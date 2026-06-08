Απόψε, Δευτέρα 8 Ιουνίου, είναι η τρίτη ημέρα της μαγειρικής «μητέρας των μαχών» στο MasterChef 2026 κι η αναμέτρηση για την απόλυτη επικράτηση ανάμεσα στη Μπλε και στην Κόκκινη μπριγάδα κορυφώνεται!

Μέχρι στιγμής, οι δύο μπριγάδες είναι ισόπαλες με σκορ 1-1. Αυτό σημαίνει ότι όλα ξεκινούν από την αρχή. Καμία μπριγάδα δεν έχει προβάδισμα και καμία δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Και οι δυο μπριγάδες διεκδικούν ακόμα οκτώ πολύτιμους πόντους, που θα κρίνουν ποια από τις δύο θα υπερισχύσει στο τέλος αυτής της απαιτητικής διαδικασίας. Κάθε πόντος τους φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον μεγάλο στόχο, τον τίτλο, το τρόπαιο και το έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Στην αποψινή δοκιμασία οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, δε θα είναι μόνοι τους στην κουζίνα του MasterChef 2026. Μαζί τους θα είναι ο Culinary Consultant του MasterChef, Νίκος Θωμάς, γνωστός για τη δημιουργικότητα και την ιδιαίτερη μαγειρική προσέγγιση που χαρακτηρίζει τα πιάτα του, συνδυάζοντας παραδοσιακές τεχνικές με σύγχρονη γαστρονομική αντίληψη. Ένας chef που τολμά τόσο μαγειρικά, όσο και στυλιστικά, δημιουργώντας πιάτα που ξεχωρίζουν.

Οι πέντε καμπάνες που περιμένουν τους διαγωνιζόμενους κρύβουν τα ζητούμενα της τρίτης δοκιμασίας της μαγειρικής «μητέρας των μαχών»:

• Παπουτσάκια

• Σπανακόρυζο

• Γεμιστά

• Αρακάς

• Μπριάμ

Αυτά τα πιάτα έχουν ένα κοινό στοιχείο που τα συνδέει και αυτό δεν είναι άλλο από το ελαιόλαδο. Και τα πέντε αυτά πιάτα ανήκουν στην κατηγορία των παραδοσιακών λαδερών φαγητών. Παρότι πρόκειται για πιάτα οικεία και αγαπημένα σε όλους, η πρόκληση μόνο εύκολη δεν είναι.

Ο χρόνος μαγειρικής, που θα έχουν στη διάθεσή τους οι δύο μπριγάδες, θα είναι 120 λεπτά. Στον χρόνο αυτό περιλαμβάνεται και η αποθήκη τροφίμων, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Σε αυτές τις δύο ώρες κάθε μπριγάδα θα πρέπει να ετοιμάσει αυτά τα πέντε λαδερά πιάτα σε δύο εκδοχές: παραδοσιακή & υψηλής γαστρονομίας. Οι τρεις chef κριτές μαζί με τον καλεσμένο τους Νίκο Θωμά θα δοκιμάσουν και θα αξιολογήσουν τις δημιουργίες των δύο μπριγάδων.

Ποια από τις δύο μπριγάδες, Μπλε ή Κόκκινη, θα καταφέρει απόψε να πάρει τον τρίτο πολύτιμο πόντο;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας!

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα.

Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο. Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες, πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό. Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους

για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ!

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι.

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»!

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»;

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει ο μεγάλος νικητής του MasterChef 2026;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef 2026