Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι ευχές της στον Γιώργο Μυλωνάκη για τη γιορτή του

Με αφορμή τη σημερινή γιορτή του Αγίου Γεωργίου, η παρουσιάστρια Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να στείλει τις δικές της ευχές στον Γιώργο Μυλωνάκη μέσα από τον «αέρα» του Happy Day.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό, υπέστη εγκεφαλικό ανεύρισμα πριν περίπου 10 ημέρες και αφού υποβλήθηκε σε άμεση χειρουργική επέμβαση, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού.

H κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, ενώ η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, στέκεται «βράχος» στο πλευρό του.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, που πέρα από συνεργάτιδα με την Τίνα Μεσσαροπούλου στην εκπομπή, είναι και πολύ καλή της φίλη, και φυσικά, δε θα μπορούσε να μη στείλει τις ευχές της στον Γιώργο Μυλωνάκη.

«Θέλω σήμερα τέτοια, τέτοια μεγάλη γιορτή που είναι της Ορθοδοξίας, να πω χρόνια πολλά και στον Γιώργο Μυλωνάκη, τον Γιώργο της Τίνας μας και να του ευχηθώ πραγματικά σύντομα να βγει δυνατός από αυτή τη μάχη, και να αποτελεί μια περιπέτεια του παρελθόντος που θα τη συζητάμε κάπως έτσι. Στέλνουμε την αγάπη μας και όλη τη θετική μας ενέργεια. Χρόνια πολλά» είπε η παρουσιάστρια.