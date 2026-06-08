«Είσαι είτε ηλίθια, είτε διεφθαρμένη» - Επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο

Σηκώθηκε κι έφυγε από συνέντευξη στο NBC

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.06.26 , 13:48 On air αποκάλυψη: «Έχουμε χωρίσει, αλλά μένουμε μαζί»
08.06.26 , 13:45 Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
08.06.26 , 13:39 Συντάξεις: Αυξήσεις σε ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων & στρατιωτικών
08.06.26 , 13:25 Linktour ALUMI: Οι τιμές του νέου ηλεκτρικού φίλου της πόλης
08.06.26 , 13:16 Άση Μπήλιου: Εύνοια και τύχη γι' αυτά τα ζώδια με τη Σύνοδο Δία- Αφροδίτης
08.06.26 , 13:15 Κατασχέθηκαν 5,3 τόνοι ακατάλληλου κρέατος
08.06.26 , 13:13 Παραιτήθηκε ο γγ του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης
08.06.26 , 13:09 Κατερίνα Καινούργιου: «Με γράφουν γριά δίπλα στον Παναγιώτη»
08.06.26 , 13:05 Ο Ηλίας Γκότσης αποκαλύπτει γιατί λέει «όχι» στην τηλεόραση
08.06.26 , 13:00 Ράνια Θρασκιά: «Η τηλεόραση πρέπει να βρει τα πατήματά της»
08.06.26 , 12:58 PEUGEOT E-208 GTi: Μια νέα εποχή ξεκινά για το θρυλικό σήμα GTi
08.06.26 , 12:47 Αυτές είναι οι κορυφαίες τροφές που βοηθούν στον πονοκέφαλο
08.06.26 , 12:14 Φτιάχνουμε καλοκαιρινούς ντοματοκεφτέδες - Η τέλεια συνταγή για την εποχή
08.06.26 , 12:13 Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα – Πότε θα επηρεάσει τη χώρα μας
08.06.26 , 12:11 Mad VMA: Η συνεργασία - βόμβα που θα συζητηθεί όσο καμία άλλη
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Κηδεία Γιώργου Σουφλιά: Συντετριμμένες η σύζυγος και οι κόρες του
Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα – Πότε θα επηρεάσει τη χώρα μας
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Γονείς για πρώτη φορά
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα και την αδελφή της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Συγκινημένη στην αποφοίτηση της κόρης της, Μαίρης
Άση Μπήλιου: Εύνοια και τύχη γι' αυτά τα ζώδια με τη Σύνοδο Δία- Αφροδίτης
Οικονομάκου: «Έχω ξαναπαντρευτεί, αλλά αυτό δεν το είχα νιώσει ποτέ»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τη συνέντευξη στο NBC, αποκαλώντας τη δημοσιογράφο Κρίστεν Γουέλκερ είτε ηλίθια είτε διεφθαρμένη.
  • Η ένταση προήλθε από τις δηλώσεις του Τραμπ για τις προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια, τις οποίες χαρακτήρισε 'στημένες'.
  • Η Γουέλκερ ζήτησε στοιχεία για τους ισχυρισμούς του Τραμπ, ο οποίος αντέτεινε ότι η δημοσιογράφος είναι διεφθαρμένη.
  • Η Γουέλκερ είναι αναγνωρίσιμη δημοσιογράφος του NBC και πρόσφατα ανέλαβε τη θέση της συντονίστριας του 'Meet the Press'.
  • Μετά τη συνέντευξη, η Γουέλκερ δήλωσε ότι ο Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει νέα συνέντευξη στο μέλλον.

Μία ακόμα επεισοδιακή συνέντευξη έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ή καλύτερα διέκοψε, αφού σηκώθηκε κι έφυγε, «στολίζοντας» με χαρακτηρισμούς τη δημοσιογράφο. 

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποχώρησε από την εκπομπή «Meet the Press» του NBC, λέγοντας  στην παρουσιάστρια Κρίστεν Γουέλκερ ότι «είτε είναι ηλίθια, είτε είναι διεφθαρμένη».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι τρέχουσες προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια, όπως και οι προεδρικές εκλογές του 2020 ήταν «στημένες». 

Σάλος με το site aliens.gov του Λευκού Οίκου για τους μετανάστες

Η καταμέτρηση των ψήφων για τις προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια συνεχίζεται, κάτι που είναι συνηθισμένο στη συγκεκριμένη πολιτεία, όπου οι καθυστερήσεις είναι συχνές λόγω μιας ιδιαίτερα σχολαστικής διαδικασίας καταμέτρησης ψήφων και της ευρείας χρήσης των επιστολικών ψήφων. 

Σε αυτή την καθυστέρηση «πάτησε» και ο Τραμπ για να ισχυριστεί στη συνέντευξη στο NBC ότι «Κάνουν απάτη με τις εκλογές».

