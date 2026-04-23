Οι Black Country, New Road επιστρέφουν στο Floyd στις 25 Απριλίου

Μία από τις πιο συναρπαστικές μπάντες της Αγγλίας, σε ένα εκρηκτικό live

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.04.26 , 10:46
STAR.GR
Εξοδος
Black Country New Road, στο Floyd
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι Black Country, New Road επιστρέφουν στην Αθήνα το Σάββατο 25 Απριλίου, στο Floyd Live Music Venue. Μετά τη θριαμβευτική πρώτη επίσκεψή τους, σε ένα κατάμεστο venue στα τέλη του 2023, οι έξι Άγγλοι φίλοι θα αποδείξουν ξανά γιατί παραμένουν μία από τις πιο συναρπαστικές μπάντες της σύγχρονης σκηνής — χωρίς να μοιάζουν με καμία άλλη.

 

Διάθεση:
Τηλεφωνικά - 211 7700000
Online - more.com
Φυσικά σημεία - https://www.more.com/el/physical-spots/

Οι Black Country, New Road συστήθηκαν το 2021 με το “For the First Time” και μόλις έναν χρόνο μετά ακολούθησε το “Ants from Up There”. Και τα δύο άλμπουμ απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές («η καλύτερη indie μπάντα που ακούσαμε ποτέ»), σημειώνοντας ταυτόχρονα και μεγάλη εμπορική απήχηση. Η αποχώρηση του τραγουδιστή και φίλου τους, Isaac Wood, τους οδήγησε στη σύνθεση νέων τραγουδιών με εντελώς διαφορετικό ήχο και ύφος, τα οποία αποτυπώθηκαν στο “Live at Bush Hall” - μια βαθιά συναισθηματική κατάθεση έξι φίλων που στάθηκαν δίπλα στον έβδομο, στη δύσκολη απόφασή του να πει αντίο.

Ελάχιστα ονόματα έχουν καταφέρει να επαναπροσδιορίσουν τόσο τον ήχο όσο και τον ίδιο τους τον εαυτό, όπως οι BC,NR. Το περσινό, τρίτο άλμπουμ τους, “Forever Howlong”, αποτελεί ακόμη μία απόδειξη πως κανένας δίσκος τους δεν μοιάζει με τον προηγούμενο - και πλέον είναι αδιαμφισβήτητο ότι ουδείς δημιουργεί μουσική όπως αυτοί.

Ένας τολμηρός «πίνακας» ήχων, από folk σε prog, μέσω baroque pop, jazz και alt rock «αγγιγμάτων», με τα φωνητικά να μοιράζονται ανάμεσα στα τρία κορίτσια - Tyler Hyde, Georgia Ellery, May Kershaw - και τους έξι στενούς φίλους να αποδεικνύουν έμπρακτα πόσο εξαιρετικοί μουσικοί είναι.

Το πόσο ιδιαίτερος και φιλόδοξος είναι αυτός ο δίσκος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στον παραγωγό James Ford (Fontaines D.C., Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur). Τολμηρός και σύγχρονος, αποτελεί ακόμη μία ωδή στη φιλία και την αγάπη μέσα από κάθε δύσκολη στιγμή, με υπέροχα τραγούδια όπως τα “Happy Birthday”, “Besties”, “Two Horses” και το “Mary”, όπου τραγουδούν και οι τρεις μαζί.

Το Σάββατο 25 Απριλίου υποδεχόμαστε μία σπουδαία μπάντα που συνεχίζει με αυτοπεποίθηση και βρίσκεται ήδη στην καλύτερη στιγμή της πορείας της - μέχρι την επόμενη.

Official website Ι Facebook Ι Instagram Ι TikTok Ι Spotify Ι YouTube Ι Soundcloud
Follow Floyd
Official Website | Facebook  |  Instagram |  TikTok  | YouTube
Floyd live music venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός / Τηλ. 210 3416706


 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
LIVE
 |
FLOYD LIVE MUSIC VENUE
 |
FLOYD
 |
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
BLACK COUNTRY NEW ROAD
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top