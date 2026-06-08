Σοφία Μητσοτάκη: Γενέθλια κάνοντας wake surf - Οι ευχές των γονιών της

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα χαμογελαστή», έγραψε ο Πρωθυπουργός

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Τι είχε πει η Κατερίνα Καινούργιου για την τυχαία γνωριμία της με τη Σοφία Μητσοτάκη πριν από μερικά χρόνια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σοφία Μητσοτάκη γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της κάνοντας wake surf.
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης της ευχήθηκε μέσω social media με selfie.
  • Η μητέρα της, Μαρέβα Γκραμπόφσκι, δημοσίευσε φωτογραφία από την παιδική της ηλικία.
  • Η Σοφία έχει δύο αδέλφια, τον Κωνσταντίνο 27 ετών και τη Δάφνη 23 ετών.

Τα γενέθλιά της είχε η πρωτότοκη κόρη του Κυριάκου και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, Σοφία και τα γιόρτασε με έναν πρωτότυπο τρόπο. Κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, κάνοντας wake surf με την τούρτα γενεθλίων στο χέρι!

Στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αποφοίτηση των παιδιών του

Σοφία Μητσοτάκη: Γενέθλια κάνοντας wake surf - Οι ευχές των γονιών της

Η Σοφία Μητσοτάκη έκλεισε τα 29 της χρόνια και δέχτηκε τις ευχές των γονιών της και μέσω των social media.

O Πρωθυπουργός δημοσίευσε μια selfie με την κόρη του κι έγραψε στη λεζάντα: «Χρόνια πολλά αγάπη μου!! Να είσαι πάντα χαμογελαστή!».

H μητέρα της δημοσίευσε και μια φωτογραφία μαμάς και κόρης, όταν η Σοφία ήταν μωρό. 

H Μαρέβα Μητσοτάκη με την κόρη της, Σοφία, όταν ήταν μωρό/ instagram

H Μαρέβα Μητσοτάκη με την κόρη της, Σοφία, όταν ήταν μωρό/ instagram

«Χρόνια πολλά στο Φως της ζωής μου. Happy birthday love of my life. You light my day with your kindness thoughtfulness and beautiful smile! (Χαρούμενα γενέθλια αγάπη της ζωής μου. Φωτίζεις τη μέρα μου με την καλοσύνη σου, την ενσυναίσθηση και το όμορφο χαμόγελό σου)».

Το Πρωθυπουργικό ζεύγος έχει ακόμη δύο παιδιά, τον 27χρονο Κωνσταντίνο και την 23χρονη Δάφνη.

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