προσωπικά της δεδομένα, αλλά και σε Μέσα που αναπαράγουν σχετικό περιεχόμενο.

Μετά τη σχετική ανάρτηση στα social media και το θέμα που προβλήθηκε μέσα από το Πρωινό του ANT1, η Σοφία Μαριόλα έλαβε αρκετά μηνύματα ευχαριστώντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Ευχαριστώ για όλη τη στήριξη από γνωστούς και αγνώστους άπειρα τα μηνύματα», έγραψε ποστάροντας τα μηνύματα στο προφίλ της στο Instagram.

Το δελτίο Τύπου που εστάλη από τον δικηγόρο της Σοφίας Μαριόλα, κ. Όθωνα Παπαδόπουλο, αναφέρει:

«Από το δικηγορικό μας γραφείο ανακοινώνεται ότι έχουμε λάβει από την εντολέα μας κ. Σοφία Μαριόλα την ρητή εντολή να προχωρήσουμε στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε παραβιάσεις ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ίδιας και των φιλικών της προσώπων, μετά από τις επανειλημμένες παράνομες αναφορές στην ίδια και την προσωπική της ζωή, που έχουν σημειωθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο στο διαδίκτυο και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Τζώρτζογλου για Μαριόλα: «Φιλήθηκε με κάποιον που τον ξέρει τέσσερις μέρες»

Η κ. Μαριόλα είναι σε διάσταση με τον σύζυγό της, Στράτο Τζώρτζογλου, ήδη από τον προηγούμενο Ιανουάριο, μετά από προτροπές του ιδίου που ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2025, και έχει κάθε νομικό και ηθικό δικαίωμα να προβαίνει σε επιλογές που αφορούν την προσωπική της ζωή χωρίς αυτές να υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο ή κριτική και χωρίς να υποχρεούται να λογοδοτήσει σε κανέναν.

Θα προχωρήσουμε στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και κατά οιουδήποτε αποπειραθεί στο μέλλον να φωτογραφίσει την ίδια ή τα πρόσωπα του κοινωνικού της περιβάλλοντος χωρίς την συγκατάθεσή της, κατά των μέσων ενημέρωσης που τυχόν αναδημοσιεύουν τέτοιες φωτογραφίες, αλλά και εναντίον αυτών που, ανεύθυνα και αυθαίρετα, ασκούν δημόσια κοινωνική κριτική σε βάρος της χωρίς να έχουν καμία γνώση.

Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις δημόσιες δηλώσεις όσων προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την προσωπική της ζωή για την προώθηση της δημόσιας εικόνας τους, παρουσιάζοντας μία εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και όσους, στην προσπάθεια αυτή, θίγουν και τρίτα πρόσωπα, όπως τα μέλη της οικογενείας της και τα άτομα του κοινωνικού της κύκλου, που την συνοδεύουν στις κοινωνικές της δραστηριότητες». 

Τζώρτζογλου για Μαριόλα: «Η απόφαση για χωρισμό είναι δική μου κι οριστική»

Θυμίζουμε ότι ο χωρισμός του Στράτου Τζώρτζογλου και της Σοφίας Μαριόλα ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Ιανουάριο. Σε συνέχεια, η πρώην σύζυγός του μέσω εξωδίκου αναφέρει ότι θα ασκήσει νομικές ενέργειες σε βάρος οποιουδήποτε παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα της ίδιας και του περιβάλλοντός της, μετά από επαναλαμβανόμενες αναφορές στην προσωπική της ζωή σε μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

