Σοφία Μαριόλα: «Υπάρχει πόνος στο διαζύγιο αλλά και τον γάμο. Διαλέγεις»

Όσα είπε για τον χωρισμό της από τον Στράτο Τζώρτζογλου

Ο Στράτος Τζώρτζογλου και Σοφία Μαριόλα χώρισαν τον Οκτώβριο του 2025, αλλά αποφάσισαν να μην το δημοσιοποιήσουν. Ωστόσο, όταν η φημολογία συνεχίστηκε, το άλλοτε full in love ζευγάρι τοποθετήθηκε και on camera.

Τζώρτζογλου για Μαριόλα: «Την έβλεπα τη Σοφία ότι δεν ήταν ευτυχισμένη»

Οι πρώτες συζητήσεις για το διαζύγιό του ζευγαριού, που παντρεύτηκε πριν έξι χρόνια, ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες. Δημοσίευμα ανέφερε πως o γνωστός ηθοποιός και η σύζυγός του, έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους από τον Οκτώβριο του 2025. Τότε όμως, ο ίδιος ο κ. Τζώρτζογλου είχε διαψεύσει το δημοσίευμα και είχε αναφέρει πως παραμένει παντρεμένος με τη Σοφία Μαριόλα.

Σοφία Μαριόλα- Στράτος Τζώρτζογλου στη Μύκονο, τον Σεπτέμβριο του 2025

 Σοφία Μαριόλα- Στράτος Τζώρτζογλου στη Μύκονο, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Η κατάθλιψη του Στράτου επηρέασε το γάμο μας»

Πριν από λίγες ώρες, η κάμερα του Happy Day «τσάκωσε» τη Σοφία Μαριόλα στον δρόμο και ο δημοσιογράφος τη ρώτησε για το διαζύγιό τους.

«Η κατάθλιψη του Στράτου επηρέασε το γάμο μας», απάντησε η ίδια χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε πως έχουν άψογες σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της. «Η σχέση μου με τον Στράτο είναι εξαιρετική», είπε.

Η Σοφία Μαριόλα ανέφερε στη συνέχεια: «Ο Στράτος μού είπε ότι ποτέ δε δήλωσε πως ήμουν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές. Δεν υπήρχε αυτή η φράση στη συνέντευξη. Ποια γυναίκα θα μείνει σε ένα γάμο μόνο για διακοπές;

Ό,τι περάσαμε, περάσαμε. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Η κατάθλιψη του Στράτου επηρέασε το γάμο μας. Η σχέση μας είναι εξαιρετική, μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο και είμαστε πολύ καλά. Υπάρχει πόνος στο διαζύγιο, αλλά υπάρχει πόνος και στο γάμο, οπότε διαλέγεις!».

 

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγο καιρό είχε προηγηθεί μια συνέντευξη της Σοφίας Μαριόλα, στην οποία έκανε λόγο για μια «μπόρα στη σχέση τους που ξεπεράστηκε». Οι δυο τους, για ένα διάστημα μιλούσαν για κρίση στον γάμο τους. Τα πράγματα όμως ήταν πιο σοβαρά στη μεταξύ τους σχέση και οδήγησαν στον χωρισμό τους.

