Φωτιά Τώρα Στη Λίμνη Βουλιαγμένης Στο Λουτράκι

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Περαχώρα Λουτρακίου, σημαίνοντας συναγερμός στην πυροσβεστική.
Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στη Λίμνη Βουλιαγμένης και έχει κινητοποιήσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Βίντεο korinthosTV
Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω 112, με το οποίο ζητά από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) June 8, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ αναμένεται να συνδράμουν και εναέρια μέσα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.