Γιατί τα πρωτότοκα παιδιά είναι εξυπνότερα από τα αδέλφια τους;

Γιατί τα πρωτότοκα παιδιά φαίνεται να είναι εξυπνότερα από τα αδέλφια τους και να σημειώνουν περισσότερες επιτυχίες σε κλάδους όπως η εκπαίδευση ή μελλοντικά το οικονομικό εισόδημα;

Μια νέα έρευνα υποστηρίζει ότι η διαφορά αυτή δε σχετίζεται με την υπευθυνότητα που ίσως δείχνει το πρώτο παιδί, σε σχέση με τα νεότερα αδέλφια του που τείνουν να δρουν πιο... επαναστατικά, αλλά έχει να κάνει, κυρίως, με έναν παράγοντα: Τα μικρόβια.

Γιατί τα πρωτότοκα παιδιά φαίνεται να είναι εξυπνότερα από τα αδέλφια τους και να σημειώνουν περισσότερες επιτυχίες; / Φωτογραφία: Unsplash.com

Γιατί τα πρωτότοκα παιδιά φαίνεται να είναι εξυπνότερα από τα αδέλφια τους: Τι έδειξε νέα έρευνα

Αυτό το... χάσμα στην επιτυχία που δείχνουν να έχουν τα μεγαλύτερα παιδιά σε σύγκριση με τα νεότερα αδέλφια τους, είναι ένα θέμα που έχει μελετηθεί για δεκαετίες από την επιστήμη. Το 2005, μια νορβηγική μελέτη διαπίστωσε ότι τα νεότερα αδέλφια τείνουν να εγκαταλείπουν την εκπαίδευση νωρίτερα από τα πρωτότοκα, ανεξάρτητα από το φύλο ή από τα πόσα μέλη αποτελείται η εκάστοτε οικογένεια. Επιπρόσθετα, όταν ενηλικιωθούν, φαίνεται να έχουν μικρότερο εισόδημα σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα αδέλφια, ενώ η διαφορές αυτές φαίνονται να μεγαλώνουν για κάθε επόμενο παιδί της οικογένειας. Μάλιστα, η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε ότι οι νεότερες αδελφές είναι πιο πιθανό να μείνουν έγκυες στην εφηβεία τους.

Μια νέα έρευνα που διεξήχθη από ερευνητές στην Αμερική, την Κίνα και τη Δανία, δίνει την εξήγηση στα παραπάνω. Τα παιδιά, ειδικά όταν είναι μικρά, αρρωσταίνουν συχνά. Οι επικεφαλής της μελέτης αναρωτήθηκαν εάν τα μεγαλύτερα παιδιά θα μπορούσαν να λειτουργούν ως φορείς, εκθέτοντας τους γονείς και τα ευάλωτα βρέφη-αδέλφια τους σε ασθένειες.

Αυτό το... χάσμα στην επιτυχία που δείχνουν να έχουν τα μεγαλύτερα παιδιά σε σύγκριση με τα νεότερα αδέλφια τους, είναι ένα θέμα που έχει μελετηθεί για δεκαετίες από την επιστήμη / Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα μικρότερα αδέλφια είχαν 2 έως 3 φορές περισσότερες πιθανότητες, σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα παιδιά, να νοσηλευτούν για σοβαρές αναπνευστικές ασθένειες κατά το πρώτο έτος της ζωής του.

Οι ειδικοί υγείας τόνισαν ότι οι ασθένειες μπορούν να εμποδίσουν άμεσα την ανάπτυξη του εγκεφάλου (προκαλώντας φλεγμονή) και έμμεσα (αποσπώντας ενέργεια από το όργανο, για την καταπολέμηση της ασθένειας). Οι συγγραφείς της μελέτης βρήκαν μια αιτιακή σχέση μεταξύ της πρώιμης έκθεσης σε ασθένειες και των χαμηλότερων μισθών των νεότερων αδελφών στην ενήλικη ζωή. Επιπρόσθετα, άλλες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι ο πυρετός και οι αναπνευστικές ασθένειες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μπορεί επίσης να επηρεάσουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δεδομένα τα μεγαλύτερα αδέλφια λαμβάνουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας, 20-30 λεπτά περισσότερου ποιοτικού χρόνου την ημέρα, σε σύγκριση με τα δευτερότοκα αδέλφια τους στην ίδια ηλικία / Φωτογραφία: Unsplash.com

Συμπερασματικά, οι επικεφαλής της έρευνας επισημαίνουν ότι η ασθένεια θα μπορούσε να εξηγήσει περίπου το ήμισυ της διαφοράς του εισοδήματος (1,9%) μεταξύ των πρωτότοκων και των δευτερότοκων παιδιών. Το υπόλοιπο ποσοστό οφείλεται αποκλειστικά στους γονείς και στο στη συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά τους (είναι συχνό το φαινόμενο τα νεότερα αδέλφια να παραπονιούνται ότι τα πρωτότοκα παιδιά λαμβάνουν περισσότερη προσοχή). Και αυτό αποδεινύεται και στην πράξη, αφού σύμφωνα με τα αμερικανικά δεδομένα τα μεγαλύτερα αδέλφια λαμβάνουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας, 20-30 λεπτά περισσότερου ποιοτικού χρόνου την ημέρα, σε σύγκριση με τα δευτερότοκα αδέλφια τους στην ίδια ηλικία.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι οι γονείς προσπαθούν να μοιράζουν την προσοχή τους εξίσου στα παιδιά τους σε κάθε δεδομένη στιγμή, κάτι που σημαίνει ότι τα πρωτότοκα καταλήγουν με περισσότερη προσοχή συνολικά κατά την παιδική τους ηλικία. Για το μεγαλύτερο παιδί, αυτό μπορεί να σημαίνει περισσότερη πνευματική διέγερση στα κρίσιμα πρώτα χρόνια. Οι νεότεροι αδελφοί και αδελφές, όπως αποδεικνύεται, δεν παραπονιούνται άδικα...