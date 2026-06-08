Φωτιά Τώρα Στη Λίμνη Βουλιαγμένης Στο Λουτράκι

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Περαχώρα Λουτρακίου, σημαίνοντας συναγερμός στην πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στη Λίμνη Βουλιαγμένης και έχει κινητοποιήσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω 112, με το οποίο ζητά από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



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