Οι πολίτες που έμειναν εκτός του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026 αποκτούν πλέον μια νέα ευκαιρία να εξασφαλίσουν voucher διακοπών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ΔΥΠΑ προχωρά σε αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος, με αποτέλεσμα να διατεθούν επιπλέον 30.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού σε επιλαχόντες δικαιούχους. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση, καθώς η επιλογή θα γίνει από τους ήδη υπάρχοντες πίνακες επιλαχόντων.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ποιοι θα ωφεληθούν από τα επιπλέον vouchers

Οι επιπλέον επιταγές αφορούν αποκλειστικά άτομα που είχαν ήδη υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 και βρέθηκαν στους πίνακες επιλαχόντων. Δεν προβλέπεται άνοιγμα νέας πλατφόρμας αιτήσεων ούτε δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων από όσους δεν συμμετείχαν στην αρχική διαδικασία.

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ αφορά συνολικά 300.000 επιταγές, με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα επιδοτούμενων διακοπών σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο μητρώο παρόχων. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται ακόμη περισσότερες δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Τα επόμενα βήματα

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης και η δημοσίευσή της σε ΦΕΚ, ώστε να ενεργοποιηθεί και επίσημα η αύξηση του προϋπολογισμού. Αμέσως μετά, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει στην αξιοποίηση των πινάκων επιλαχόντων για την απονομή των νέων vouchers.

Για όσους βρίσκονται στις λίστες αναμονής, η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία να επωφεληθούν από το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού χωρίς καμία επιπλέον ενέργεια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΥΠΑ, καθώς οι νέοι δικαιούχοι θα ενημερωθούν μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.