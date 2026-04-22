Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος

Έφυγε σε ηλικία 98 ετών

22.04.26 , 14:46 Στέφανος Ληναίος - Έλλη Φωτίου: Ο έρωτάς τους κράτησε σχεδόν 7 δεκαετίες!
22.04.26 , 14:38 Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος
Όσα είχε πει ο Τάσος Ιορδανίδης για τον Στέφανο Ληναίο και την Έλλη Φωτίου στο «Καλημέρα Είπαμε;»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Στέφανος Ληναίος πέθανε σε ηλικία 98 ετών το Σάββατο 18/4.
  • Η αποτέφρωσή του πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.
  • Ήταν πρωτεργάτης του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, συμμετέχοντας σε πολλές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες.
  • Εξελέγη βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 1989, αλλά αποσύρθηκε από την πολιτική, προτιμώντας την τέχνη.
  • Ήταν παντρεμένος με την Έλλη Φωτίου για 69 χρόνια, η οποία είναι συντετριμμένη από τον θάνατό του.

O ηθοποιός και σκηνοθέτης Στέφανος Ληναίος πέθανε σε ηλικία 98 ετών, το περασμένο Σάββατο 18/4. Επιθυμία του αλλά και των δικών του ανθρώπων ήταν η αποτέφρωση σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί (Τετάρτη 22/4) στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. 

Ο Στέφανος Ληναίος υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Είχε ερμηνεύσει πρωταγωνιστικούς ρόλους πλάι σε σπουδαίους συναδέλφους του.

Ξεχώρισε για τις επιτυχημένες θεατρικές του παραστάσεις, αλλά και για τη συμμετοχή του στον κινηματογράφο. Συνολικά, θεωρείται ένας καλλιτέχνης που συνέβαλε ουσιαστικά στην εξέλιξη του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, συνδυάζοντας την τέχνη με την κοινωνική και πολιτική δράση.

Την είδηση γνωστοποίησε η κόρη του Μαργαρίτα Μυτιληναίου με ανάρτησή της στο Facebook:

ληναιος

Γεννημένος το 1928, ο Στέφανος Ληναίος σπούδασε θέατρο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και ξεκίνησε την πορεία του στη σκηνή τη δεκαετία του 1950. Γρήγορα καθιερώθηκε, συμμετέχοντας σε πολλές παραστάσεις στα αθηναϊκά θέατρα. Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο στον συνδικαλισμό των ηθοποιών και στη δημιουργία θεατρικών σχημάτων που είχαν στόχο την ανανέωση του ελληνικού θεάτρου.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, έφυγε στο εξωτερικό όπου και συνέχισε να δρα καλλιτεχνικά και πολιτικά, συμμετέχοντας στον αντιδικτατορικό αγώνα. Εργαζόταν τότε σε διεθνή ραδιοφωνικά μέσα. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του, Έλλη Φωτίου, ένα θεατρικό σχήμα μέσα από το οποίο παρουσίασαν δεκάδες σημαντικά έργα.

πεθανε ο ληναίος

Ο Στέφανος Ληναίος με τη σύζυγό του Έλλη Φωτίου το 2017/ ndp

To σύντομο πέρασμά του από τη Βουλή

Το 1986 ο Στέφανος Ληναίος εξελέγη δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, δίπλα στον Δημήτρη Μπέη. Το 1989 εκλέχθηκε βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, δεν τον κράτησε η πολιτική με αυτή τη μορφή της. «Κατάλαβα ότι η Βουλή είναι επάγγελμα και εγώ δεν είχα καμία διάθεση να το ακολουθήσω. Η πολιτική υπηρετεί την σκοπιμότητα και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, ενώ η τέχνη υπηρετεί την αλήθεια», είπε ο ίδιος αργότερα.

Στο Σωματείο των Ηθοποιών όμως έμεινε αρκετά χρόνια και έδωσε μεγάλες μάχες. «Πετύχαμε την αργία της Δευτέρας. Πέρασα τόσα βάσανα εκείνη την περίοδο. Τι πράκτορα της Μόσχας με λέγανε, τι ότι ήθελα να καταστρέψω τους επιχειρηματίες, με τρέχανε στα δικαστήρια. Καταφέραμε όμως πολλά γιατί τότε ο συνδικαλισμός ήταν πολυπαραταξιακός». Η ενασχόλησή του με θέματα, που αφορούσαν την κοινωνία, τη ζωή, τη δημοκρατία, δεν σταμάτησε ουσιαστικά ποτέ. Μέχρι πριν από λίγους μήνες αρθρογραφούσε στην Εφημερίδα των Συντακτών.

Ληναίος - Φωτίου: Ο έρωτάς τους κράτησε 69 χρόνια

Ο Στέφανος Ληναίος και η Έλλη Φωτίου ήταν μαζί 69 ολόκληρα χρόνια. Ο 98χρονος ηθοποιός και η 87χρονη σύζυγός του πορεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια μαζί, έχοντας καταφέρει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά τις μεγάλες επιτυχίες του παρελθόντος, σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση. 

Ληναίος-Φωτίου: Ο έρωτάς τους

Η Έλλη Φωτίου είναι συντετριμμένη με τον θάνατο του αγαπημένου της. Έζησαν μαζί μία ολόκληρη ζωή.