Τι γίνεται με την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ: Αλλεπάλληλες εξετάσεις

«Έχετε στοιχεία που να το υποστηρίζουν αυτό;» τον ρώτησε η Γουέλκερ με τον Αμερικανό πρόεδρο να της απαντά:  

«Το μόνο που έχω να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω».

«Αλλά αυτά δεν είναι στοιχεία», συνέχισε η δημοσιογράφος, με τον Τραμπ να της εξαπολύει δριμεία επίθεση, λέγοντας:

Τραμπ στο Ιράν: «Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;»

«Είναι διεφθαρμένοι, όπως εσύ είσαι διεφθαρμένη».

«Για να είμαι δίκαιη, δεν είμαι διεφθαρμένη. Αλλά ας συνεχίσουμε», του απάντησε η δημοσιογράφος και τότε εκείνος έγινε ακόμα πιο επιθετικός λέγοντάς της:

«Ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ηλίθια. Ας το αφήσουμε εδώ γιατί έχω φτάσει στα όριά μου. Ευχαριστώ αγάπη, να περνάς καλά».

Όλες οι απόπειρες δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Η Γουέλκερ προσπάθησε να συνεχίσει τη συνέντευξη, λέγοντάς του ότι είχε ταξιδέψει έως του Ουισκόνσιν για να τον συναντήσει, αλλά ο Τραμπ ήταν ανένδοτος. 

«Κάθισα στη βροχή μαζί σου για μια ώρα και σου έδωσα αρκετό χρόνο. Πρέπει να τακτοποιήσετε τα μέσα ενημέρωσης γιατί ξέρεις κάτι; Μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να είναι σπουδαία με έναν ανέντιμο Τύπο», της είπε και αποχώρησε.

Αφού μεταδόθηκε η συνέντευξη, η Γουέλκερ είπε: «Μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ το Σάββατο και οι δύο αναγνωρίσαμε τις επιπλοκές που προκάλεσε η βροχή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Συμφώνησε να καθίσει μαζί μου για μια ακόμη συνέντευξη στο Meet the Press».

Ποια είναι η Κρίστεν Γουέλκερ

Η Γουέλκερ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με πτυχίο στην Αμερικανική Ιστορία.

Εντάχθηκε στο NBC News το 2010 και ανέβηκε σταθερά στην ιεραρχία, υπηρετώντας ως ανταποκρίτρια στο Λευκό Οίκο, συν-επικεφαλής ανταποκρίτρια στο Λευκό Οίκο και παρουσιάστρια των εκπομπών του Σαββατοκύριακου.

Την τελευταία δεκαετία, κάλυψε πολλές προεδρικές κυβερνήσεις, συντόνισε τηλεοπτικές συζητήσεις που μεταδόθηκαν σε εθνικό επίπεδο και πήρε συνεντεύξεις από μερικές από τις πιο σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων ο Μπαράκ Ομπάμα, η Μισέλ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν.

Η Γουέλκερ είναι σήμερα συντονίστρια της εμβληματικής εκπομπής δημόσιων υποθέσεων του NBC, «Meet the Press», και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του καναλιού.

Στην πρώτη της εκπομπή ως παρουσιάστρια, πήρε συνέντευξη από τον τότε πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνέντευξη δέχτηκε κριτική από ορισμένους που θεώρησαν ότι η Γουέλκερ δεν αμφισβήτησε αρκετά τις φερόμενες ψευδείς δηλώσεις του Τραμπ και ότι δεν έπρεπε να του δοθεί η ευκαιρία να διαδώσει τις απόψεις του σχετικά με τις εκλογές του 2020 και άλλα θέματα.

Στις 8 Νοεμβρίου 2023, συν-συντόνισε την τρίτη προκριματική συζήτηση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για το 2024 μαζί με τον Λέστερ Χολτ και τον Χιου Χιούιτ στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Ο υποψήφιος για την προεδρία Βιβέκ Ραμασβάμι ξεκίνησε αποκαλώντας την μέλος του «διεφθαρμένου κατεστημένου των μέσων ενημέρωσης» και κατηγορώντας την ότι προωθεί «τη φάρσα της συμπαιγνίας Τραμπ-Ρωσίας».

Η Γουέλκερ χαμογέλασε και αγνόησε την επίθεση, ενώ ο Χολτ προχώρησε στο επόμενο θέμα.

Το NBC ανακοίνωσε ότι η Γουέλκερ θα διαδεχθεί τον Τσακ Τοντ ως συντονίστρια του Meet the Press το 2023.

Έγινε η πρώτη μαύρη δημοσιογράφος και η δεύτερη γυναίκα που παρουσιάζει μόνιμα την εκπομπή στη σύγχρονη εποχή της.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
 |
ΝΒC
 |
ΚΑΒΓΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top