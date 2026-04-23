Άγιος Δημήτριος: Γιος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον θάνατο του 25χρονου, που βρέθηκε μαχαιρωμένος το βράδυ της Τετάρτης στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον γιο της υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ και μένει κοντά στον τόπο του συμβάντος.

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε αιμόφυρτος και λαβωμένος στην καρδιά, πιθανότατα από μαχαίρι.

Η μητέρα του έφτασε στο σημείο μόλις ενημερώθηκε και κατέρρευσε μπροστά στους αστυνομικούς.

Φωτογραφίες από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 25χρονος στον Άγιο Δημήτριο / Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

«Έγινε τσακωμός, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν μέσα στα αίματα, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά», δήλωσε περιοίκος που γνωρίζει την οικογένεια.

Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από τις αστυνομικές δυνάμεις και από την πρώτη στιγμή βρίσκονται επιτόπου αξιωματικοί που συλλέγουν στοιχεία για την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο το κίνητρο του εγκλήματος, με όλα τα σενάρια να παραμένουν ανοιχτά.

Αυτό που προβληματίζει τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν την υπόθεση είναι ότι στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες, καθώς το πάρκο είναι προς ανάπλαση.