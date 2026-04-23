MINI: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην Auto China 2026

Στην Auto China 2026 στο Πεκίνο, η MINI στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα δημιουργικότητας και εξατομίκευσης, μέσα από ένα εντυπωσιακό περίπτερο και 14 εκθέματα. Από την παγκόσμια πρεμιέρα του MINI Countryman MINI x VAGABUND έως την κινεζική πρεμιέρα του ηλεκτρικού MINI × DEUS «The Skeg», καθώς και μια σειρά ειδικών εκδόσεων και αποκλειστικών χρωματικών επιλογών, η μάρκα αναδεικνύει τους ποικίλους τρόπους ερμηνείας και εξατομίκευσης ενός MINI. Η εξατομίκευση δεν παρουσιάζεται απλά ως τεχνική δυνατότητα, αλλά ως έκφραση προσωπικότητας, lifestyle και του πνεύματος της κοινότητας.

Το highlight της έκθεσης: MINI x Vagabund. Η MINI και το αυστριακό Vagabund Design Studio παρουσιάζουν ένα νέο δημιουργικό project: δύο μοναδικά one-off μοντέλα βασισμένα στο MINI Countryman, που αποτυπώνουν με τόλμη το πνεύμα της περιπέτειας, την κουλτούρα της κοινότητας και το φεστιβαλικό lifestyle. Δύο οχήματα που επαναπροσδιορίζουν την ευελιξία και την πολύπλευρη προσωπικότητα του MINI Countryman.

Το ηλεκτρικό MINI JCW × DEUS « The Skeg » πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση στην Κίνα. Με εξαιρετικά ελαφρύ αμάξωμα από ημιδιαφανές fiberglass και λειτουργικά, εμπνευσμένα από τον κόσμο του surf αξεσουάρ, το one-off μοντέλο αποτυπώνει έναν τρόπο ζωής που ορίζεται από την ελευθερία, την κίνηση και την προσωπική έκφραση.

Η ευρύτερη παρουσία της MINI βασίζεται σε ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο εξατομικευμένων οχημάτων, που καλύπτουν διαφορετικά lifestyle, σχεδιαστικές κατευθύνσεις και ανάγκες χρήσης. Με εκδόσεις ειδικά σχεδιασμένες για την κινεζική αγορά, αλλά και μοντέλα που προκύπτουν μέσα από συνεργασίες με καταξιωμένα ονόματα στον χώρο του design, η MINI δείχνει πώς ένα μοντέλο παραγωγής μπορεί να αλλάξει χαρακτήρα μέσα από χρώματα, υλικά και λεπτομέρειες. Το MINI Paul Smith Edition, που εκτίθεται για πρώτη φορά στην Κίνα, βασίζεται σε μια μακροχρόνια συνεργασία που συνδυάζει την ιδιαίτερη αισθητική της MINI με το ξεχωριστό ύφος του Paul Smith. Αποκλειστικές αποχρώσεις αμαξώματος, εκλεπτυσμένες σχεδιαστικές λεπτομέρειες και απρόσμενες πινελιές φέρνουν την κοινή ιστορία της MINI και του Paul Smith στο σήμερα.

Με έναν συνδυασμό ειδικών εκδόσεων, συνεργασιών, μοναδικών one-off μοντέλων και μοντέλων παραγωγής, η MINI στην Auto China 2026 στο Πεκίνο στέλνει ένα σαφές μήνυμα: η «εξατομίκευση» αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητάς της. Η MINI βλέπει τα οχήματά της ως προσωπικούς συντρόφους - ανοιχτά σε εξατομικευμένο σχεδιασμό, δημιουργικές ιδέες και τη μοναδική υπογραφή των ιδιοκτητών τους.