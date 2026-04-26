Πανικός από πυροβολισμούς σε δείπνο στον Λευκό Οίκο - Απομακρύνθηκε ο Τραμπ

Δάσκαλος 31 ετών ο ένοπλος που συνελήφθη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.04.26 , 11:16 Ποιος είναι ο 31χρονος δάσκαλος που άνοιξε πυρ στο δείπνο του Λευκού Οίκου
26.04.26 , 09:04 Πανικός από πυροβολισμούς σε δείπνο στον Λευκό Οίκου - Απομακρύνθηκε ο Τραμπ
Περισσότερα

VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Συνελήφθη ο δράστης των πυροβολισμών στο δείπνο του Λεύκου Οίκου / Bίντεο Μega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του ετήσιου δείπνου της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, προκαλώντας πανικό.
  • Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ απομακρύνθηκαν άμεσα από τις δυνάμεις ασφαλείας.
  • Ένας ύποπτος, 31χρονος δάσκαλος, συνελήφθη και φέρεται να στόχευε κυβερνητικούς αξιωματούχους.
  • Ένας ομοσπονδιακός πράκτορας τραυματίστηκε, αλλά σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.
  • Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον δράστη 'δυνητικό δολοφόνο' και εξήρε την αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Ουάσιγκτον, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στον χώρο όπου διεξαγόταν το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, με αποτέλεσμα την εσπευσμένη απομάκρυνση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ένας ύποπτος συνελήφθη, ενώ τραυματίστηκε μέλος των δυνάμεων ασφαλείας. 

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που εκατοντάδες καλεσμένοι – δημοσιογράφοι, πολιτικοί και επιχειρηματίες βρίσκονταν στην αίθουσα μεγάλου ξενοδοχείου στην Ουάσιγκτον, όπου διεξαγόταν το καθιερωμένο δείπνο της White House Correspondents' Association. 

 

 

Λίγο μετά την έναρξη της εκδήλωσης ακούστηκαν πυροβολισμοί, προκαλώντας αναστάτωση.  «Κάτω!», ακούστηκε να φωνάζει η ασφάλεια, με τους παρευρισκόμενους να πέφτουν στο πάτωμα, ενώ πράκτορες εισέβαλαν στην αίθουσα βαριά οπλισμένοι. 

 

 

Άμεσα, άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ απομάκρυναν τον Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ από το σημείο. Λίγη ώρα αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους. 

Ο Τραμπ κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών στον Λευκό Οίκο

Οι αρχές εκκένωσαν πλήρως την αίθουσα, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το ξενοδοχείο και ελικόπτερα επιτηρούσαν την περιοχή. 

Πανικός από πυροβολισμούς σε δείπνο στον Λευκό Οίκο - Απομακρύνθηκε ο Τραμπ

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επεμβαίνουν στη σκηνή κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου / Φωτογραφία AP (Alex Brandon)

Ποιος είναι ο ένοπλος που συνελήφθη - «Δυνητικό δολοφόνο», τον αποκάλεσε ο Τραμπ 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοπλος επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο της εκδήλωσης, όμως εντοπίστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας πριν φτάσει στην κεντρική αίθουσα.  

Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας ομοσπονδιακός πράκτορας, ο οποίος σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε. 

Ο ύποπτος συνελήφθη επί τόπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον 31χρονο δάσκαλο Κόουλ Άλεν. 

 

Λίγη ώρα μετά το περιστατικό, ο πρόεδρος Τραμπ εξήρε την αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας, τονίζοντας ότι ενήργησαν «με ταχύτητα και θάρρος». Παράλληλα, χαρακτήρισε τον δράστη «δυνητικό δολοφόνο», εκτιμώντας ότι πρόκειται για «μοναχικό λύκο». 

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα, ο συλληφθείς φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι στόχευε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τα κίνητρα. 

Σε βάρος του αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για χρήση όπλου και για επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΗΠΑ
 |
ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΔΕΙΠΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top