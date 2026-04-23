Ελένη Χατζίδου: Ξαφνική αποχώρηση από το πλατό του Breakfast@Star

Η παρουσιάστρια ταλαιπωρείται από ιλίγγους

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Breakfast@Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Χατζίδου αποχώρησε ξαφνικά από το Breakfast@Star λόγω προβλημάτων υγείας.
  • Ο Ετεοκλής Παύλου ανακοίνωσε την απουσία της, επισημαίνοντας ότι δεν νιώθει καλά.
  • Η Χατζίδου ταλαιπωρείται από ιλίγγους τα τελευταία δύο χρόνια.
  • Οι συνεργάτες της ευχήθηκαν γρήγορη ανάρρωση και συνέχισαν με άλλα θέματα της εκπομπής.
  • Η παρουσιάστρια είχε απουσιάσει και τη Δευτέρα πριν την αποχώρησή της.

Ξαφνική αποχώρηση της Ελένης Χατζίδου από το Breakfast@Star είχαμε το πρωί της Πέμπτης, μετά και την απουσία της παρουσιάστριας το πρωί της περασμένης Δευτέρας. 

«Η Ελένη δεν είναι εδώ. Έπρεπε να φύγει, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Έπρεπε να φύγει. Δε νιώθει καλά», είπε ο Ετεοκλής Παύλου απευθυνόμενος στο τηλεοπτικό κοινό. 

«Είναι το θέμα της υγείας της που την ταλαιπωρεί. Το ξέρετε από την αρχή της εβδομάδας. Εντάξει, περαστικά. Τι να πω. Μόλις τελειώσει η εκπομπή θα πάω κι εγώ να δω πώς είναι. Το πάλεψε πολύ, δεν μπόρεσε, όμως, να συνεχίσει», πρόσθεσε.

Οι συνεργάτες της εκπομπής, δεν παρέλειψαν να της ευχηθούν για γρήγορη ανάρρωση, περνώντας στα υπόλοιπα θέματα.

 

«Εδώ και δύο χρόνια ταλαιπωρούμαι με ιλίγγους διαφόρων τύπων, πιο έντονους ή κάποιους άλλους που μπορώ να τους διαχειριστώ», αποκάλυψε η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια κατά την επιστροφή της στο Breakfast την περασμένη Τρίτη.

