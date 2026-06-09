Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026-2027: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες

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Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ 2026-2027.
  • Το πρόγραμμα αφορά συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες του πρώην ΟΑΕΕ.
  • Εφαρμογή του προγράμματος από 10 Ιουνίου 2026 έως 9 Ιουλίου 2027.
  • Συνολικός προϋπολογισμός 3 εκατ. ευρώ με 25.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού.
  • Δυνατότητα οικονομικών ή δωρεάν διακοπών για χιλιάδες συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη τους.

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ 2026-2027 για τους συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες του πρώην ΟΑΕΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ΔΥΠΑ, ενώ το πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή από την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και θα παραμείνει ενεργό έως τις 9 Ιουλίου 2027.

Με συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης διαθέτει φέτος 25.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη τους να πραγματοποιήσουν οικονομικές ή και δωρεάν διακοπές σε όλη τη χώρα.

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