Δημοσκόπηση ALCO: Ανεπαρκής η στήριξη του κράτους στους πολύτεκνους

Το 94% θεωρούν ότι η Πολιτεία πρέπει στηρίξει οικονομικά τους πολύτεκνους

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Δημοσκόπηση ALCO: Ανεπαρκής Η Στήριξη Κράτους Σε Πολύτεκνους
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 71% των πολιτών θεωρούν ανεπαρκή τη στήριξη του κράτους στους πολύτεκνους.
  • 95% υποστηρίζουν τη μείωση του ΕΝΦΙΑ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
  • 94% ζητούν αυξημένη οικονομική στήριξη για πολύτεκνες οικογένειες.
  • 93% υποστηρίζουν τη μετεγγραφή παιδιών πολύτεκνων οικογενειών στον τόπο κατοικίας τους.
  • Η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει το δημογραφικό πρόβλημα και στηρίζει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οικογένειας.

Η Πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοποίησε η ALCO για λογαριασμό της ΑΣΠΕ το διάστημα 16-20 Μαΐου 2026 σε ικανό δείγμα συμπολιτών μας, καταγράφει συντριπτική κοινωνική στήριξη σε συγκεκριμένα μέτρα δημογραφικής πολιτικής και στήριξης των οικογενειών με πολλά παιδιά.

Τι αλλάζει για τους πολύτεκνους από το 2025 - Τα «προνόμια» των τρίτεκνων

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

• 71% των πολιτών θεωρούν ανεπαρκή τη στήριξη των πολυτέκνων από το κράτος.

Δημοσκόπηση ALCO: Ανεπαρκής η στήριξη του κράτους στους πολύτεκνους

Δημοσκόπηση ALCO: Ανεπαρκής η στήριξη του κράτους στους πολύτεκνους

Δημοσκόπηση ALCO: Ανεπαρκής η στήριξη του κράτους στους πολύτεκνους

• 95% υποστηρίζουν τη μείωση του ΕΝΦΙΑ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας.

• 94% θεωρούν ότι η Πολιτεία πρέπει να παρέχει αυξημένη οικονομική στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες.

Δημοσκόπηση ALCO: Ανεπαρκής η στήριξη του κράτους στους πολύτεκνους

• 93% υποστηρίζουν τη δυνατότητα μετεγγραφής των παιδιών πολύτεκνων οικογενειών στον τόπο κατοικίας της οικογένειάς τους.

Προνόμια πολυτέκνων και για τους τρίτεκνους - Το πακέτο μέτρων

Δημοσκόπηση ALCO: Ανεπαρκής η στήριξη του κράτους στους πολύτεκνους

• 91% συμφωνούν με την παροχή πρόσθετου συντάξιμου χρόνου για την ανατροφή παιδιών και με ειδική μέριμνα για τις πολύτεκνες μητέρες.

Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η κοινή γνώμη παρακολουθεί και τοποθετείται σχετικά με τα μέτρα στήριξης για την οικογένεια με πολλά παιδιά,
ενισχύοντας τις προτάσεις δημογραφικής ανάπτυξης της ΑΣΠΕ, αποδεικνύοντας έτσι ότι δεν αποτελούν μόνο αιτήματα των πολύτεκνων οικογενειών, αλλά πολιτικές που συγκεντρώνουν ευρύτατη κοινωνική αποδοχή.

Το μήνυμα της κοινής γνώμης είναι σαφές: η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει το δημογραφικό πρόβλημα και στηρίζει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οικογένειας με σκοπό την απόκτηση πολλών παιδιών. Οι τεκμηριωμένες προτάσεις των πολυτέκνων είναι πλέον γνωστές και μέσω της παρούσας έρευνας κοινωνικά αποδεκτές.

Η Πολιτεία ωστόσο έχει τη συνταγματική υποχρέωση αλλά και την κοινωνική νομιμοποίηση να προχωρήσει στην εφαρμογή τους.

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