Τζώρτζογλου: Στην αρχή τον διέψευσε, αλλά τώρα επιβεβαιώνει τον χωρισμό του

«Δε μένουμε μαζί στο ίδιο σπίτι», είπε για τη Σοφία Μαριόλα ο ηθοποιός

Τζώρτζογλου: Στην αρχή τον διέψευσε, αλλά τώρα επιβεβαιώνει τον χωρισμό του
Τζώρτζογλου - Μαριόλα: Το παρασκήνιο πίσω από τη διάψευση του χωρισμού και τελικά της επιβεβαίωσης ότι δεν είναι πλέον μαζί/ Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πριν λίγες μέρες, διέψευσε τον χωρισμό του από τη σύζυγό του Σοφία Μαριόλα, όμως πλέον o Στράτος Τζώρτζογλου επιβεβαιώνει ότι το ζευγάρι δεν είναι πλέον μαζί.

Στράτος Τζώρτζογλου: Διαψεύδει τον χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα

Το ρεπορτάζ από τις φήμες στη διάψευση κι από εκεί στην επιβεβαίωση του χωρισμού παρουσίασε η εκπομπή Happy Day και συγκεκριμένα η Όλγα Λαφαζάνη που μίλησε με τον ηθοποιό. 

Σοφία Μαριόλα- Στράτος Τζώρτζογλου σε συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, τον Σεπτέμβριου του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Σοφία Μαριόλα- Στράτος Τζώρτζογλου σε συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, τον Σεπτέμβριου του 2025/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Την περασμένη Πέμπτη βγήκε ένα άρθρο του Νίκου Γεωργιάδη που έλεγε ότι ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα έχουν χωρίσει. Εγώ επειδή διατηρώ μια πολύ σχέση με τον Στράτο, πέραν της επαγγελματικής, τον κάλεσα στο τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι μία από τις πολλοστές φορές που έχει γραφτεί κάτι τέτοιο. "Είμαστε πάρα πολύ καλά με τη Σοφία. Μπορεί να γράφτηκε επειδή πήγα ταξίδι στην Αμερική να δω τον γιο μου. Του ζήτησα αν μπορούμε να έχουμε τηλεφωνικά αυτή τη δήλωση και μου είπε πως δεν ήθελε», περιέγραψε αρχικά η Όλγα Λαφαζάνη.

Τζώρτζογλου: Στην αρχή τον διέψευσε, αλλά τώρα επιβεβαιώνει τον χωρισμό του

«Επειδή όμως συνεχίστηκε να γράφεται και να συζητιέται πάρα πολύ, τον ξανακάλεσα στο τηλέφωνο. Μου λέει "Όλγα, θα είμαι ειλικρινής. Έχουμε χωρίσει, δε μένουμε μαζί στο ίδιο σπίτι αλλά βρισκόμαστε κάθε μέρα κι έχουμε εξαιρετική σχέση"», αποκάλυψε η δημοσιογράφος.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επισήμανε δε, ότι αύριο θα κυκλοφορήσει συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ! στην οποία παραδέχεται τον χωρισμό του, ο οποίος μάλιστα υφίσταται εδώ και κάποιους μήνες. 

Γάμος Στράτου Τζώρτζογλου- Σοφίας Μαριόλα στα Χανιά, το 2019/  NDP

Γάμος Στράτου Τζώρτζογλου- Σοφίας Μαριόλα στα Χανιά, το 2019/  NDP

Ο γάμος του του ζευγαριού είχε γίνει στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού στο Ακρωτήρι Χανίων, το 2019. Η γνωριμία τους είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη πριν από αρκετά χρόνια. Παρά τη διαφορά ηλικίας, το ζευγάρι είχε μιλήσει αρκετές φορές για τη χημεία και την πνευματική επικοινωνία που είχαν από την αρχή. 

