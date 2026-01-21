Τζώρτζογλου για Μαριόλα: «Την έβλεπα τη Σοφία ότι δεν ήταν ευτυχισμένη»

Αποκάλυψε γιατί δεν απέκτησαν παιδί, παρόλο που έλεγαν ότι ήθελαν

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Στράτου Τζώρτζογλου στο περιοδικό ΟΚ!/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εκτενώς στον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα αναφέρθηκε ο Στράτος Τζώρτζογλου στη συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ!, που κυκλοφόρησε σήμερα. 

Τζώρτζογλου: Στην αρχή τον διέψευσε, αλλά τώρα επιβεβαιώνει τον χωρισμό του

«Μόνος μου δεν είμαι γιατί και με τη Σοφία, παρόλο που αποφασίσαμε από κοινού να ζήσουμε χωριστά, όταν βρήκε ένα καταπληκτικό σπίτι κι εγώ ήμουν στην Αμερική, με πήρε τηλέφωνο γεμάτη χαρά. Κάποια στιγμή, ξέφυγε η είδηση, γιατί το είχαμε αποφασίσει από τον Οκτώβριο. Κάπου ειπώθηκε και κάπως μεταφέρθηκε ότι χωρίσαμε», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Τζώρτζογλου για Μαριόλα: «Την έβλεπα τη Σοφία ότι δεν ήταν ευτυχισμένη»

 Σοφία Μαριόλα- Στράτος Τζώρτζογλου στη Μύκονο, τον Σεπτέμβριο του 2025/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

«Όλοι θα νομίζουν ότι χωρίσαμε κι έχουμε ένα από τα γνωστά διαζύγια, ότι συνέβη κάτι φοβερό. Η Σοφία ήταν ευτυχισμένη μόνο όταν πηγαίναμε διακοπές. Της λέω κάποια στιγμή “πήγαινε στη μάνα σου” και πήγε. Το κοριτσάκι μέσα της είχε χορτάσει λίγο με τις τηλεοράσεις κι όλα αυτά, αλλά δεν το κατείχε το θέμα, δεν το πολυγούσταρε»εξήγησε.

Σε άλλο σημείο, επισήμανε πως δεν υπήρξαν ποτέ εντάσεις μεταξύ του ζευγαριού. «Ποτέ, ποτέ, ούτε με τη Σοφία ούτε με τη Μαρία», είπε χαρακτηριστικά.

Σοφία Μαριόλα-Στράτος Τζώρτζογλου, τον Απρίλιο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σοφία Μαριόλα-Στράτος Τζώρτζογλου, τον Απρίλιο του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σε ερώτηση για το αν είχε πόνο ο χωρισμός, ο ίδιος απάντησε: «Πόνο έχει όταν τη βλέπω να μην είναι ευτυχισμένη κι εγώ να προσπαθώ να φύγω από το σπίτι και να μη με βλέπει σε αυτή την τρέλα. Δεν ξέρω, έκανε τον κύκλο της αυτή η σχέση ως γάμος, με τη στενή έννοια. Ολοκληρώθηκε το κομμάτι γάμος με τη στενή έννοια. Να μένουμε στο ίδιο σπίτι, ίσως εγώ δεν αντέχω. Ίσως θέλω να έχω αυτή τη μοναχικότητα που μου αρέσει».

.Στράτος Τζώρτζογλου-Σοφία Μαριόλα, το 2017/ NDP

.Στράτος Τζώρτζογλου-Σοφία Μαριόλα, το 2017/ NDP

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στα Χανιά το 2019. Από όταν έγινε γνωστή η σχέση τους, πριν από 8 χρόνια, έλεγαν και οι δύο πως ήθελαν παιδί. Σχετικά με αυτό, ο Στράτος Τζώρτζογλου αποκάλυψε πως δεν μπορούσαν να κάνουν

«Υπήρχε ένα πρόβλημα υγείας που δεν το επέτρεπε κι όταν τελείωσε το πρόβλημα υγείας, μπήκα στην κατάθλιψη για τρία χρόνια. Δηλαδή ήταν και λίγο ζήτημα τύχης. Δεν ξέρω (αν θα ήμασταν ακόμη μαζί αν είχε έρθει ένα παιδί), γιατί θα μπορούσα να κάνω με τη Μαρία το ίδιο, αλλά δεν έγινε», εξομολογήθηκε.

 

«Και τώρα πιθανόν να μην το μάθαινε και κανείς, αν δεν ξέφευγε από κάποιον, μάλλον από την πλευρά της Σοφίας, γιατί εγώ δεν το είχα πει ούτε στο γιο μου», κατέληξε. 

Πάντως στην τηλεοπτική του συνέντευξη, χθες, στην εκπομπή Buongiorno, ο  ηθοποιός είπε ότι «χωρίσαμε, αλλά δε χωρίσαμε. Θα βγαίνουμε, θα έρθει στην πρεμιέρα μου, θα πάμε διακοπές το καλοκαίρι.Είναι οικογένεια και θα παραμείνει. Δε χωρίζω ποτέ από αυτούς που αγαπάω. Ακόμη και παντρεμένοι να είμαστε, αν κάποιος ερωτευτεί, θα φύγει από τη σχέση, τότε χωρίζει. Αν κάνει άλλη οικογένεια», είπε χαρακτηριστικά.

