Ουγγαρέζος για Αρναούτογλου: «Αφήστε τους άλλους να βρίζουν»

Τη δική του απάντηση έδωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στις πρόσφατες δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου, μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στο MyRadio 104.6 το πρωί της Πέμπτης σχολιάζοντας τα όσα προηγήθηκαν.

«Άμα δεν έχουμε περιεχόμενο, θα εμπιστευτούμε τους καλύτερους και θα τους βάζουμε τον αέρα τους να ακούγεται, για να τσιμπήσουμε κι εμείς κανένα νουμεράκι», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

Τα χαμόγελα κι οι αγκαλιάς για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο ανήκουν στο παρελθόν! /Φωτογραφία ΑΝΤ1

Και συνέχισε: «Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που στείλατε χθες. Τα μηνύματα που είναι εναντίον του Γρηγόρη, δε θέλω να πω βρίζουν, δε θέλω να τα κάνω repost. Αφήστε τους άλλους να βρίζουν, εμείς δεν είμαστε κατά κανενός. Γι’ αυτό έκανα repost αυτά. Όσοι λέγατε αλαζόνας κτλ, δεν τα υιοθετώ και γι’ αυτό δεν τα έκανα repost».

Ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στα λόγια, καθώς στη συνέχεια έπαιξε στον αέρα της εκπομπής του απόσπασμα από την εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, εξηγώντας πως το έκανε τόσο για να ενισχύσει την ακροαματικότητα όσο και για να «μάθει από τον πρώτο», όπως ανέφερε με νόημα.

Θυμίζουμε ότι μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Sfera 102,2, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με αφορμή πιθανόν κάποιο σχόλιο που έκανε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την ραδιοφωνική εκπομπή του παρουσιαστή του ΑΝΤ1, δήλωσε: «Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια και αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής. Εκεί πέρα κάνει μια εκπομπή… δυστυχώς δεν πάει καλά καθόλου εκεί στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Εγώ λέω, δεν είναι ότι κάνει βόλτα και ακούει εκεί στο πρωινό στο My Radio. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει Δημήτρη μου, κάνεις κι εσύ την προσπάθειά σου… Τώρα βέβαια, ακούγοντας άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, δεν μπορείς να κάνεις κάτι…

Με ενημέρωσαν τώρα ότι έκανε μια βόλτα σε άλλα ραδιόφωνα, για ποιο λόγο είναι πρώτα τ’ άλλα ραδιόφωνα κι αυτός δεν είναι πρώτος. Λέγοντας στο τέλος ότι «δεν άκουσα και κάτι ιδιαίτερο, εμείς είμαστε καλύτεροι». Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα Δημήτρη στα ραδιόφωνα, καλά έκανες και την έκανες, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Εμείς το έχουμε κάνει καμιά… πριν από καμιά δεκαπενταετία.

Άρα τώρα το να σχολιάζεις τους απέναντι συναδέλφους, αν σου άρεσε κάτι ή δεν σου άρεσε, δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τα δικά σου εκεί πέρα και κοίταξε να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ. Και άσε τι κάνουμε εμείς, να αρέσουμε κι εμείς όπως μπορούμε. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει. Γιατί τελικά οι δυο μας, και όλοι μας, δεν μπορούμε να ακούμε ο ένας τον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που ακούν να βγάλουν το συμπέρασμα και κοίταξε να δεις τι να κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση. Καλή σου επιτυχία, απ’ τα βάθη της καρδιάς μας».