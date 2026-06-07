Ο Κώστας Στεφανής και η ομάδα συνεργατών του TractioN, με πλήρη εξοπλισμό, αλλά και έναν στολίσκο οχημάτων, οργανώνει τη... μεγάλη απόβαση στη Σέριφο!



Με τα υπερπολυτελή και αξιόπιστα πλοία της Fast Ferries, το TractioN μεταβαίνει στο υπέροχο νησί της Σερίφου, με στόχο μια... προσομοίωση των φετινών διακοπών, έτσι ώστε κάθε τηλεθεατής της εκπομπής να μεταφερθεί νοερά στην πολυπόθητη κατάσταση της ανεμελιάς, που μόνο το κυκλαδίτικο, παγκοσμίως διάσημο, ελληνικό καλοκαίρι μπορεί να προσφέρει!

Ο Κώστας Στεφανής φτάνει στο νησί αποφασισμένος να μην αφήσει ούτε εκατοστό της έκτασής του χωρίς να το χαρτογραφήσει. Στην προσπάθειά του αυτή, πολύτιμος αρωγός στη χάραξη των διαδρομών στέκεται ο δήμαρχος Σερίφου, κ. Κώστας Ρεβίνθης. Οι συνεργάτες της εκπομπής αναμιγνύονται με τους κατοίκους της Σερίφου, επισκέπτονται τοπικούς παραγωγούς εκλεκτών προϊόντων και... γεύσεων, συνομιλούν, μεταξύ άλλων, με έναν εξαίρετο αμπελουργό και οινοποιό, καθώς και με μια φουρνάρισσα, που «μαγεύει» τους περαστικούς με τη σαγήνη των θεϊκών αρωμάτων, που αναδύονται από τα αρτοσκευάσματα και τα γλυκίσματά της!

Οπωσδήποτε, όμως, η εκδρομή του TractioN στη Σέριφο περιέλαβε και την οδήγηση νέων και συναρπαστικών μοντέλων, σε τέσσερις και δύο τροχούς.

➢ FORD KUGA FULL HYBRID: Το πιο ολοκληρωμένο, προικισμένο με μια σχεδόν απέραντη ποικιλία προσόντων σε κάθε πτυχή της υπόστασής του -από την οικονομία καυσίμου και την τεχνολογία του υβριδικού συνόλου του, έως την αυτονομία των 900 χλμ! FORD KUGA FULL HYBRID, ένα όχημα με τεχνολογία αιχμής, εμφάνιση που καθηλώνει, με χώρους μεσαίου SUV, αλλά ετήσιο κόστος χρήσης μικρού αυτοκινήτου!

➢ SUZUKI eVITARA: Ο Θωμάς Ευθυμίου και ο Μάνος Στεφανής εξερευνούν, με φόντο τις παραλίες της Σερίφου, τις εντός και εκτός δρόμου επιδόσεις του ολοκαίνουργιου, αμιγώς ηλεκτροκίνητου, SUZUKI eVITARA. Το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο μαζικής παραγωγής της SUZUKI, με ένα όνομα ήδη εξαιρετικά δημοφιλές στο ελληνικό κοινό και με την αίγλη της... άθραυστης αξιοπιστίας, το eVITARA προτάσσει τη συνταγή «Emotional Versatile Cruiser», δηλαδή τη φιλοσοφία ενός οχήματος παντός εδάφους, με αυτονομία έως 412 χλμ! Όπως αναλύουν οι ειδικοί του TractioN, το... δόγμα «Emotional Versatile Cruiser» σημαίνει, κατ' αρχάς, ότι το SUZUKI eVITARA συνδυάζει την προηγμένη προσέγγιση ενός αμιγώς ηλεκτροκίνητου οχήματος, με τον δυναμισμό και τη δίψα για περιπέτεια ενός αυθεντικού SUV!

➢ APRILIA SR GT 400: Για όσους συμφωνούν ή για όσους προτιμούν να αγνοούν την πραγματική ηλικία τους, όπως αναγράφεται στο πιστοποιητικό γέννησής τους, το... σούπερ σκούτερ που φέρνει μαζί του στη Σέριφο ο Θανάσης Χούντρας, είναι το ιδανικό καλοκαιρινό όχημα. Με off-road, «τρακτερωτά» ελαστικά και προφίλ για... ασταμάτητη οδήγηση στους νησιωτικούς δρόμους, το APRILIA SR GT 400, δεν χάνει ευκαιρία να εκδηλώσει το βαθύτερο σπορ χαρακτήρα του. Εξάλλου, όπως εξηγούν ο Θανάσης και η Ινώ Στεφανή, το SR GT 400 εξελίσσεται και κατασκευάζεται στο Νοάλε της Ιταλίας, έναν τόπο «ιερό» για τους αγώνες μοτοσικλέτας, εκεί όπου η μηχανοκίνητη κουλτούρα συνδυάζεται με την καινοτομία και την υψηλή αισθητική.

Το νέο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 14:10, είναι και το τελευταίο για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Ο Κώστας Στεφανής και όλη η ομάδα του TractioN σας εύχονται ένα ασφαλές, ευχάριστο, ιδανικά αξέχαστο καλοκαίρι και ανανεώνουν το τηλεοπτικό ραντεβού τους το φθινόπωρο, με περισσότερα νέα μοντέλα και ακόμη περισσότερα... γκάζια!

Δείτε το trailer του 24ου επεισοδίου TractioN:

https://youtu.be/t1bfFv0jkZs

