Ανασχηματισμός: O Κώτσηρας στο Μεταφορών και ο Μαρκόπουλος στο ΥΠΟΙΚ

Ο Χατζηβασιλείου υφυπουργός Εξωτερικών και Σούκουλη στο ΥΠΕΝ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.06.26 , 16:25 Φωτιά στη λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου: Καίγεται δάσος - Μήνυμα 112
08.06.26 , 16:01 Πρέβεζα: 9χρονος Με Αυτισμό Επέστρεψε Σπίτι Κακοποιημένος
08.06.26 , 16:00 Travel looks: Οι εμφανίσεις που επιλέγω για τα καλοκαιρινά μου ταξίδια
08.06.26 , 15:59 Αθωώθηκε μητέρα που μπήκε φυλακή για τον θάνατο του βρέφους της
08.06.26 , 15:59 Λάμψη και στιλ σε launch event στην Κηφισιά - Ποιοι έδωσαν το «παρών»;
08.06.26 , 15:56 Soula Glamorous: Ταυτοποιήθηκε το πρόσωπο τρία χρόνια μετά τη μήνυση Σχίζα
08.06.26 , 15:42 Voucher για smartphone: Το ύψος της επιδότησης - Ποιοι το δικαιούνται
08.06.26 , 15:32 Μεταπτυχιακό για «Θρησκευτικές Σπουδές και Διαπολιτισμική Έρευνα» στο ΕΚΠΑ
08.06.26 , 15:30 Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
08.06.26 , 15:13 Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα – Πότε θα επηρεάσει τη χώρα μας
08.06.26 , 15:05 Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Τι κάνει για την ασφάλεια στους δρόμους
08.06.26 , 14:50 Θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας: Πέθανε ο Γιάννης Δράζος
08.06.26 , 14:48 Ανδρέας Μικρούτσικος: «Ήμουν χάλια, για νοσοκομείο - Δεν ήθελα τη ζωή μου»
08.06.26 , 14:44 Σοφία Μητσοτάκη: Γενέθλια κάνοντας wake surf - Οι ευχές των γονιών της
08.06.26 , 14:43 Σύλληψη καταζητούμενου στο Αίγιο: «Ψάχνουμε τον Αντώνη με το τατουάζ»
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Κομψή με Hermès τσάντα χιλιάδων ευρώ!
Φαίη Σκορδά: Οικογενειακή απόδραση στο Μονακό με τον Γιάννη και τον Δημήτρη
Θεοδωρίδου: Στην Κωνσταντινούπολη με τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη
Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα – Πότε θα επηρεάσει τη χώρα μας
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα και την αδελφή της
Μαριαλένα Ρουμελιώτη – Σάκης Κατσούλης: Γονείς για πρώτη φορά
Κηδεία Γιώργου Σουφλιά: Συντετριμμένες η σύζυγος και οι κόρες του
Soula Glamorous: Ταυτοποιήθηκε το πρόσωπο τρία χρόνια μετά τη μήνυση Σχίζα
Οικονομάκου: «Έχω ξαναπαντρευτεί, αλλά αυτό δεν το είχα νιώσει ποτέ»
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα / ERT

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης στις 8/6, με ορκωμοσία στις 12/6.
  • Γιώργος Κώτσηρας αναλαμβάνει Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών.
  • Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
  • Τάσος Χατζηβασιλείου Υφυπουργός Εξωτερικών, Μαριλένα Σούκουλη Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • Στράτος Σιμόπουλος νέος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, στη θέση του Μαρκόπουλου.

Ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 8/6 ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Ο Παύλος Μαρινάκης παρέμεινε στη θέση του, παρά τα όσα είχαν ακουστεί. Η ορκωμοσία θα γίνει την Παρασκευή 12/6. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση 

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Την Πέμπτη ο μίνι ανασχηματισμός- Φαβορί ο Μαρινάκης για τη θέση Κυρανάκη

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος θα αναλάβει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου. 

Γιώργος Κώτσηρας

Ο Γιώργος Κώτσηρας είναι πολιτικός και νομικός με σημαντική παρουσία στη δημόσια διοίκηση και την κοινοβουλευτική ζωή. Γεννημένος το 1983, εκλέγεται βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία από το 2019. Είναι διδάκτωρ Νομικής με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, διαθέτοντας ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας έχει υπηρετήσει ως υφυπουργός σε διαφορετικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια, μεταξύ των οποίων τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας. Θεωρείται στέλεχος της νεότερης γενιάς της κεντροδεξιάς παράταξης, με έμφαση στη μεθοδική εργασία και τη θεσμική προσέγγιση των ζητημάτων. 

Δημήτρης Μαρκόπουλος

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι δημοσιογράφος και πολιτικός με πολυετή παρουσία τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γεννημένος το 1975, ασχολήθηκε επαγγελματικά για πολλά χρόνια με το οικονομικό και πολιτικό ρεπορτάζ, αποκτώντας βαθιά γνώση των δημόσιων οικονομικών και της λειτουργίας της αγοράς. Στη συνέχεια ακολούθησε την πολιτική πορεία, εκλεγόμενος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κατά τη θητεία του στη Βουλή συμμετείχε ενεργά σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες και επιτροπές, αναλαμβάνοντας σημαντικές ευθύνες. Διακρίνεται για την ικανότητά του να παρουσιάζει πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα με κατανοητό τρόπο προς τους πολίτες. 

Μίνι ανασχηματισμός και στο βάθος εκλογές

Τάσος Χατζηβασιλείου

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου είναι πολιτικός και πανεπιστημιακός με εξειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική. Γεννημένος το 1982, εκλέγεται βουλευτής Σερρών με τη Νέα Δημοκρατία και ανήκει στη νεότερη γενιά στελεχών του κόμματος. Παράλληλα με την πολιτική του δραστηριότητα, έχει ακαδημαϊκή παρουσία ως διδάσκων στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων. Η ενασχόλησή του με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι διαχρονική, ενώ έχει διατελέσει Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ. Μέσα από τη θέση αυτή ανέπτυξε επαφές με ευρωπαϊκούς πολιτικούς και θεσμούς, αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε θέματα διπλωματίας. 

Μαριλένα Σούκουλη

Η Μαριλένα Σούκουλη είναι μηχανικός με μακρά επαγγελματική εμπειρία στον τεχνικό και κατασκευαστικό τομέα. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία το 1996 στον ιδιωτικό τομέα, αποκτώντας σημαντική γνώση σε θέματα τεχνικών έργων, χωροταξίας και ανάπτυξης. Από το 2019 εκπροσωπεί την Κορινθία στη Βουλή ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής της θητείας έχει ασχοληθεί με ζητήματα περιβάλλοντος, πολεοδομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης. Η επαγγελματική της εμπειρία συνδυάζεται με γνώση θεμάτων που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τη διαχείριση του αστικού χώρου και τις γεωχωρικές πληροφορίες. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 |
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΟΥΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top