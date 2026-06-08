Μία ακόμα επεισοδιακή συνέντευξη έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ή καλύτερα διέκοψε, αφού σηκώθηκε κι έφυγε, «στολίζοντας» με χαρακτηρισμούς τη δημοσιογράφο.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποχώρησε από την εκπομπή «Meet the Press» του NBC, λέγοντας στην παρουσιάστρια Κρίστεν Γουέλκερ ότι «είτε είναι ηλίθια, είτε είναι διεφθαρμένη».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι τρέχουσες προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια, όπως και οι προεδρικές εκλογές του 2020 ήταν «στημένες».

Η καταμέτρηση των ψήφων για τις προκριματικές εκλογές στην Καλιφόρνια συνεχίζεται, κάτι που είναι συνηθισμένο στη συγκεκριμένη πολιτεία, όπου οι καθυστερήσεις είναι συχνές λόγω μιας ιδιαίτερα σχολαστικής διαδικασίας καταμέτρησης ψήφων και της ευρείας χρήσης των επιστολικών ψήφων.

Σε αυτή την καθυστέρηση «πάτησε» και ο Τραμπ για να ισχυριστεί στη συνέντευξη στο NBC ότι «Κάνουν απάτη με τις εκλογές».

«Έχετε στοιχεία που να το υποστηρίζουν αυτό;» τον ρώτησε η Γουέλκερ με τον Αμερικανό πρόεδρο να της απαντά:

«Το μόνο που έχω να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω».

«Αλλά αυτά δεν είναι στοιχεία», συνέχισε η δημοσιογράφος, με τον Τραμπ να της εξαπολύει δριμεία επίθεση, λέγοντας:

«Είναι διεφθαρμένοι, όπως εσύ είσαι διεφθαρμένη».

«Για να είμαι δίκαιη, δεν είμαι διεφθαρμένη. Αλλά ας συνεχίσουμε», του απάντησε η δημοσιογράφος και τότε εκείνος έγινε ακόμα πιο επιθετικός λέγοντάς της:

«Ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ηλίθια. Ας το αφήσουμε εδώ γιατί έχω φτάσει στα όριά μου. Ευχαριστώ αγάπη, να περνάς καλά».

Η Γουέλκερ προσπάθησε να συνεχίσει τη συνέντευξη, λέγοντάς του ότι είχε ταξιδέψει έως του Ουισκόνσιν για να τον συναντήσει, αλλά ο Τραμπ ήταν ανένδοτος.

«Κάθισα στη βροχή μαζί σου για μια ώρα και σου έδωσα αρκετό χρόνο. Πρέπει να τακτοποιήσετε τα μέσα ενημέρωσης γιατί ξέρεις κάτι; Μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να είναι σπουδαία με έναν ανέντιμο Τύπο», της είπε και αποχώρησε.

Αφού μεταδόθηκε η συνέντευξη, η Γουέλκερ είπε: «Μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ το Σάββατο και οι δύο αναγνωρίσαμε τις επιπλοκές που προκάλεσε η βροχή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Συμφώνησε να καθίσει μαζί μου για μια ακόμη συνέντευξη στο Meet the Press».

Ποια είναι η Κρίστεν Γουέλκερ

Η Γουέλκερ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με πτυχίο στην Αμερικανική Ιστορία.

Εντάχθηκε στο NBC News το 2010 και ανέβηκε σταθερά στην ιεραρχία, υπηρετώντας ως ανταποκρίτρια στο Λευκό Οίκο, συν-επικεφαλής ανταποκρίτρια στο Λευκό Οίκο και παρουσιάστρια των εκπομπών του Σαββατοκύριακου.

Την τελευταία δεκαετία, κάλυψε πολλές προεδρικές κυβερνήσεις, συντόνισε τηλεοπτικές συζητήσεις που μεταδόθηκαν σε εθνικό επίπεδο και πήρε συνεντεύξεις από μερικές από τις πιο σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων ο Μπαράκ Ομπάμα, η Μισέλ Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν.

Η Γουέλκερ είναι σήμερα συντονίστρια της εμβληματικής εκπομπής δημόσιων υποθέσεων του NBC, «Meet the Press», και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του καναλιού.

Στην πρώτη της εκπομπή ως παρουσιάστρια, πήρε συνέντευξη από τον τότε πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνέντευξη δέχτηκε κριτική από ορισμένους που θεώρησαν ότι η Γουέλκερ δεν αμφισβήτησε αρκετά τις φερόμενες ψευδείς δηλώσεις του Τραμπ και ότι δεν έπρεπε να του δοθεί η ευκαιρία να διαδώσει τις απόψεις του σχετικά με τις εκλογές του 2020 και άλλα θέματα.

Στις 8 Νοεμβρίου 2023, συν-συντόνισε την τρίτη προκριματική συζήτηση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για το 2024 μαζί με τον Λέστερ Χολτ και τον Χιου Χιούιτ στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Ο υποψήφιος για την προεδρία Βιβέκ Ραμασβάμι ξεκίνησε αποκαλώντας την μέλος του «διεφθαρμένου κατεστημένου των μέσων ενημέρωσης» και κατηγορώντας την ότι προωθεί «τη φάρσα της συμπαιγνίας Τραμπ-Ρωσίας».

Η Γουέλκερ χαμογέλασε και αγνόησε την επίθεση, ενώ ο Χολτ προχώρησε στο επόμενο θέμα.

Το NBC ανακοίνωσε ότι η Γουέλκερ θα διαδεχθεί τον Τσακ Τοντ ως συντονίστρια του Meet the Press το 2023.

Έγινε η πρώτη μαύρη δημοσιογράφος και η δεύτερη γυναίκα που παρουσιάζει μόνιμα την εκπομπή στη σύγχρονη εποχή της.