Ελένη Χατζίδου: Ξαφνική αποχώρηση από το πλατό του Breakfast@Star

Ξαφνική αποχώρηση της Ελένης Χατζίδου από το Breakfast@Star είχαμε το πρωί της Πέμπτης, μετά και την απουσία της παρουσιάστριας το πρωί της περασμένης Δευτέρας.
Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast - Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας
«Η Ελένη δεν είναι εδώ. Έπρεπε να φύγει, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Έπρεπε να φύγει. Δε νιώθει καλά», είπε ο Ετεοκλής Παύλου απευθυνόμενος στο τηλεοπτικό κοινό.
«Είναι το θέμα της υγείας της που την ταλαιπωρεί. Το ξέρετε από την αρχή της εβδομάδας. Εντάξει, περαστικά. Τι να πω. Μόλις τελειώσει η εκπομπή θα πάω κι εγώ να δω πώς είναι. Το πάλεψε πολύ, δεν μπόρεσε, όμως, να συνεχίσει», πρόσθεσε.
Οι συνεργάτες της εκπομπής, δεν παρέλειψαν να της ευχηθούν για γρήγορη ανάρρωση, περνώντας στα υπόλοιπα θέματα.
«Εδώ και δύο χρόνια ταλαιπωρούμαι με ιλίγγους διαφόρων τύπων, πιο έντονους ή κάποιους άλλους που μπορώ να τους διαχειριστώ», αποκάλυψε η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια κατά την επιστροφή της στο Breakfast την περασμένη Τρίτη.
Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@StarΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.