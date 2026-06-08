Λάμψη και στιλ σε launch event στην Κηφισιά - Ποιοι έδωσαν το «παρών»;

Η λαμπερή εκδήλωση με άρωμα GNTM

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Πηγή: Φωτογραφίες Panoulis

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πραγματοποιήθηκε launch event γνωστού οίκου ένδυσης και αξεσουάρ στην Κηφισιά.
  • Στο event παρευρέθηκαν πολλοί επώνυμοι από τον χώρο της showbiz.
  • Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν οι Φαίη Σκορδά, Αλεξάνδρα Νίκα και Μαρίνα Βερνίκου.
  • Παρούσα και η νέα γενιά μοντέλων από το GNTM, όπως οι αδελφοί Τενέσκι και η Ειρήνη Βασιλειάδου.
  • Η εκδήλωση είχε χαλαρό και ευχάριστο κλίμα.

Πλήθος επωνύμων βρέθηκε πρόσφατα στο launch event γνωστού οίκου ένδυσης και αξεσουάρ, το οποίο διοργανώθηκε στην Κηφισιά.

Η μόδα και η κομψότητα έφεραν για ακόμη μία φορά κοντά εκπροσώπους της εγχώριας showbiz, σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα χαλαρό και ευχάριστο κλίμα.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε πολλές εντυπωσιακές παρουσίες από τον χώρο του modeling, του αθλητισμού, της υποκριτικής και της τηλεόρασης. Ανάμεσά τους ήταν οι Φαίη Σκορδά, Αλεξάνδρα Νίκα, Μαρίνα Βερνίκου, Βάσια Κωσταρά, Ευγενία Δημητροπούλου και Ευαγγελία Πλατανιώτη.

Δυναμικό «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν και αρκετά μοντέλα, τα οποία έγιναν ευρέως γνωστά μέσα από τη συμμετοχή τους στο GNTM. Μεταξύ αυτών ήταν τα αδέλφια Τενέσκι, η Ειρήνη Βασιλειάδου, ο Έντουαρντ Στεργίου, ο Αιμιλιάνο Μάρκου και πολλοί ακόμη.

Φαίη Σκορδά, Άρης Καβατζίκης, Στέλλα Παπαϊωάννου

Φαίη Σκορδά, Άρης Καβατζίκης, Στέλλα Παπαϊωάννου 

Κοσμάς Κουμιανός

Κοσμάς Κουμιανός 

Ειρήνη Βασιλειάδου

Ειρήνη Βασιλειάδου  

Γιώργος Καράβας - Δημήτρης Ουγγαρέζος 

Γιώργος Καράβας - Δημήτρης Ουγγαρέζος 

Ευγενία Δημητροπούλου

Ευγενία Δημητροπούλου 

Μαίρη Βιτινάρος 

Μαίρη Βιτινάρος 

Ευαγγελία Πλατανιώτη 

Ευαγγελία Πλατανιώτη 

Αιμιλιάνο Μάρκου 

Αιμιλιάνο Μάρκου 

Γιώργος Καράβας - Έντουαρντ Στεργίου

Γιώργος Καράβας - Έντουαρντ Στεργίου 

Εντουάρντο και Ανέστης Τεντέσκι

Εντουάρντο και Ανέστης Τεντέσκι 

Αλεξάνδρα Νίκα 

Αλεξάνδρα Νίκα 

Μαρίνα Βερνίκου 

Μαρίνα Βερνίκου 

Η Βάσια Κωσταρά με τη μητέρα της, Άννα 

Η Βάσια Κωσταρά με τη μητέρα της, Άννα 

Emmanuel Elozieuwa

Emmanuel Elozieuwa

 

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