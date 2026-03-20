Έρευνα: Πόσο συχνά αρρωσταίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Σύφωνα με νέα έρευνα, τα βρέφη και τα νήπια ασθενούν κατά μέσο όρο 15 φορές κατά τη διάρκεια ένταξής τους τον πρώτο χρόνο στους παιδικούς σταθμούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απουσιάζουν για περίπου 13 ημέρες.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί υγείας, αυτή η περίοδος βοηθά το ανοσοποιητικό σύστυμα των παιδιών να γίνει πιο ανθεκτικό σε μικρόβια, προετοιμάζοντάς τα κατάλληλα για όταν ξεκινήσουν το σχολείο.

Έρευνα: Η συχνότητα που αρρωσταίνουν τα παιδιά τον πρώτο χρόνο στον παιδικό σταθμό

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από ακαδημαϊκούς, οι οποίοι παρατήρησαν τη συχνότητα που ασθενούσαν τα δικά τους παιδιά, όταν ξεκινούσαν τον παιδικό σταθμό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, κατά τον πρώτο χρόνο που τα βρέφη και τα νήπια εντάσσονται σε παιδικό σταθμό, εμφανίζουν περίπου 12 λοιμώξεις του αναπνευστικού, δύο επεισόδια γαστρεντερίτιδας (διάρροια ή εμετό) και τουλάχιστον μία ασθένεια που σχετίζεται με εξανθήματα.

Σύφωνα με νέα έρευνα, τα βρέφη και τα νήπια ασθενούν κατά μέσο όρο 15 φορές κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου.

Αν και τα παιδιά ηλικίας 1 έως 5 χρόνων που φοιτούν σε σταθμούς αρρωσταίνουν συχνότερα, η τάση αυτή αντιστρέφεται αργότερα στο σχολείο, με αποτέλεσμα εκείνα που δεν είχαν προηγούμενη έκθεση σε παιδικούς σταθμούς να ασθενούν συχνότερα. Όπως εξηγούν οι ερευνητές, αυτό συμβαίνει διότι: «Η πρώιμη έκθεση σε ομαδικά περιβάλλοντα ενισχύει την ανοσία και προσφέρει προστασία στα πρώτα χρόνια του σχολείου».

Πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός

Όσον αφορά στον εμβολιασμό, οι ειδικοί υγείας τονίζουν το πόσο σημαντικό είναι οι γονείς να εμβολιάζουν τα παιδιά τους, αφού αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο προστασίας των παιδιών: «Τα νεογέννητα διαθέτουν κάποια προστασία από λοιμώξεις χάρη στα αντισώματα που λαμβάνουν από τη μητέρα, όμως αυτή μειώνεται μέσα στον πρώτο χρόνο, αφήνοντας τα βρέφη -ιδίως όσα ξεκινούν παιδικό σταθμό- πιο ευάλωτα σε λοιμώξεις», σημειώνει ο Δρ. Λίο Σουάντλινγκ, από το Ινστιτούτο Λοιμώξεων, Ανοσολογίας και Μεταμοσχεύσεων του University College London (UCL). «Είναι φυσιολογικό τα παιδιά να αρρωσταίνουν συχνά επειδή το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν έχει ξαναδεί αυτά τα μικρόβια - αλλά στη συνέχεια ο παιδικός σταθμός χρησιμεύει ως "στρατόπεδο εκπαίδευσης" για το ανοσοποιητικό τους σύστημα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα για τα επόμενα χρόνια».

Τέλος, οι ερευνητές τονίζουν ότι οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν «ρεαλιστικές προσδοκίες» για τις απουσίες λόγω ασθένειες παιδιών, των γονέων και των φροντιστών, ιδιαίτερα μετά το τέλος της γονικής άδειας.

Οι ειδικοί υγείας επισημαίνουν: «Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι όταν αρρωσταίνουν»

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι ειδικοί υγείας υπογραμμίζουν την ανάγκη τήρησης των οδηγιών για τον περιορισμό της διασποράς των λοιμώξεων και καλούν τους γονείς να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι όταν είναι άρρωστα, και για λίγες ημέρες μετά την ανάρρωση, ώστε να μειωθεί η μετάδοση.