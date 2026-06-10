Κάθε άνθρωπος κουβαλά μια ιστορία. Όταν μοιραζόμαστε αυτές τις ιστορίες, καλλιεργούμε την ενσυναίσθηση και την κατανόησή μας, καταρρίπτουμε τα στερεότυπα κι ερχόμαστε πιο κοντά.

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί στην εκδήλωση Different Roots. Shared Futures: A Celebration of Community & Storytelling, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Refugee Week Greece, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026, από τις 17:30 έως τις 21:00 (Τζαβέλλα 106, Πειραιάς). H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

Μέσα από προσωπικές ιστορίες, εκπαιδευτικά εργαστήρια, διαπολιτισμικό διάλογο και ζωντανή μουσική από τους ANASA drummers (Anasa Cultural Center), η εκδήλωση βάζει στο επίκεντρο τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και την ενίσχυση των δεσμών που μας ενώνουν.

3 Λόγοι για να μη χάσετε την εκδήλωση

#1 Our Stories, Our Connection | Συζήτηση

Πάρτε μέρος σε μία ανοιχτή συζήτηση με ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Ακούστε προσωπικές ιστορίες, ανταλλάξτε απόψεις και συμβάλετε στη διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής και συνεκτικής κοινωνίας.

#2 Roots and Routes | Workshop

Ένα διαδραστικό workshop που σας δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσετε τις έννοιες της ταυτότητας, του «ανήκειν» και της διαπολιτισμικής συνύπαρξης μέσα από βιωματικές ασκήσεις και δημιουργική αφήγηση.

#3 Celebrating Community Voices | Live μουσική από τους ANASA drummers

Ένα μουσικό ταξίδι με τους ANASA Drummers (ANASA Cultural Center) που μας φέρνει πιο κοντά μέσα από τον ρυθμό και τη δημιουργική έκφραση. Θα γνωρίσετε μουσικές παραδόσεις από διαφορετικές κοινότητες και θα συμμετάσχετε σε έναν ζωντανό χώρο διαλόγου, σύνδεσης και συλλογικής έκφρασης.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα.

Πώς θα έρθετε στο χώρο της εκδήλώσης

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά, Τζαβέλλα 106. Πέντε λεπτά από τον σταθμό του ΗΣΑΠ και του τραμ «Ν. Φάληρο».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΚΜΟΠ στο communication@kmop.org ή στο τηλέφωνο 210 3637547.

