Πανικός επικράτησε κοντά στον Λευκό Οίκο όταν ένας νεαρός, ο οποίος εξουδετερώθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις ασφαλείας, άρχισε να πυροβολεί με πολυβόλο όπλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1 π.μ. Κυριακής ώρα Ελλάδας (6 μ.μ. τοπική ώρα), ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε επίσης κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών. Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στη Βόρεια Πλατεία οδηγήθηκαν σε καταφύγιο και το lockdown άρθηκε λίγο μετά τις 00:45 ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ήταν ασφαλής, ενώ οι αρχές διεξάγουν προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό.

O δράστης της επίθεσης στον Λευκό Οίκο είχε «ιστορικό βίας» και «εμμονή» με την προεδρία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στόχος τριών φερόμενων ως αποπειρών κατά της ζωής του τα τελευταία δυο χρόνια, βρισκόταν στο κτίριο της προεδρίας την ώρα που ξέσπασε η ανταλλαγή πυρών· είχε ακυρώσει προγραμματισμένες μετακινήσεις του, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

Δεν τον επηρέασε το περιστατικό, διαβεβαίωσε στην ανακοίνωση της Secret Service ο εκπρόσωπός της Άντι Γκουλιέλμι.

«Αστυνομικοί της Secret Service ανταπέδωσαν τα πυρά και έπληξαν τον ύποπτο, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών, διερχόμενος χτυπήθηκε επίσης από σφαίρες», συνέχισε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για την κατάσταση αυτού του τελευταίου.

Κανένας πράκτορας δεν τραυματίστηκε, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος.

Ρεπόρτερ του CBS μετέδιδε ρεπορτάζ την ώρα που άρχισαν οι ριπές

Ο ρεπόρτερ το CBS News, Άαρον Ναβάρο, μετέδιδε ζωντανά ρεπορτάζ από το προαύλιο του Λευκού Οίκου, όταν ξαφνικά άρχισαν οι ριπές από τον δράστη, και στη συνέχεια, «έπεσαν» και εκείνες των δυνάμεων της Secret Service.

Ο Ναβάρο, πέταξε το ακουστικό του, έλυσε τη γραβάτα του, και ξάπλωσε κάτω για να προστατευτεί! Η κάμερα ήταν στημένη και κατέγραψε όλο το συμβάν, με το βίντεο να γίνεται viral και να κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Ποιος ήταν ο δράστης

Κατά πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων ρεπορτάζ των CNN και ABC News, ο ύποπτος ονομαζόταν Ναζίρ Μπεστ και ήταν 21 ετών. Ο νεαρός, από την πολιτεία Μέριλαντ, κοντά στην Ουάσιγκτον, είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων κι ήταν γνωστός στη Secret Service: είχε αποπειραθεί ξανά την προηγουμένη να παρεισφρήσει στον χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς πως ήταν «ο Ιησούς Χριστός» και πως ήθελε να τον συλλάβουν, είπαν πηγές του ABC.

Ο Ριντ Έιντριαν, καναδός τουρίστας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρισκόταν στον τομέα αυτόν της αμερικανικής πρωτεύουσας όταν «ακούσαμε από 20 ως 25 εκπυρσοκροτήσεις, που έμοιαζαν με πυροτεχνήματα, αλλά ήταν πυροβολισμοί, κι όλος ο κόσμος άρχισε να τρέχει».

Ο επικεφαλής του FBI, ο Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Τραμπ, επιβεβαίωσε το συμβάν: «Το FBI βρίσκεται επιτόπου και υποστηρίζει τη Secret Service», ανέφερε μέσω X.

Ο αμερικανός πρόεδρος, 79 ετών, έχει γίνει στόχος τριών φερόμενων ως αποπειρών δολοφονίας του. Η πιο πρόσφατη καταγράφτηκε μόλις την 25η Απριλίου, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου όπου ο κ. Τραμπ, μαζί με τη σύζυγό του και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, είχε πάει να πάρει μέρος στην ετήσια δεξίωση που παραθέτει η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου.

Τον Ιούλιο του 2024, ενώ έκανε προεκλογική εκστρατεία, ο τότε ακόμη υποψήφιος πρόεδρος Τραμπ έγινε στόχος εν μέσω ομιλίας στην Μπάτλερ, στην Πενσιλβάνια, των πυρών νεαρού, ο οποίος σκότωσε παριστάμενο και τραυμάτισε ελαφριά τον ρεπουμπλικάνο--τον χτύπησε θραύσμα ξυστά στο αυτί--προτού πέσει νεκρός από σφαίρες ελεύθερου σκοπευτή.

Μερικούς μήνες αργότερα, άλλος άνδρας συνελήφθη στα όρια ιδιόκτητου γηπέδου γκολφ του μεγιστάνα στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, όπου είχε πάει να παίξει ματς.

«Δόξα τω Θεώ, ο πρόεδρος Τραμπ είναι ασφαλής», ανέφερε μέσω X η κοινοβουλευτική ομάδα των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκφράζοντας «ατελείωτη ευγνωμοσύνη» στη Secret Service και την ευχή «η πολιτική βία να σταματήσει» στη χώρα.