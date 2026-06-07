Το φαγητό στον φούρνο, είναι το απόλυτο "must" για το κυριακάτικο τραπέζι

Κυριακή σημαίνει οικογενειακό τραπέζι, παιδικές αναμνήσεις και φυσικά φαγητό στον φούρνο. Σήμερα, θα θυμηθούμε τέσσερις συνταγές για φούρνο, όπως μας τις έδειξαν οι σεφ του Star μέσα από τις εκπομπές του σταθμού.

ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΛΕΜΟΝΑΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ



Υλικά της Συνταγής

• 4 χοιρινές μπριζόλες

• 5–6 πατάτες

• 3 σκελίδες σκόρδο

• Χυμό από 2 λεμόνια

• ½ φλ. ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. μουστάρδα

• 1 κ.γ. ρίγανη

• 1 κ.γ. θυμάρι

• Αλάτι, πιπέρι

• 1 φλ. ζεστό νερό ή ζωμό

Εκτέλεση της Συνταγής



Τρόπος Παρασκευής: Ετοιμάζουμε το ταψί Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C. Βάζουμε τις πατάτες στο ταψί και τις αλατοπιπερώνουμε.

Φτιάχνουμε τη μαρινάδα Σε μπολ ανακατεύουμε: • Ελαιόλαδο • Χυμό λεμονιού • Μουστάρδα • Ρίγανη • Θυμάρι • Σκόρδο λιωμένο Ανακατεύουμε καλά να γίνει σαν σάλτσα.

Στήσιμο Τοποθετούμε τις μπριζόλες πάνω από τις πατάτες. Περιχύνουμε με τη μαρινάδα. Ρίχνουμε στο ταψί το ζεστό νερό ή ζωμό. Ψήσιμο Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 1 ώρα.

Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε άλλα 20–30 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και να μείνουν με ωραία σαλτσούλα. Αν χρειαστεί, γυρίζουμε τις μπριζόλες μια φορά στο ενδιάμεσο.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΜΠΑΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ

Υλικά της συνταγής

• 1 κοτόπουλο

• 750 γρ. μπάμιες

• 1 μεγάλο κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 400 γρ. ντομάτα τριμμένη ή κονκασέ

• 3 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• 1/2 φλ. ελαιόλαδο

• 1/2 φλ. λευκό κρασί

• 1 κ.σ. ζάχαρη

• 1 κ.σ. ξίδι

• Αλάτι, πιπέρι

• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

• 1/2 κ.γ. μπαχάρι

• Μαϊντανός

Εκτέλεση της συνταγής

Προετοιμασία μπάμιας

Αν είναι φρέσκες, κόβουμε ελαφρά το κοτσανάκι.

Τις απλώνουμε σε ταψί, τις ραντίζουμε με το ξίδι και τις ψήνουμε σκέτες στους 180°C για 15–20 λεπτά να «στεγνώσουν» (δεν ανακατεύουμε).

Σοτάρισμα κοτόπουλου

Σε πλατιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε καλά το κοτόπουλο απ’ όλες τις πλευρές.

Το βγάζουμε στην άκρη.

Σάλτσα

Στο ίδιο λάδι σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να γυαλίσει, προσθέτουμε σκόρδο και πελτέ.

Σβήνουμε με κρασί.

Ρίχνουμε ντομάτα, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και μπαχάρι. Βάζουμε ξανά το κοτόπουλο μέσα και λίγο ζεστό νερό (να το μισοσκεπάζει).

Βράζουμε 10 λεπτά.

Φούρνος

Αδειάζουμε το περιεχόμενο σε ταψί, προσθέτουμε τις μπάμιες χωρίς ανακάτεμα, κουνάμε μόνο το ταψί.

Ψήνουμε στους 180°C για 45–60 λεπτά, μέχρι να μελώσει η σάλτσα.

Τελείωμα

Αφήνουμε το φαγητό να «σταθεί» 10 λεπτά.

Πασπαλίζουμε με μαϊντανό, αν θέλουμε.

ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ

Υλικά της Συνταγής

• 500 γρ. ζυμαρικά πένες

• 2 πιπεριές πράσινες

• 250 γρ. μανιτάρια φρέσκα

• 1 λευκό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 500 γρ. ντομάτα κονκασέ ή τριμμένη

• 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

• 1/2 φλιτζ. ελαιόλαδο

• 1 κ.γ. ζάχαρη

• 1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι

• Λίγο βασιλικό

• Αλάτι, πιπέρι

• 300 γρ. μοτσαρέλα

• 50 γρ. παρμεζάνα

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Ζυμαρικά

• Βράζεις τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό 2΄ λιγότερο απ’ ό,τι λέει η συσκευασία.

• Τα στραγγίζεις και τα ανακατεύεις με λίγο ελαιόλαδο.

2. Σάλτσα

• Σοτάρεις το κρεμμύδι σε ελαιόλαδο.

• Προσθέτεις πιπεριές, μανιτάρια, σκόρδο και τα μαγειρεύεις 5’.

• Ρίχνεις τον πελτέ, την ντομάτα, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, βασιλικό.

• Σιγοβράζεις ~15 λεπτά μέχρι να δέσει Ανακάτεμα

• Σ’ ένα μεγάλο μπολ ή κατσαρόλα, ανακατεύεις τις πένες με όλη τη σάλτσα.

• Προσθέτεις τη μισή μοτσαρέλα μέσα στο μείγμα και ανακατεύεις.

3. Ψήσιμο

• Αδειάζεις το μείγμα σε λαδωμένο ταψί.

• Από πάνω πασπαλίζεις την υπόλοιπη μοτσαρέλα και την παρμεζάνα.

• Ψήνεις σε 180°C για 25-30 λεπτά, μέχρι να λιώσει και να ροδίσει το τυρί.

KOTOΠΟΥΛΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ BABY

Υλικά της Συνταγής

• 2 μπούτια κοτόπουλου

• 500 γρ. πατάτες baby

• 3 κ.σ. μουστάρδα

• 2 κ.σ. μέλι

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

• Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση της Συνταγής