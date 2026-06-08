Θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας: Πέθανε ο Γιάννης Δράζος

Η κηδεία του θα γίνει στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας στο Χαϊδάρι

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Θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας έχει προκαλέσει ο θάνατος του δημοσιογράφου Γιάννη Δράζου. Ο δημοσιογράφος ο οποίος είχε εργαστεί σε εφημερίδες και τηλεοπτικούς σταθμούς έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος σε ηλικία 34 ετών

Η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατό του στην οποία ανέφερε:

Ο Γιάννης Δράζος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Τη δημοσιογραφία ξεκίνησε αμέσως μετά τις λυκειακές του σπουδές, το 1980, στην εφημερίδα «Αυριανή» ως ελεύθερος ρεπόρτερ. Στη συνέχεια και για μία δεκαετία εργάστηκε στις εφημερίδες «Απογευματινή», «Ελεύθερη Γνώμη», «Ειδήσεις», «Ελεύθερος», και «Εξπρές». Από το 1987 έως το 1990 δούλεψε στον Ρ/Τ σταθμό «Δίαυλος» ενώ από το 1988 έως το 1991 ήταν πολιτικός συντάκτης στην ΕΡΑ1. Το 1990 θα βρεθεί, ως εσωτερικός συντάκτης, στον Τ/Σ «MEGA CΗΑΝΝΕL» και από το 1999 θα εργαστεί ως αρχισυντάκτης στον Τ/Σ «STAR CHANNEL». Αργότερα, έως την συνταξιοδότησή του, θα απασχοληθεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπου εκλέχθηκε επανειλημμένως εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Ο Γιάννης Δράζος υπήρξε δημοσιογράφος με επαγγελματική συγκρότηση και ήθος, ήταν αγαπητός και φίλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται την οικογένειά του και αποχαιρετά με συγκίνηση τον συνάδελφο.

Η νεκρώσιμη ακολουθία για τον Γιάννη Δράζο θα ψαλεί την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026, στις 12:30 μ.μ., στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας στο Χαϊδάρι.


 

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