Φωτιά τώρα στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας

Επιχειρούν και εναέρια μέσα

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της 10ης Ιουνίου στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας.
  • Συναγερμός στην Πυροσβεστική με ισχυρή δύναμη να σπεύδει στο σημείο.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 36 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ συμμετέχουν στην επιχείρηση.
  • Υδροφόρες των ΟΤΑ παρέχουν συνδρομή στην κατάσβεση.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 10/6 στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Ισχυρή δύναμη έσπευσε στο σημείο για να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, δύο αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

 

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