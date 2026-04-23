Σοφία Μαριόλα: Το μήνυμα μετά την εξώδικη επιστολή για τον χωρισμό της

Μέσω του δικηγόρου της, η Σοφία Μαριόλα εξέδωσε ανακοίνωση προκειμένου να ξεκαθαρίσει την αλήθεια για το τέλος του γάμου της με τον Στράτο Τζώρτζογλου μετά τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωής.

Η ίδια προειδοποιεί πως θα κινηθεί νομικά απέναντι σε όσους διακινούν ή σχολιάζουν προσωπικά της δεδομένα, αλλά και σε Μέσα που αναπαράγουν σχετικό περιεχόμενο.

Μετά τη σχετική ανάρτηση στα social media και το θέμα που προβλήθηκε μέσα από το Πρωινό του ANT1, η Σοφία Μαριόλα έλαβε αρκετά μηνύματα ευχαριστώντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Ευχαριστώ για όλη τη στήριξη από γνωστούς και αγνώστους άπειρα τα μηνύματα», έγραψε ποστάροντας τα μηνύματα στο προφίλ της στο Instagram.

Το δελτίο Τύπου που εστάλη από τον δικηγόρο της Σοφίας Μαριόλα, κ. Όθωνα Παπαδόπουλο, αναφέρει:

«Από το δικηγορικό μας γραφείο ανακοινώνεται ότι έχουμε λάβει από την εντολέα μας κ. Σοφία Μαριόλα την ρητή εντολή να προχωρήσουμε στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε παραβιάσεις ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ίδιας και των φιλικών της προσώπων, μετά από τις επανειλημμένες παράνομες αναφορές στην ίδια και την προσωπική της ζωή, που έχουν σημειωθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο στο διαδίκτυο και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Η κ. Μαριόλα είναι σε διάσταση με τον σύζυγό της, Στράτο Τζώρτζογλου, ήδη από τον προηγούμενο Ιανουάριο, μετά από προτροπές του ιδίου που ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2025, και έχει κάθε νομικό και ηθικό δικαίωμα να προβαίνει σε επιλογές που αφορούν την προσωπική της ζωή χωρίς αυτές να υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο ή κριτική και χωρίς να υποχρεούται να λογοδοτήσει σε κανέναν.

Θα προχωρήσουμε στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και κατά οιουδήποτε αποπειραθεί στο μέλλον να φωτογραφίσει την ίδια ή τα πρόσωπα του κοινωνικού της περιβάλλοντος χωρίς την συγκατάθεσή της, κατά των μέσων ενημέρωσης που τυχόν αναδημοσιεύουν τέτοιες φωτογραφίες, αλλά και εναντίον αυτών που, ανεύθυνα και αυθαίρετα, ασκούν δημόσια κοινωνική κριτική σε βάρος της χωρίς να έχουν καμία γνώση.

Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις δημόσιες δηλώσεις όσων προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την προσωπική της ζωή για την προώθηση της δημόσιας εικόνας τους, παρουσιάζοντας μία εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και όσους, στην προσπάθεια αυτή, θίγουν και τρίτα πρόσωπα, όπως τα μέλη της οικογενείας της και τα άτομα του κοινωνικού της κύκλου, που την συνοδεύουν στις κοινωνικές της δραστηριότητες».

Θυμίζουμε ότι ο χωρισμός του Στράτου Τζώρτζογλου και της Σοφίας Μαριόλα ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Ιανουάριο. Σε συνέχεια, η πρώην σύζυγός του μέσω εξωδίκου αναφέρει ότι θα ασκήσει νομικές ενέργειες σε βάρος οποιουδήποτε παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα της ίδιας και του περιβάλλοντός της, μετά από επαναλαμβανόμενες αναφορές στην προσωπική της ζωή σε μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.