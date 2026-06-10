Φωτιά τώρα στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 10/6 στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Ισχυρή δύναμη έσπευσε στο σημείο για να ξεκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, δύο αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.