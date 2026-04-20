MasterChef: Παραίτηση «βόμβα» πριν από την αποψινή δοκιμασία

«Για μένα τα πράγματα δεν ήταν θετικά»

  • Ο Πάνος παραιτήθηκε από αρχηγός των «κόκκινων» λόγω αρνητικής απόδοσης και ψυχολογικής κατάστασης.
  • Η απόφαση του Πάνου συμφωνήθηκε από όλα τα μέλη της μπριγάδας και ανέτρεψε τα σχέδια του Σαμ για μονομαχία.
  • Ο Χάρης διαφώνησε με την παραίτηση, υποστηρίζοντας ότι ο καπετάνιος πρέπει να παραμένει μέχρι το τέλος.
  • Ο Γιώργος Δημητριάδης αναλαμβάνει τη θέση του αρχηγού και υποσχέθηκε να οδηγήσει την μπριγάδα στην επιτυχία.

Η Εβδομάδα «Thriller» δεν εξελίχθηκε για τον Πάνο όπως την περίμενε, με αποτέλεσμα, λίγο πριν από την έναρξη της αποψινής δοκιμασίας του MasterChef, να παραιτηθεί για δεύτερη φορά από τη θέση του αρχηγού της κόκκινης μπριγάδας.

MasterChef: Η απρόσμενη παραίτηση του Πάνου

«Για μένα τα πράγματα δεν ήταν θετικά, δεν τα πήγα καλά και, μιας και με ρωτήσατε κιόλας, θέλω να παραιτηθώ από τη θέση του αρχηγού. Είναι μια μίξη πραγμάτων που έχουν συμβεί. Πιστεύω ότι η βαθμολογία μου στο τέλος της εβδομάδας “Thriller” δεν αντιπροσωπεύει τον αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας. Τα παιδιά θέλουν να δουν και έναν νέο αρχηγό, ένα νέο αίμα. Επίσης, όσο ήμουν πεσμένος ψυχολογικά, πήρα και κάποιους στον λαιμό μου μέσα στο σπίτι, οπότε δεν είμαι στο 100% για να εκπροσωπήσω την ομάδα», υπογράμμισε ο Πάνος.

Αφού εξήγησε στους κριτές τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτηση, συμπλήρωσε πως με την απόφασή του συμφωνούν όλα τα μέλη της κόκκινης μπριγάδας.

Ο Χάρης, ωστόσο, διαφώνησε κάθετα με την απόφαση του Πάνου. «Για μένα, ο καπετάνιος εγκαταλείπει το πλοίο τελευταίος. Πρέπει να σωθούν πρώτα όλοι και μετά ο καπετάνιος», δήλωσε ο αντίπαλος αρχηγός στο cue του.

«Περιμένουμε από την κόκκινη μπριγάδα να μας υποδείξει τον νέο της αρχηγό», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς. Οι «κόκκινοι» είχαν ήδη συζητήσει και είχαν καταλήξει στον διάδοχο του Πάνου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στην κάμερα.

MasterChef: Ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας

«Το είχαμε συζητήσει από χθες. Ο Χρήστος έριξε σαν ιδέα ότι θέλει να δει και τον Γιώργο ως αρχηγό. Πιστεύω ότι ο Γιώργος θα κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι άξιος να γίνει αρχηγός και θα τα πάει πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Δημητριάδης φόρεσε το pin του αρχηγού και υποσχέθηκε να οδηγήσει την κόκκινη μπριγάδα στην κορυφή:

«Θα προσπαθήσω να χαράξω τη δική μου πορεία ως αρχηγός. Ειλικρινά, δε σκέφτομαι καθόλου τι έκαναν οι προηγούμενοι αρχηγοί ούτε τι κάνει ο Χάρης αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω την εμπειρία, τη γνώση και τη δική μου λογική, ώστε να κερδίζει η κόκκινη μπριγάδα και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται», τόνισε.

