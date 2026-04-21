MasterChef: Μετά τον Πάνο, και ο Χάρης παραιτήθηκε από την ηγεσία των μπλε

Ο παίκτης που τον διαδέχτηκε και οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση

21.04.26 , 00:16
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χάρης παραιτήθηκε από αρχηγός της μπλε μπριγάδας μετά την ήττα στη δοκιμασία του Mystery Box.
  • Αναλαμβάνει την ευθύνη για το αδύναμο πιάτο που παρουσίασε και υπέδειξε τον Μιχάλη ως πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση.
  • Η πλειοψηφία των μελών της μπλε μπριγάδας εξέλεξε τον Μιχάλη ως νέο αρχηγό, διατηρώντας ωστόσο τη μαύρη ποδιά του.
  • Ο Χάρης είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση με πέντε αρνητικές ψήφους.
  • Η εβδομάδα ξεκίνησε με αλλαγές ηγεσίας και στόχο την καλύτερη σύνθεση για τη 'Μητέρα των Μαχών'.

Η μπλε μπριγάδα ηττήθηκε στη δοκιμασία του Mystery Box και ξεκίνησε με το «αριστερό» τη νέα εβδομάδα του MasterChef.

Ο Χάρης θέλησε να αναλάβει την ευθύνη για το αδύναμο πιάτο που παρουσίασε, ζητώντας από τους τρεις κριτές να παραιτηθεί από αρχηγός, προκειμένου να τεθεί υποψήφιος προς αποχώρηση.

«Χάρη, σεβαστή η απόφασή σου, αλλά διαδικαστικά θα πρέπει πρώτα να υποδείξεις τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση και μετά να παραδώσεις το pin», του απάντησε ο Πάνος Ιωαννίδης.

MasterChef: Ο Μιχάλης φόρεσε πρώτος τη μαύρη ποδιά

Ακολουθώντας τους κανονισμούς, ο Χάρης υπέδειξε τον Μιχάλη και στη συνέχεια παρέδωσε το pin του.

«Βγάζοντας αυτό το pin, ξέρω ότι στο τέλος της ημέρας θα φορέσω τη μαύρη ποδιά. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ούτε ότι έχει τελειώσει η εβδομάδα ούτε ότι θα φύγω εγώ», δήλωσε για τη γενναία απόφασή του να θυσιάσει την ασυλία του.

MasterChef: Αν και αρχηγός, ο Μιχάλης παραμένει υποψήφιος

Η πλειοψηφία των μελών της μπλε μπριγάδας επέλεξε για νέο αρχηγό τον Μιχάλη, ο οποίος, ωστόσο, διατηρεί τη μαύρη του ποδιά. «Το γεγονός ότι είσαι ο νέος αρχηγός της μπλε μπριγάδας δεν αναιρεί τη μαύρη ποδιά, διότι η υπόδειξη προηγείται χρονικά», εξήγησε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε χωρίς εκπλήξεις, αφού με πέντε αρνητικές ψήφους, έναντι μίας του Βασίλη, ο Χάρης είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση.

MasterChef: Ο Χάρης ανέλαβε την ευθύνη του πιάτου του

Η πρώτη ημέρα της «γλυκιάς» εβδομάδας αποδείχθηκε συναρπαστική, με τις δύο μπριγάδες να αλλάζουν ηγεσία σε ένα κομβικό σημείο του διαγωνισμού, όπου πρωταρχικός στόχος είναι να φτάσουν με την πιο δυνατή σύνθεση στη «Μητέρα των Μαχών».

