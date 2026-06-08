Φωτιά Τώρα Στη Λίμνη Βουλιαγμένης Στο Λουτράκι

Φωτιά στη λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου: Καίγεται δάσος - Μήνυμα 112

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Περαχώρα Λουτρακίου, κοντά στη Λίμνη Βουλιαγμένης.
  • Η πυρκαγιά έχει κινητοποιήσει 56 πυροσβέστες με 17 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων.
  • Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους.
  • Αναμένονται εναέρια μέσα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Περαχώρα Λουτρακίου, σημαίνοντας συναγερμός στην πυροσβεστική. 

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε δασική έκταση στη Λίμνη Βουλιαγμένης και έχει κινητοποιήσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. 

 

 

Βίντεο korinthosTV 

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω 112, με το οποίο ζητά από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 

 

 

Στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ αναμένεται να συνδράμουν και εναέρια μέσα. 

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