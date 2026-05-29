Σάλος με το site aliens.gov του Λευκού Οίκου για τους μετανάστες

«Περπατούν ανάμεσά μας, αλλά δεν ανήκουν εδώ»

Σάλος Με Το Site Aliens.gov Του Λευκού Οίκου Για Μετανάστες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η νέα ιστοσελίδα aliens.gov του Λευκού Οίκου προκαλεί σάλο λόγω της επιστημονικής φαντασίας αισθητικής και της ρητορικής που παραπέμπει σε «εξωγήινους εισβολείς».
  • Το σύνθημα «Περπατούν ανάμεσά μας» και οι αναφορές στους μετανάστες ως απειλή προκάλεσαν αντιδράσεις από οργανώσεις δικαιωμάτων και πολιτικούς αντιπάλους του Τραμπ.
  • Η καμπάνια χαρακτηρίζεται προκλητική και ακραία, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ μεταναστών και εξωγήινων.
  • Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Τραμπ για διχαστική στρατηγική που στοχεύει στον φόβο και την πόλωση της κοινής γνώμης.
  • Η ιστοσελίδα αρχικά προκάλεσε ενδιαφέρον λόγω φημών για αποχαρακτηρισμό εγγράφων σχετικά με εξωγήινη ζωή.

Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ - και όχι μόνο - η νέα ιστοσελίδα aliens.gov του Λευκού Οίκου για τη μετανάστευση. Η σελίδα χρησιμοποιεί αισθητική επιστημονικής φαντασίας και όρους που παραπέμπουν σε «εξωγήινους εισβολείς», προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από οργανώσεις δικαιωμάτων και πολιτικούς αντιπάλους του Αμερικανού προέδρου.

Το πιο αμφιλεγόμενο στοιχείο είναι το σύνθημα που εμφανίζεται στην καμπάνια: «Περπατούν ανάμεσά μας», ενώ σε άλλο σημείο αναφέρεται πως οι μετανάστες «ψωνίζουν στα ίδια καταστήματα» και «παρακολουθούν μαθήματα με τα παιδιά μας, αλλά δεν ανήκουν εδώ». Οι διατυπώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς να κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ ότι χρησιμοποιεί ρητορική φόβου και επιχειρεί να παρουσιάσει τους μετανάστες ως απειλή για την αμερικανική κοινωνία.

Η ιστοσελίδα συνοδεύτηκε και από προωθητικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Λευκού Οίκου. Σε μία από τις αναρτήσεις εμφανίζεται ένας ιπτάμενος δίσκος δίπλα σε συνοριακό τείχος, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση ανάμεσα στους «εξωγήινους» και τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ. Η επικοινωνιακή αυτή καμπάνια χαρακτηρίστηκε από επικριτές ως προκλητική και ακραία.

Το aliens.gov είχε αρχικά προκαλέσει ενδιαφέρον επειδή πολλοί πίστεψαν πως θα σχετιζόταν με τις υποσχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για αποχαρακτηρισμό εγγράφων γύρω από εξωγήινη ζωή και άγνωστα εναέρια φαινόμενα. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα η αμερικανική κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη δημοσιοποίηση σχετικών αρχείων, γεγονός που είχε πυροδοτήσει έντονη φημολογία γύρω από το domain.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Τραμπ ότι επιλέγει μια διχαστική στρατηγική ενόψει των πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ, επενδύοντας σε μηνύματα που στοχεύουν στον φόβο και στην πόλωση της κοινής γνώμης.

