Όμιλος Συγγελίδη: Ανέλαβε την διάθεση του LinkTour ALUMI

΄Κρθε το νέο μικρό της πόλης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.06.26 , 17:46 Σε ύφεση η φωτιά στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας
10.06.26 , 17:45 Different Roots. Shared Futures: Workshops, ανθρώπινες ιστορίες & μουσική
10.06.26 , 17:08 Όμιλος Συγγελίδη: Ανέλαβε την διάθεση του LinkTour ALUMI
10.06.26 , 16:43 Το Full Circle επιστρέφει στο Πάρκο Στρατού στις 27 Ιουνίου
10.06.26 , 16:30 ΝΔ: Προεκλογικός συναγερμός με την επιλογή Κυρανάκη για γραμματέα
10.06.26 , 16:09 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: «Δεύτερη ευκαιρία» για 30.000 επιλαχόντες
10.06.26 , 16:08 Γιώτα Κηπουρού: Παντρεύεται με πολιτικό γάμο - Πού θα γίνει το πάρτι
10.06.26 , 16:04 Νομικού: «Η τρυφερή ανάρτηση και φωτογραφία για την επέτειο του γάμου της»
10.06.26 , 16:00 Κωνσταντίνα: Η Μαρινέλλα, ο Βασίλης Καρράς και η Eurovision
10.06.26 , 16:00 Μαστίχα – μία απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση με πολλά οφέλη
10.06.26 , 15:54 MasterChef: Η δοκιμασία που λατρεύουν να μισούν οι διαγωνιζόμενοι
10.06.26 , 15:34 Σε τροχιά πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Φόβοι για επέκταση
10.06.26 , 15:30 Ηλιάννα Ζέρβα: Το μαγευτικό βιντεοκλίπ στη Φολέγανδρο για το «Τρέξτε»
10.06.26 , 15:19 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
10.06.26 , 15:13 Σύζυγος Πολωνού καθηγητή: Αυτοκτονία ή όχι ο θάνατός της μέσα στη φυλακή;
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται από τη δύσκολη όψη Ερμή - Κρόνου
Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η cute φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο της
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!
Φίλιπ Βάκος: Ο γιος, η σύζυγος και το εστιατόριό τους στην Αυστραλία
Δανάη Μπάρκα: «Ωραία που είναι η νύφη μας», τραγουδάει λίγο πριν τον γάμο!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Όμιλος Συγγελίδη: Ανέλαβε την διάθεση του LinkTour ALUMI
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια νέα, δυναμική συνεργασία για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου ανακοινώνεται μεταξύ του Ομίλου Συγγελίδη και του FMS Group, με κοινό στόχο τη γνωριμία του κοινού με το νέο LinkTour ALUMI — ένα σύγχρονο, αμιγώς ηλεκτρικό όχημα σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις της αστικής μετακίνησης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η πώληση του LinkTour ALUMI θα υποστηριχθεί μέσα από το δίκτυο διανομέων του Ομίλου Συγγελίδη, σε στρατηγικού ενδιαφέροντος σημεία διανομής και εξυπηρέτησης, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση για το κοινό και υψηλού επιπέδου εμπειρία εξυπηρέτησης. 

Παράλληλα, το FMS Group, ως επίσημος εισαγωγέας της LinkTour στην Ελλάδα, διατηρεί την ευθύνη για την τεχνική υποστήριξη, τη διάθεση ανταλλακτικών και το σύνολο των υπηρεσιών after sales, διασφαλίζοντας ολοκληρωμένη και αξιόπιστη κάλυψη για κάθε ιδιοκτήτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η FMS έχει διακριθεί με το βραβείο “After Sales of the Year 2026” στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη γύρω από τη συγκεκριμένη συνεργασία. 

Όμιλος Συγγελίδη: Ανέλαβε την διάθεση του LinkTour ALUMI

Η συνέργεια των δύο οργανισμών δημιουργεί ένα ισχυρό περιβάλλον σιγουριάς και αξιοπιστίας για το κοινό, συνδυάζοντας ένα έμπειρο δίκτυο σημείων επαφής με υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που καλύπτει κάθε στάδιο — από την αγορά έως και την καθημερινή χρήση. 

Το LinkTour ALUMI έρχεται να επαναπροσδιορίσει τις μετακινήσεις στην πόλη, προσφέροντας μια ευέλικτη, οικονομική και τεχνολογικά προηγμένη πρόταση. Με σχεδίαση που απευθύνεται στις ανάγκες του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος, ξεχωρίζει για την ευκολία κίνησης και στάθμευσης, τις ικανοποιητικές αυτονομίες και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος χρήσης. 

Όμιλος Συγγελίδη: Ανέλαβε την διάθεση του LinkTour ALUMI

Η ηλεκτρική του φύση μειώνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης ανά χιλιόμετρο, ενώ οι περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης συμβάλλουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίαςΞεχωριστή έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια, καθώς το LinkTour ALUMI διαθέτει αλουμινένια κατασκευή που συμβάλλει σε έναν ιδιαίτερα ανθεκτικό κλωβό προστασίας, ενώ ενσωματώνει σύγχρονα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, προσφέροντας αυξημένη προστασία στην καθημερινή οδήγηση. 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top