Πλήθος επωνύμων βρέθηκε πρόσφατα στο launch event γνωστού οίκου ένδυσης και αξεσουάρ, το οποίο διοργανώθηκε στην Κηφισιά.

Η μόδα και η κομψότητα έφεραν για ακόμη μία φορά κοντά εκπροσώπους της εγχώριας showbiz, σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα χαλαρό και ευχάριστο κλίμα.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε πολλές εντυπωσιακές παρουσίες από τον χώρο του modeling, του αθλητισμού, της υποκριτικής και της τηλεόρασης. Ανάμεσά τους ήταν οι Φαίη Σκορδά, Αλεξάνδρα Νίκα, Μαρίνα Βερνίκου, Βάσια Κωσταρά, Ευγενία Δημητροπούλου και Ευαγγελία Πλατανιώτη.

Δυναμικό «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν και αρκετά μοντέλα, τα οποία έγιναν ευρέως γνωστά μέσα από τη συμμετοχή τους στο GNTM. Μεταξύ αυτών ήταν τα αδέλφια Τενέσκι, η Ειρήνη Βασιλειάδου, ο Έντουαρντ Στεργίου, ο Αιμιλιάνο Μάρκου και πολλοί ακόμη.

Φαίη Σκορδά, Άρης Καβατζίκης, Στέλλα Παπαϊωάννου

Κοσμάς Κουμιανός

Ειρήνη Βασιλειάδου

Γιώργος Καράβας - Δημήτρης Ουγγαρέζος

Ευγενία Δημητροπούλου

Μαίρη Βιτινάρος

Ευαγγελία Πλατανιώτη

Αιμιλιάνο Μάρκου

Γιώργος Καράβας - Έντουαρντ Στεργίου

Εντουάρντο και Ανέστης Τεντέσκι

Αλεξάνδρα Νίκα

Μαρίνα Βερνίκου

Η Βάσια Κωσταρά με τη μητέρα της, Άννα

Emmanuel Elozieuwa