Δείτε τι είχε δηλώσει ο ηθοποιός στο Πρωινό Σαββατοκύριακο στο ΑΝΤ1 τον Οκτώβριο

Την παράσταση Blade Runner Live παρακολούθησαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, ο Γιώργος Βογιατζής και η σύζυγός του Ντιάνα Σκόριτς. Ο Γιώργος Βογιατζής ο οποίος μεταξύ άλλων έχει παίξει στις σειρές «Λένη», «Αρχιπέλαγος» και η «Αγάπη της Γάτας», είναι μαζί με τη σύζυγό του 21 χρόνια και έχουν 35 χρόνια διαφορά ηλικίας.

Ο Γιάννης Βογιατζής και η Ντιάνα Σκόριτς στο Ηρώδειο/ φωτογραφία από NDP, Θωμάς Δασκαλάκης



Το ζευγάρι κρατά χαμηλούς τόνους και τους έχουμε δει μαζί ελάχιστες φορές κυρίως σε θεατρικές πρεμιέρες. Η Ντιάνα Σκόριτς είναι σερβικής και αγγλικής καταγωγής και ασχολείται με την υποκριτική και το μόντελινγκ. Στην Ελλάδα έχει εμφανιστεί σε σειρές όπως το «Αρχιπέλαγος» το «Αν μ' αγαπάς» και «ο Γιούγκερμαν».

Γιώργος Βογιατζής με τη σύζυγό του,Ντιάνα Σκόριτς το 2022 στην πρεμιέρα "Ζορμπάς"/ φωτογράφος: NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ



Ο ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξη που είχε δώσει στον Ηλία Ψινάκη είχε αποκαλύψει πως όταν γνώρισε τη Νάντια εκείνη ήταν σύζυγος του πρίγκιπα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η σύζυγός του, τα παράτησε όλα και τον ακολούθησε.

«Όταν γνώρισα τη Νάντια ήταν παντρεμένη με τον Κόντε Κασίνι, ήταν πρίγκιπας από τη Ρωσία και έγινε Κόντε στην Ιταλία. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία και επειδή ήταν παντρεμένη, η Ειρήνη Παπά με ρώτησε τι θα κάνω.

Της είπα ότι θα της πω “κορίτσι μου, θες να είσαι μαζί μου, παράτα τον πρίγκιπα και τα εκατομμύρια έλα μαζί μου και έφυγε αυτή”» και μου λέει η Ειρήνη “στοίχημα θα έρθει, είναι Αμερικάνα και είναι φανατική”» είχε εξομολογηθεί ο ηθοποιός.