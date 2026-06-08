Soula Glamorous: Ενώπιον της Δικαιοσύνης φυσικό πρόσωπο τρία χρόνια μετά τη μήνυση Σχίζα/ Αλήθειες με τη Ζήνα

Τρία χρόνια μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο Στάθης Σχίζας για τις αναρτήσεις εις βάρος του από το προφίλ στο Instagram «Soula Glamorous», ταυτοποιήθηκε το πρόσωπο πίσω από τον λογαριασμό και οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ρούλας Κουσκουρή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», «οι Αρχές γνωρίζουν ποιο είναι το πρόσωπο, γι' αυτό και ασκήθηκε συγκεκριμένη ποινική δίωξη σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο για συκοφαντική δυσφήμιση. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να λογοδοτήσει για όλα αυτά που έγραφε για τον Στάθη Σχίζα και το παιδί του, καθώς ο επιχειρηματίας και παίκτης του Survivor All Star, ένιωσε ότι τον συκοφαντούν όταν βγήκε μέσα από το παιχνίδι και διάβασε αυτά τα σχόλια που είχαν γραφτεί».

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε το 2023, όταν ο επιχειρηματίας και πρώην παίκτης ριάλιτι Στάθης Σχίζας, αποχωρώντας από το τηλεοπτικό παιχνίδι Survivor All Star, ήρθε αντιμέτωπος με σειρά αναρτήσεων που έθιγαν την προσωπικότητά του. Τότε, κατέθεσε μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας τη συνδρομή των διωκτικών αρχών για την αποκάλυψη της ταυτότητας του χρήστη.

Η εισαγγελία Αθηνών σχημάτισε δικογραφία και ανέθεσε την έρευνα στις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Μετά τον εντοπισμό των ηλεκτρονικών ιχνών του διαχειριστή, ο φάκελος επέστρεψε στον εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε βάσιμη τη μήνυση και άσκησε επίσημη ποινική δίωξη. Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί για τις αρχές του 2027.

Δικηγόρος Στάθη Σχίζα: «Η άσκηση της ποινικής δίωξης είναι η πρώτη μεγάλη δικαίωση»

Η πληρεξούσια δικηγόρος του Στάθη Σχίζα, Γιούλη Ρετζέπη, σε δήλωσή της υπογράμμισε τη σημασία της εξέλιξης αυτής, στέλνοντας ένα ευρύτερο κοινωνικό μήνυμα κατά του ψηφιακού εκφοβισμού.

«Μετά από τρία χρόνια επίμονης έρευνας των αρχών, η ανωνυμία πίσω από τη συγκεκριμένη σελίδα αποτελεί παρελθόν. Για τον κύριο Σχίζα, η άσκηση της ποινικής δίωξης είναι η πρώτη μεγάλη δικαίωση. Η απόδειξη πως όταν ένας πολίτης εμπιστεύεται τους θεσμούς, το κράτος δικαίου ανταποκρίνεται και οι υπαίτιοι ταυτοποιούνται.

Στάθης Σχίζας/ NDP

Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του προσώπου που διαχειριζόταν τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Λόγω της μυστικότητας της προδικασίας, δεν μπορούμε να υπεισέλθουμε σε ονοματολογία. Ωστόσο, η δίωξη στρέφεται κατά συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, το οποίο πλέον καλείται να λογοδοτήσει.

Το να θίγεται η πατρική ιδιότητα ενός ανθρώπου και να εμπλέκεται δημόσια ένα ανήλικο παιδί που δεν έχει επιλέξει ποτέ τη δημοσιότητα, ξεπερνά κάθε όριο. Αυτό ήταν που ενόχλησε περισσότερο τον κύριο Σχίζα. Ως πατέρας, είχε χρέος να μη σιωπήσει, δείχνοντας στο παιδί του ότι απέναντι στην αυθαιρεσία του διαδικτύου ορθώνει το ανάστημά σου με αξιοπρέπεια.

Η υπόθεση έχει ήδη προσδιοριστεί επίσημα για εκδίκαση τους πρώτους μήνες του 2027. Εκεί, στις δικαστικές αίθουσες, το λόγο έχουν πλέον τα στοιχεία μας».

Σχετικά με την ανωνυμία του διαδικτυακού μίσους, η δικηγόρος δήλωσε: «Η ανωνυμία στο διαδίκτυο έχει δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση ασυλίας, όπου ορισμένοι θεωρούν ότι μπορούν να επιτίθενται, να σπιλώνουν προσωπικότητες και να θίγουν οικογένειες χωρίς καμία συνέπεια. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Το διαδίκτυο δεν είναι ένας χώρος χωρίς νόμους. Η δίωξη του ψηφιακού μίσους είναι ζήτημα προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».

Ο λογαριασμός Soula Glamorous

To προφίλ Soula Glamorous ήταν δημοφιλές για χρόνια, χωρίς ποτέ να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του προσώπου που το διαχειρίζεται. Οι αναρτήσεις ήταν άλλοτε πιπεράτες άλλοτε χιουμοριστικές άλλοτε καυστικές για τις σχέσεις αλλά και για πρόσωπα και καταστάσεις που αφορούσαν στην ελληνική showbiz. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις οι πληροφορίες – ρεπορτάζ που δημοσιεύονταν φέρονται να επιβεβαιώνονταν μετά από λίγο καιρό.

Η φωτογραφία στο προφίλ Soula Glamorous

Δεν είναι ξεκάθαρο αν πίσω από το προφίλ είναι ένα ή περισσότερα πρόσωπα, αν είναι άνδρας ή γυναίκα και αν ο τωρινός διαχειριστής είναι ο ίδιος με τo πρόσωπο που μήνυσε ο Στάθης Σχίζας για τα σχόλια σε βάρος του, το 2023.

H Soula Glamorous στα βραβεία MAD, το 2019/ NDP

Μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της Soula Glamorous ήταν στα βραβεία MAD, το 2019, όταν είχε εμφανιστεί και ποζάρει στο κόκκινο χαλί με μάσκα στο πρόσωπο που παρέπεμπε στο πρόσωπο της φωτογραφίας προφίλ του λογαριασμού.