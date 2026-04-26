Πανικός από πυροβολισμούς σε δείπνο στον Λευκό Οίκο - Απομακρύνθηκε ο Τραμπ

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Ουάσιγκτον, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στον χώρο όπου διεξαγόταν το ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, με αποτέλεσμα την εσπευσμένη απομάκρυνση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ένας ύποπτος συνελήφθη, ενώ τραυματίστηκε μέλος των δυνάμεων ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που εκατοντάδες καλεσμένοι – δημοσιογράφοι, πολιτικοί και επιχειρηματίες βρίσκονταν στην αίθουσα μεγάλου ξενοδοχείου στην Ουάσιγκτον, όπου διεξαγόταν το καθιερωμένο δείπνο της White House Correspondents' Association.

SECRET SERVICE AGENTS RUSH JD VANCE OUT OF HARMS WAY BEFORE TRUMP — Christopher Greene (@amtvmedia) April 26, 2026

Λίγο μετά την έναρξη της εκδήλωσης ακούστηκαν πυροβολισμοί, προκαλώντας αναστάτωση. «Κάτω!», ακούστηκε να φωνάζει η ασφάλεια, με τους παρευρισκόμενους να πέφτουν στο πάτωμα, ενώ πράκτορες εισέβαλαν στην αίθουσα βαριά οπλισμένοι.

The White House Correspondents’ Dinner shooter was armed with a shotgun, handgun, and multiple knives, according to DC police chief Jeffrey Carroll.



The shooter was identified as 31-year-old teacher Cole Allen from Torrance, California.



The suspect emerged from a "makeshift… — Collin Rugg (@CollinRugg) April 26, 2026

Άμεσα, άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ απομάκρυναν τον Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ από το σημείο. Λίγη ώρα αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Οι αρχές εκκένωσαν πλήρως την αίθουσα, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν το ξενοδοχείο και ελικόπτερα επιτηρούσαν την περιοχή.

Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ επεμβαίνουν στη σκηνή κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου / Φωτογραφία AP (Alex Brandon)

Ποιος είναι ο ένοπλος που συνελήφθη - «Δυνητικό δολοφόνο», τον αποκάλεσε ο Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένοπλος επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο της εκδήλωσης, όμως εντοπίστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας πριν φτάσει στην κεντρική αίθουσα.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας ομοσπονδιακός πράκτορας, ο οποίος σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε.

Ο ύποπτος συνελήφθη επί τόπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον 31χρονο δάσκαλο Κόουλ Άλεν.

Λίγη ώρα μετά το περιστατικό, ο πρόεδρος Τραμπ εξήρε την αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας, τονίζοντας ότι ενήργησαν «με ταχύτητα και θάρρος». Παράλληλα, χαρακτήρισε τον δράστη «δυνητικό δολοφόνο», εκτιμώντας ότι πρόκειται για «μοναχικό λύκο».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν αμερικανικά μέσα, ο συλληφθείς φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι στόχευε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τα κίνητρα.

Σε βάρος του αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για χρήση όπλου και για επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα.