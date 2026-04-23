Άγιος Δημήτριος: Γιος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. ο 25χρονος που βρέθηκε νεκρός

Κατέρρευσε η μητέρα του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 25χρονος γιος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε νεκρός μαχαιρωμένος στον Άγιο Δημήτριο.
  • Εντοπίστηκε αιμόφυρτος με τραύμα στην καρδιά, πιθανότατα από μαχαίρι.
  • Η μητέρα του κατέρρευσε στο σημείο μόλις ενημερώθηκε για το θάνατό του.
  • Η έρευνα διεξάγεται από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, με το κίνητρο του εγκλήματος να παραμένει αδιευκρίνιστο.
  • Το σημείο είναι αποκλεισμένο και δεν υπάρχουν κάμερες λόγω αναπλάσεων.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον θάνατο του 25χρονου, που βρέθηκε μαχαιρωμένος το βράδυ της Τετάρτης στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Άγιος Δημήτριος: Νεκρός άνδρας στο Πάρκο Ασυρμάτου

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον γιο της υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ και μένει κοντά στον τόπο του συμβάντος.

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε αιμόφυρτος και λαβωμένος στην καρδιά, πιθανότατα από μαχαίρι. 

Η μητέρα του έφτασε στο σημείο μόλις ενημερώθηκε και κατέρρευσε μπροστά στους αστυνομικούς. 

Άγιος Δημήτριος

Φωτογραφίες από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 25χρονος στον Άγιο Δημήτριο / Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)

Δολοφονία 25χρονου Άγιος Δημήτριος

«Έγινε τσακωμός, καρφώσανε το παιδί και επειδή ήταν μέσα στα αίματα, περπάτησε μερικά μέτρα και έπεσε και πέθανε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι στην καρδιά», δήλωσε περιοίκος που γνωρίζει την οικογένεια.

Έγκλημα Άγιος Δημήτριος

Άγιος Δημήτριος - θάνατος 25χρονου

Την έρευνα ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από τις αστυνομικές δυνάμεις και από την πρώτη στιγμή βρίσκονται επιτόπου αξιωματικοί που συλλέγουν στοιχεία για την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο το κίνητρο του εγκλήματος, με όλα τα σενάρια να παραμένουν ανοιχτά. 

Αυτό που προβληματίζει τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν την υπόθεση είναι ότι στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες, καθώς το πάρκο είναι προς ανάπλαση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΜΑΧΑΙΡΩΜΑ
 |
25ΧΡΟΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top