Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε το Grand Prix του Μονακό

Τι έγινε στον συναρπαστικό αγώνα

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Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε το Grand Prix του Μονακό
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O Kimi Antonelli κέρδισε το Grand Prix του Μονακό. Στους δρόμους του Πριγκιπάτου, ο οδηγός της Mercedes δεν εγκατέλειψε ποτέ την πρωτοπορία του αγώνα. Ο Antonelli ξεκίνησε από την pole position και οδήγησε τον αγώνα από τον πρώτο έως τον τελευταίο γύρο.Ο Max Verstappen, ο οποίος παρατάχθηκε δεύτερος στο grid, είχε μια δύσκολη εκκίνηση και αναγκάστηκε να σταματήσει το μονοθέσιό του στα πιτ, στο τέλος του εναρκτήριου γύρου λόγω μηχανικών προβλημάτων, οπότε ο αγώνας του είχε πρόωρο τέλος. Πίσω από τον Antonelli, ο Lewis Hamilton τερμάτισε δεύτερος, με τον Isack Hadjar να παίρνει την τρίτη θέση.

Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε το Grand Prix του Μονακό

Σχεδόν όλοι οι οδηγοί εκκίνησαν τον αγώνα με τη μέση γόμα. Ο Lewis Hamilton ήταν ο πρώτος από τους τρεις κορυφαίους στην τελική κατάταξη που μπήκε στα πιτ, στον 28ο γύρο, ενώ ο Antonelli έκανε τη δική του αλλαγή στον 37ο γύρο. Αμφότεροι άλλαξαν από μέση γόμα σε σκληρή γόμα. Εκμεταλλευόμενοι ένα αυτοκίνητο ασφαλείας στον 50στο γύρο, τόσο ο Hamilton όσο και ο Charles Leclerc πραγματοποίησαν μια επιπλέον αλλαγή.

Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε το Grand Prix του Μονακό
Αμέσως μετά όμως ο Leclerc προκάλεσε άλλη μια παρέμβαση του αυτοκινήτου ασφαλείας. Η επακόλουθη κόκκινη σημαία επέτρεψε στον πρωτοπόρο του αγώνα Antonelli να τοποθετήσει ένα σετ από τη μαλακή γόμα. Το υπόλοιπο grid επέλεξε επίσης να βάλει την ίδια γόμα κατά τη διάρκεια της διακοπής του αγώνα. Στην επανεκκίνηση από στάση που ακολούθησε την κόκκινη σημαία, ο Antonelli έφυγε για άλλη μια φορά τέλεια, εξασφαλίζοντας τη νίκη. Ο Hamilton έκανε επίσης μια εξαιρετική εκκίνηση, τερματίζοντας δεύτερος, με τον Hadjar τρίτο πίσω τους.

Pirelli: Ο Antonelli κέρδισε το Grand Prix του Μονακό

Η μεγαλύτερη απόσταση με την C3 συμπληρώθηκε από τον Esteban Ocon, ο οποίος έκανε με αυτό το σετ 50 γύρους, ενώ ο Arvid Lindblad κάλυψε 65 γύρους με την μέση γόμα C4, τον υψηλότερο αριθμό γύρων με αυτή τη γόμα. Η μεγαλύτερη απόσταση με την C5 καταγράφηκε από τον Fernando Alonso, με 55 γύρους. Στη μάχη του πρωταθλήματος, αυτή η νίκη έφερε τον Antonelli, τώρα στους 156 βαθμούς, να επεκτείνει το πλεονέκτημά του έναντι του δεύτερου Lewis Hamilton. Ο Ιταλός προηγείται με μια διαφορά 66 βαθμών, ενώ ο George Russell ακολουθεί στην τρίτη θέση με 88 βαθμούς.

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