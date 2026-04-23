Ουγγαρέζος για Αρναούτογλου: «Αφήστε τους άλλους να βρίζουν»

Νέα κόντρα ανάμεσα στους πρώην... φίλους!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.04.26 , 12:17 Φτιάξε και απόλαυσε το δικό σου κουλούρι Θεσσαλονίκης, εύκολα και απλά
23.04.26 , 12:07 Ρένος Χαραλαμπίδης: Η ηλικία, το Instagram και ο λόγος που δεν παντρεύτηκε
23.04.26 , 12:03 OMODA & JAECOO: Γιορτάζει 1 εκατομμύριο πωλήσεις
23.04.26 , 11:57 Λιάγκας σε Μπαλάσκα: «Δε θα μου το ξανακάνεις αυτό στην εκπομπή»
23.04.26 , 11:52 «Τσακώθηκαν κι η Μυρτώ κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη της»
23.04.26 , 11:37 Νέα αποχώρηση στο MasterChef: «Η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη!»
23.04.26 , 11:36 Μέτρα στήριξης: Τι παίρνουν οικογένειες, συνταξιούχοι, ενοικιαστές -Τα ποσά
23.04.26 , 11:17 Γιώργος Κρικοριάν: Το σχόλιο για τον γάμο της φίλης του Δανάης Μπάρκα
23.04.26 , 11:02 H παραμυθένια διακόσμηση στο baby shower της Άννας Πρέλεβιτς
23.04.26 , 11:00 Ελένη Χατζίδου: Ξαφνική αποχώρηση από το πλατό του Breakfast@Star
23.04.26 , 11:00 Διπλή η συναυλία του Ross Daily Quartet, λόγω Sold-Out
23.04.26 , 10:46 Οι Black Country, New Road επιστρέφουν στο Floyd στις 25 Απριλίου
23.04.26 , 10:45 «Ο χωρισμός ήταν απόφαση του Στράτου Τζώρτζογλου»
23.04.26 , 10:41 Πρόωρες εκλογές ή τετραετία; Τα σενάρια και τα νέα κόμματα
23.04.26 , 10:28 Θανάσης Λάλας: «Η Άννα Δρούζα είναι η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης»
Μάρα Ζαχαρέα: Με την κόρη της στο νοσοκομείο για τον Γιώργο Μυλωνάκη
«Τσακώθηκαν κι η Μυρτώ κατανάλωσε όλη τη δεύτερη δόση κοκαΐνης μόνη της»
Νέα αποχώρηση στο MasterChef: «Η ηθική μου είναι αδιαπραγμάτευτη!»
Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κοντινοί προορισμοί σαν να βρίσκεσαι σε νησί
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
MasterChef: Ποιος είχε το καλύτερο γλυκό στο Τεστ Δημιουργικότητας
Κρήτη: Κατέρρευσαν τα παιδιά της Ελευθερίας στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρή
MasterChef: Αυτή η μπριγάδα πήρε τη νίκη στο Τεστ Δημιουργικότητας
Αντώνης Ρέμος: Βόλτα στη Γλυφάδα με sporty look και τον αγαπημένο του σκύλο
Σοφία Μαριόλα: Το μήνυμα μετά την εξώδικη επιστολή για τον χωρισμό της
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή Happy Day του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου μέσω της εκπομπής του στο MyRadio 104.6.
  • Ευχαρίστησε τους ακροατές για τα μηνύματα τους, αλλά δεν υιοθέτησε τις αρνητικές κριτικές κατά του Αρναούτογλου.
  • Αναφέρθηκε στην ανάγκη για περιεχόμενο και την ενίσχυση της ακροαματικότητας, παίζοντας απόσπασμα από την εκπομπή του Αρναούτογλου.
  • Ο Αρναούτογλου σχολίασε την προσπάθεια του Ουγγαρέζου να βελτιώσει την εκπομπή του, αναφέροντας ότι δεν πάει καλά.
  • Η αντιπαράθεση αφορά την ακροαματικότητα και την επαγγελματική συμπεριφορά των παρουσιαστών.

Τη δική του απάντηση έδωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στις πρόσφατες δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου, μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στο MyRadio 104.6 το πρωί της Πέμπτης σχολιάζοντας τα όσα προηγήθηκαν.

«Άμα δεν έχουμε περιεχόμενο, θα εμπιστευτούμε τους καλύτερους και θα τους βάζουμε τον αέρα τους να ακούγεται, για να τσιμπήσουμε κι εμείς κανένα νουμεράκι», είπε αρχικά ο παρουσιαστής. 

Τα χαμόγελα κι οι αγκαλιάς για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο ανήκουν στο παρελθόν!

/Φωτογραφία ΑΝΤ1

Και συνέχισε: «Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που στείλατε χθες. Τα μηνύματα που είναι εναντίον του Γρηγόρη, δε θέλω να πω βρίζουν, δε θέλω να τα κάνω repost. Αφήστε τους άλλους να βρίζουν, εμείς δεν είμαστε κατά κανενός. Γι’ αυτό έκανα repost αυτά. Όσοι λέγατε αλαζόνας κτλ, δεν τα υιοθετώ και γι’ αυτό δεν τα έκανα repost».

Ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στα λόγια, καθώς στη συνέχεια έπαιξε στον αέρα της εκπομπής του απόσπασμα από την εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, εξηγώντας πως το έκανε τόσο για να ενισχύσει την ακροαματικότητα όσο και για να «μάθει από τον πρώτο», όπως ανέφερε με νόημα.

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η αποκάλυψη για τον γιο του Αναστάση, στο Moments

Θυμίζουμε ότι μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera 102,2, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με αφορμή πιθανόν κάποιο σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την ραδιοφωνική εκπομπή του παρουσιαστή του ΑΝΤ1, δήλωσε: «Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια και αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής. Εκεί πέρα κάνει μια εκπομπή… δυστυχώς δεν πάει καλά καθόλου εκεί στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Εγώ λέω, δεν είναι ότι κάνει βόλτα και ακούει εκεί στο πρωινό στο My Radio. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει Δημήτρη μου, κάνεις κι εσύ την προσπάθειά σου… Τώρα βέβαια, ακούγοντας άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δεν μπορείς να κάνεις κάτι…

Ουγγαρέζος για Αρναούτογλου: «Αφήστε τους άλλους να βρίζουν»

Με ενημέρωσαν τώρα ότι έκανε μια βόλτα σε άλλα ραδιόφωνα, για ποιο λόγο είναι πρώτα τ’ άλλα ραδιόφωνα κι αυτός δεν είναι πρώτος. Λέγοντας στο τέλος ότι «δεν άκουσα και κάτι ιδιαίτερο, εμείς είμαστε καλύτεροι». Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα Δημήτρη στα ραδιόφωνα, καλά έκανες και την έκανες, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Εμείς το έχουμε κάνει καμιά… πριν από καμιά δεκαπενταετία.

Άρα τώρα το να σχολιάζεις τους απέναντι συναδέλφους, αν σου άρεσε κάτι ή δεν σου άρεσε, δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τα δικά σου εκεί πέρα και κοίταξε να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ. Και άσε τι κάνουμε εμείς, να αρέσουμε κι εμείς όπως μπορούμε. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει. Γιατί τελικά οι δυο μας, και όλοι μας, δεν μπορούμε να ακούμε ο ένας τον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που ακούν να βγάλουν το συμπέρασμα και κοίταξε να δεις τι να κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση. Καλή σου επιτυχία, απ’ τα βάθη της καρδιάς μας».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΣ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top