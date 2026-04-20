MasterChef: Η μπριγάδα που κέρδισε στο Mystery Box & η συγκινητική αφιέρωση

Αφιέρωσε τη νίκη του στον φίλο του που «έφυγε»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κώστας Συμεωνίδης επέστρεψε στο MasterChef και επέλεξε τα υλικά του Mystery Box.
  • Η κόκκινη μπριγάδα κέρδισε τη δοκιμασία με την τάρτα του Νίκου, λόγω αδυναμιών του Μιχάλη.
  • Ο Νίκος αφιέρωσε τη νίκη του στον καλύτερό του φίλο που έχει φύγει από τη ζωή.
  • Ο Γιώργος Δημητριάδης ανέλαβε την ηγεσία της κόκκινης μπριγάδας, αντικαθιστώντας τον Πάνο.
  • Η εβδομάδα στο MasterChef χαρακτηρίζεται από γλυκά πιάτα και συναισθηματικές αφιερώσεις.

Οι κριτές καλωσόρισαν τους παίκτες στη νέα, «γλυκιά» εβδομάδα του MasterChef. Ο Κώστας Συμεωνίδης επέστρεψε στον διαγωνισμό και επέλεξε τα υλικά του αποψινού Mystery Box.

MasterChef: Επέστρεψαν οι μονομαχίες! Τα υλικά του γλυκού Mystery Box

Ο Νίκος παρουσίασε μια εξαιρετική τάρτα και, σε συνδυασμό με τις αδυναμίες στο γλυκό του αντιπάλου του, Μιχάλη, χάρισε στην κόκκινη μπριγάδα τον πόντο που χρειαζόταν για να αναδειχθεί νικήτρια της δοκιμασίας.

MasterChef: Η μπριγάδα που κέρδισε στο Mystery Box & η συγκινητική αφιέρωση

Εμφανώς συγκινημένος, ο διαγωνιζόμενος αφιέρωσε τη νίκη του στον καλύτερό του φίλο, που έχει φύγει από τη ζωή.

MasterChef: Παραίτηση «βόμβα» πριν από την αποψινή δοκιμασία

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος και για τον πόντο στην ομάδα. Σήμερα, όμως, ήθελα να πω και να μοιραστώ ότι είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα. Θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη σε έναν άνθρωπο που πριν από περίπου 8 χρόνια έφυγε από τη ζωή, σαν σήμερα. Ήταν ο καλύτερός μου φίλος, οπότε “ήρθε κι έδεσε” σήμερα. Του την αφιερώνω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

MasterChef: Η συγκινητική αφιέρωση του Νίκου στον φίλο του, που έχει «χάσει»

Ο Γιώργος ξεκίνησε ιδανικά τη θητεία του ως αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας, με τις επιλογές του στα ματσαρίσματα να τον δικαιώνουν απόλυτα.

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα ο Πάνος είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την ηγεσία των «κόκκινων», με τους συμπαίκτες του να σέβονται την απόφασή του και να ορίζουν ως διάδοχό του τον Γιώργο Δημητριάδη.

