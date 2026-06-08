Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ποζάρουν αγκαλιά στο Παρίσι

Με φόντο τον πύργο του Άιφελ

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Μάρα Ζαχαρέα: Πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή Super Κατερίνα στις 12/5/26

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Φωτογραφίες της με φόντο τα αξιοθέατα του Παρισιού και στιγμιότυπα από τις εξόδους της τόσο στη γαλλική πρωτεύουσα όσο και στο Λονδίνο, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram η Μάρα Ζαχαρέα.

Μάρα Ζαχαρέα: Τα outfits που επέλεξε για το ταξίδι της σε Παρίσι & Λονδίνο

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει και μία τρυφερή φωτογραφία, στην οποία ποζάρει αγκαλιασμένη με τον σύζυγό της, Θοδωρή Ρουσόπουλο, απολαμβάνοντας τη βόλτα τους στο Παρίσι.

Δες τις φωτογραφίες:

 

ζαχαρέα

ζαχαρέα

ζαχαρέα

Η διευθύντρια ειδήσεων του Star και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου του σταθμού δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες από τις εξορμήσεις τοτς. Χαμογελαστή και ευδιάθετη, φορώντας λιλά πουκάμισο και ασορτί παντελόνι, φωτογραφήθηκε με φόντο τις ομορφιές του Παρισιού, ποζάροντας στην αγκαλιά του αγαπημένου της συζύγου.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Μάρα Ζαχαρέα και ο Θοδωρής Ρουσόπουλος γιόρτασαν 33 χρόνια έγγαμου βίου και σήμερα απολαμβάνουν την οικογενειακή ζωή, έχοντας κοντά τους τα δύο παιδιά τους, τον Βασίλη και την Άννα.

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ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
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ΘΟΔΩΡΗΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
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