Το Full Circle επιστρέφει στο Πάρκο Στρατού στις 27 Ιουνίου

Το Full Circle επιστρέφει δυναμικά στο Πάρκο Στρατού στο Γουδή στις 27 Ιουνίου 2026, υποδεχόμενο δύο από τα σημαντικότερα ονόματα της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής, τους &ME και Rampa.

Περισσότεροι από 4.000 φίλοι της μουσικής θα βρεθούν εκεί για να ζήσουν μια εμπειρία που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ηλεκτρονική σκηνή της πόλης.

Του Γιώργου Βότσκαρη

Το επόμενο κεφάλαιο γράφτηκε στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο του This is Athens– City Festival στην Πλατεία Αγίων Ασωμάτων στο Θησείο, μπροστά σε περισσότερους από 12.000 θεατές, σε μια ανοιχτή εκδήλωση που έφερε τη φιλοσοφία του Full Circle και της Keinemusik στην καρδιά της πόλης.

Πέρυσι στις 21 Ιουνίου 2025, το Πάρκο Στρατού μετατράπηκε σε έναν πολυδιάστατο πολιτιστικό προορισμό. Ενα χρονο μετα το 2026, το Full Circle επιστρέφει για να συνεχίσει αυτή τη εξελισσόμενη ιστορία.

Στις 27 Ιουνίου, οι &ME και Rampa, δύο από τα πλέον εμβληματικά μέλη της Keinemusik, θα βρεθούν στο Πάρκο Στρατού για μια βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει ακόμη ένα ορόσημο για την πόλη. Η φετινή διοργάνωση επιβεβαιώνει την καθιέρωση του Full Circle ως ενός θεσμού που ξεπερνά τα όρια ενός μουσικού event και διαμορφώνει μια νέα πολιτιστική εμπειρία για την Αθήνα

Πριν από τους δύο Γερμανούς καλλιτέχνες, τη σκηνή θα αναλάβουν η Charmeine και οι Vudu, δύο από τα πιο ανερχόμενα ονόματα της διεθνούς ηλεκτρονικής μουσικής.

Η Charmeine, με καταγωγή από την Ουκρανία και βάση την Κωνσταντινούπολη, ξεκίνησε την πορεία της το 2020 και πολύ γρήγορα ξεχώρισε για τη μοναδική της προσέγγιση στη χορευτική μουσική. Σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο υποσχόμενα νέα ονόματα της σκηνής, με εμφανίσεις σε κορυφαία φεστιβάλ όπως τα Caprices, Sónar και ADE.

Οι Vudu από το Αμμάν της Ιορδανίας επιστρέφουν στην Αθήνα για τη μεγαλύτερη εμφάνισή τους μέχρι σήμερα. Οι Roo και Fairplay, οι δημιουργοί του project, αποτελούν από τις πιο δραστήριες δυνάμεις της ηλεκτρονικής μουσικής στη Μέση Ανατολή, με σημαντικές κυκλοφορίες και πρωτοποριακές διοργανώσεις που έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της σκηνής της χώρας τους.

Το Full Circle δεν είναι απλώς ένα party brand. Είναι μια πλατφόρμα που επαναπροσδιορίζει τη σχέση της Αθήνας με τη σύγχρονη μουσική κουλτούρα, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην πόλη, τους καλλιτέχνες και το κοινό της.

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