Σε μια βαθιά εξομολόγηση προχώρησε η Χάρις Αλεξίου, περιγράφοντας τα παιδικά της χρόνια και αποκαλύπτοντας στοιχεία της προσωπικότητάς της στο περιοδικό Antivirus.

«Ήρθα στην Αθήνα 8 ετών. Ξεριζωθήκαμε, βαριά λέξη, αλλά στην ουσία ναι. Φύγαμε από το πατρικό μου στη Θήβα, αρρώστησε ο μπαμπάς μου. Η μητέρα μου αναγκάστηκε από εκεί που ήταν μια νοικοκυρά στο σπίτι της να βγει να εργαστεί και να μας φέρει στην Αθήνα. Έτσι μπήκαμε πολύ γρήγορα στη ζωή της πόλης και στην αγριάδα της, μακριά από τις ασφάλειές μας, από τους συγγενείς μας, από το σόι αλλά και από τον έλεγχό του», περιέγραψε η σπουδαία ερμηνεύτρια.

Ο έρωτας για τη Χαρούλα Αλεξίου έπαιξε και παίζει ρόλο «απόλυτο». «Θα έλεγα πως ήμουν πολύ ερωτιάρα, ερωτευόμουν πάρα πολύ και πολύ δυνατά. Μπορούσα να σκάσω, να εκραγώ από τον έρωτα. Και πόσο ωραίο είναι που παντρεύτηκα από έρωτα, τον άνθρωπο που είχα ερωτευτεί, γιατί ο έρωτας είναι μια ανάγκη για κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Ακόμη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου», εξομολογήθηκε.

«Αυτό που ξέρω είναι ότι κρατάει τον άνθρωπο ζωντανό, μαλακό, υγρό. Στεγνώνει ο άνθρωπος χωρίς τον έρωτα. Μπορείς να ερωτεύεσαι τα πάντα, με πράγματα, με καταστάσεις. Σημασία έχει να υπάρχει ο έρωτας στη ζωή σου, γιατί ο έρωτας είναι η ομορφιά, φέρνει τη γέννηση του ωραίου. Κι εγώ θέλω να γεννιούνται ωραία πράγματα, για να μπορώ να τα ερωτεύομαι», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον «περιορισμό» που βίωσε από την οικογένεια όταν ήταν νέα, καθώς η μαμά της ήθελε να είναι «το καλό κορίτσι».

«Όταν τραγούδησα υπήρχε μεγάλη αποδοχή από την οικογένειά μου. Στο κομμάτι του έρωτα, σχέσεων, όμως, τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δεν ήταν εύκολο για ένα κορίτσι του ‘60. Η μαμά μου πάντα είχε την ανησυχία του “τι θα πει ο κόσμος, να είμαι το καλό κορίτσι”. Και αυτό θα έλεγα πως με χαρακτήρισε και πως με στρίμωξε πολύ στη ζωή μου, γιατί ήμουν μια φύση φλογερή. Και όλος αυτός ο καθωσπρεπισμός της οικογένειας, κοινωνίας, νιώθω πως μου δημιούργησε θέματα», εξήγησε.

«Το πρώτο πράγμα που σου δημιουργεί αυτός ο περιορισμός, αυτή η ανελευθερία και ο φόβος, είναι σε σχέση με τη σεξουαλικότητά σου, γιατί σε κάνει να ντρέπεσαι. Δε σου επιτρεπόταν να χαρείς τίποτα εκτός γάμου τότε», σημείωσε.

Ακόμη, μίλησε ανοιχτά για το ότι δεν τραγουδά πια, τονίζοντας πως αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. «Κοίταξε να δεις, η πραγματικότητα είναι πως δεν μπορώ να τραγουδήσω. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Το πάλεψα για να κρατηθώ σε αυτό, όμως είχα και την τύχη να καλεστώ από τους ανθρώπους αυτούς της υποκριτικής και να αναλάβω αυτούς τους ρόλους που μου δόθηκαν. Και είναι τόσο ωραίο όλο αυτό, οπότε γιατί να το απορρίψω; Όσες στιγμές μελαγχολίας και να προκύψουν την ώρα που θέλω να πάω να πιάσω τον σκοπό ενός τραγουδιού, με το λάρυγγά μου να μην μπορεί να ανταποκριθεί, δε με σταματούν. Δεν είναι ότι δεν στεναχωρήθηκα, ότι δεν πένθησα», είπε.

«Προφανώς δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από τόσα χρόνια να μην μπορώ να τραγουδήσω. Ξέρω όμως ότι τόσα χρόνια η Χαρούλα τραγουδούσε καλά, το ξέρω. Και τώρα που την ακούω και από απέναντι, το ξέρω καλύτερα», πρόσθεσε.

Νιώθω ευγνωμοσύνη γιατί μου συνέβη, αλλά τώρα πρέπει να συνεχίσω χωρίς αυτή την Αλεξίου, γιατί αυτή θα με κρατήσει πίσω

Τέλος, στην ερώτηση πώς αυτοπροσδιορίζεται η ίδια, είπε: «Θα έλεγα ότι είμαι μάνα. Μου αρέσει να είμαι μάνα για πολλούς. Έχω ένα γιο, αλλά αισθάνομαι ότι έχω πολλά παιδιά. Και υπάρχουν πολλά παιδιά που με λένε “μάνα”. Το έχω αυτό της μάνας, με τα καλά της και με τα κακά της. Το “ζακέτα να πάρεις” το λέω.

Μάνα που θέλει να είναι ερωτευμένη, φίλη, αδερφή. Και είμαι και τσογλάνι μερικές φορές, γιατί την ώρα που μου τη βαράει, μου αρέσει να σηκώνομαι και να κάνω το δικό μου. Αυτό που δεν έκανα στη μάνα μου».

