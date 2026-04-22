Στέφανος Ληναίος - Έλλη Φωτίου: Ο έρωτάς τους κράτησε σχεδόν 7 δεκαετίες!

Η γνωριμία, ο γάμος, τα παιδιά κι η επιτυχία σε θέατρο & τηλεόραση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είχε πει ο Τάσος Ιορδανίδης για τον Στέφανο Ληναίο και την Έλλη Φωτίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Στέφανος Ληναίος, 98 ετών, απεβίωσε το περασμένο Σάββατο, ανακοίνωσε η κόρη του, Μαργαρίτα Μυτιληναίου.
  • Ο Ληναίος και η Έλλη Φωτίου ήταν παντρεμένοι σχεδόν 7 δεκαετίες, γνωρίστηκαν το 1957 και παντρεύτηκαν το 1963.
  • Δημιούργησαν οικογένεια με δύο παιδιά, τη Μαργαρίτα και τον Αλέξη, και είχαν έναν εγγονό.
  • Είναι γνωστοί ως αγαπημένο τηλεοπτικό ζευγάρι από τη σειρά 'Ο άνθρωπος δίχως πρόσωπο' και την 'Ετυμηγορία'.
  • Είχαν θεατρική καριέρα με το θέατρο Άλφα, ανεβάζοντας σπουδαίες παραστάσεις.

Από τη ζωή έφυγε το περασμένο Σάββατο ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Στέφανος Ληναίος, με την είδηση να γίνεται γνωστή το μεσημέρι της Τετάρτης από την κόρη τους, Μαργαρίτα Μυτιληναίου.

Ο ηθοποιός είχε συνδέσει όλη του τη ζωή με την επίσης σημαντική ηθοποιό  Έλλη Φωτίου, με τη γνωριμία και τον γάμο τους να μετράει σχεόν 7 δεκαετίες! 

Ο Στέφανος Ληναίος κι η Έλλη Φωτίου ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του θεάτρου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ο 98χρονος ηθοποιός και η 87χρονη σύζυγός του πορεύτηκαν λα αυτά τα χρόνια μαζί, έχοντας καταφέρει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά τις μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος, σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση.

Γνωρίστηκαν το 1957, όταν η ηθοποιός ήταν μόλις 17 ετών κι εκείνος 28. Ήταν μακρινοί συγγενείς κι εκείνη πήγε να τον βρει που έπαιζε στο θέατρο Μουσούρη.

Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος

Αρχικά έγιναν φίλοι καθώς δεν τους χτύπησε ο κεραυνοβόλος έρωτας. Όμως, στην πορεία άρχισαν αν έρχονται κοντά μέχρι που τελικά παντρεύτηκαν το 1963, δημιουργώντας τη δική τους οικογένεια. Τα παιδιά τους Μαργαρίτα κι Αλέξης ολοκλήρωσαν την ευτυχία τους και τώρα βέβαια περνούν πολύ χρόνο μαζί τους αλλά και με τον εγγονό τους που είναι η μεγάλη αδυναμία τους.

Η κόρη τους Μαργαρίτα Μυτιληναίου είναι αναγνωρισμένη ραδιοφωνική παραγωγός, έχοντας αναλάβει εδώ και λίγο καιρό Διευθύντρια των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ. 

Ο Στέφανος Ληναίος κι η Έλλη Φωτίου με τον Ανδρέα Μπάρκουλη στην ταινία Μιας πεντάρας νιάτα

Αν και έπαιξαν μαζί μόλις σε μία ταινία, στο Μιας πεντάρας νιάτα, πέρασαν στη συνείδηση του κοινού ως κινηματογραφικό ζευγάρι. Στην πραγματικότητα όμως η επιτυχία ήρθε σε θέατρο και κινηματογράφο.

Το 1972 έπαιξαν στο θρίλερ Ο άνθρωπος δίχως πρόσωπο στην ΕΙΡΤ κι η επιτυχία της σειράς, οδήγησε στη συνέχειά της με τίτλο Εφιάλτης, με τους ίδιους πρωταγωνιστές που κράτησε δύο χρόνια. Έτσι, η Έλλη Φωτίου κι ο Στέφανος Ληναίος έγιναν από τα πιο αγαπημένα τηλεοπτικά ζευγάρια.

Ο Στέφανος Ληναίος κι η Έλλη Φωτίου απέκτησαν δύο παιδιά /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το 1978 πρωταγωνίστησαν ξανά μαζί στην Ετυμηγορία, που κράτησε ως το καλοκαίρι του 1980 με σπουδαίους ηθοποιούς όπως οι Ελένη Ανουσάκη, Μιμή Ντενίση, Νόρα Βαλσάμη, Ελένη Ζαφειρίου, Γιάννης Αργύρης, Μαρία Αλκαίου και πολλοί άλλοι να κάνουν γκεστ εμφανίσεις.

Όταν απέκτησαν το θέατρο Άλφα στην Πατησίων, αφοσιώθηκαν στην θεατρική τους καριέρα, ανεβάζοντας σπουδαίες παραστάσεις. Πριν από περίπου 1,5 χρόνο βρέθηκαν στο θέατρο για να απολαύσουν την παράσταση του Τάσου Ιορδανίδη και της Θάλειας Ματίκα Θέλω να σου κρατάω το χέρι, που πλέον διαχειρίζονται το θέατρο.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΗΝΑΙΟΣ
 |
ΕΛΛΗ ΦΩΤΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top