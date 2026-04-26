Ποιος είναι ο 31χρονος δάσκαλος που άνοιξε πυρ στο δείπνο του Λευκού Οίκου

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν ήταν «δάσκαλος του μήνα» - Οι σπουδές στην τεχνολογία

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο δράστης της επίθεσης στο δείπνο του Λευκού Οίκου είναι ο 31χρονος Κόουλ Τόμας Άλεν από το Λος Άντζελες.
  • Εργάζεται ως δάσκαλος και προγραμματιστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών, με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού από το Caltech.
  • Άνοιξε πυρ με καραμπίνα εναντίον πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών και συνελήφθη.
  • Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει αδιευκρίνιστο, ενώ ο ύποπτος φέρεται να διέμενε στο ξενοδοχείο της εκδήλωσης.
  • Είχε ανακηρυχθεί 'Καθηγητής του Μήνα' το Δεκέμβριο του 2024 από την C2 Education.

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της επίθεσης στο γεύμα της Ένωσης Ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο, που έσπειρε τον τρόμο όταν άνοιξε πυρ.  

Πρόκειται για τον 31χρονο εκπαιδευτικό Κόουλ Τόμας Άλεν από το Λος Άντζελες, κάτοικο του Τόρανς της Καλιφόρνιας. 

 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα αμερικανικά ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι απόφοιτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech) και εργάζεται ως μερικής απασχόλησης δάσκαλος και προγραμματιστής ηλεκτρονικών παιχνιδιών. 

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι οι ερευνητές πιστεύουν πως ο ύποπτος διέμενε στο ξενοδοχείο, όπου πραγματοποιούνταν το ετήσιο δείπνο και προς το παρόν δεν έχει προσδιοριστεί το κίνητρο της επίθεσης. 

 

 

«Δάσκαλος του μήνα» ο δράστης - Οι σπουδές στον τομέα της τεχνολογίας

Αναρτήσεις στο Facebook που φαίνεται να σχετίζονται με τον Κόουλ δείχνουν ότι είχε ανακηρυχθεί «Καθηγητής του Μήνα» τον Δεκέμβριο του 2024 από το γραφείο της C2 Education στο Τόρανς. 

Προφίλ στο LinkedIn με το όνομά του τον περιγράφει ως «μηχανολόγο μηχανικό και επιστήμονα υπολογιστών βάσει σπουδών, ανεξάρτητο δημιουργό παιχνιδιών βάσει εμπειρίας, δάσκαλο εκ φύσεως». 

Σύμφωνα με το ίδιο προφίλ, απέκτησε πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια το 2017 και μεταπτυχιακό τίτλο στην επιστήμη υπολογιστών από το California State University στο Dominguez Hills το 2025.  

 

 

Το Caltech επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του ότι άτομο με αυτό το όνομα αποφοίτησε το 2017. 

Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως μερικής απασχόλησης δάσκαλος στην C2 Education και ήταν αυτοαπασχολούμενος προγραμματιστής παιχνιδιών. Προηγουμένως είχε εργαστεί ως μηχανολόγος μηχανικός στην εταιρεία IJK Controls στη Νότια Πασαντίνα για έναν χρόνο, ενώ νωρίτερα ήταν βοηθός διδασκαλίας στο Caltech. 

Η Μυστική Υπηρεσία ανέφερε ότι ο ύποπτος ήταν οπλισμένος με καραμπίνα και τέθηκε υπό κράτηση, αφού άνοιξε πυρ εναντίον πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, έξω από την αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου, όπου παρευρίσκονταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, αλλά και αρκετά μέλη του υπουργικού συμβουλίου. 

