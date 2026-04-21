Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast - Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας

«Οφείλω να σας πω τι συνέβη, εδώ και δύο χρόνια ταλαιπωρούμαι...»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το Breakfast@Star
Μετά την απουσία τη Δευτέρα από το Breakfast@Star, το πρωί της Τρίτης η Ελένη Χατζίδου επέστρεψε στο πόστο της, με τον Ετεοκλή Παύλου να την καλωσορίζει!

Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast - Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας

«Όχι θα σας άφηνα έτσι... εδώ είμαστε κι ελπίζω να είμαι σε όλη την εκπομπή, όλα καλά θα πάνε», είπε με χιούμορ η παρουσιάστρια. «Οφείλω να σας πω τι συνέβη... εδώ και δύο χρόνια ταλαιπωρούμαι με ιλίγγους διαφόρων τύπων, πιο έντονους ή κάποιους άλλους που μπορώ να τους διαχειριστώ. Το σαββατοκύριακο ήταν λίγο δύσκολα, δεν μπόρεσα να διαχειριστώ ούτε χθες αυτό που μου συνέβη. Όσοι υποφέρετε από ιλίγγους. καταλαβαίνετε... είναι κάτι τρομακτικό. Είναι πολύ περίεργο να μην μπορείς να σταθείς, να μην μπορείς να κάνεις κουμάντο στον εαυτό σου. Πουθενά δεν μπορείς να βρεις ησυχία, αλλά είναι κάτι που έρχεται και φεύγει, υπάρχουν και βοηθήματα, υπάρχουν και γιατροί που βοηθάνε σε αυτό. Ελπίζω να τελειώσει κάποια στιγμή ή να γίνουν πιο αραιοί», αποκάλυψε στη συνέχεια.

Εκτός Breakfast@Star η Ελένη Χατζίδου - Τι είπε ο Ετεοκλής Παύλου

Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast - Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας

Παρότι ο Ετεοκλής δήλωσε ότι θα είναι στο πλευρό της, στη συνέχεια δήλωσε ότι της έχει μείνει ο φόβος κι η ανασφάλεια ότι κάτι μπορεί να συμβεί. «Πραγματικά υποφέρει πολύς κόσμος από αυτό» πρόσθεσε, περνώντας στη θεματολογία της εκπομπής. «Δε θέλω να σας μεταφέρω ούτε το άγχος, ούτε τις δυσκολίες μου», είπε κλείνοντας.

