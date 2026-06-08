Ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 8/6 ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης. Ο Παύλος Μαρινάκης παρέμεινε στη θέση του, παρά τα όσα είχαν ακουστεί. Η ορκωμοσία θα γίνει την Παρασκευή 12/6.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Στράτος Σιμόπουλος θα αναλάβει Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Γιώργος Κώτσηρας

Ο Γιώργος Κώτσηρας είναι πολιτικός και νομικός με σημαντική παρουσία στη δημόσια διοίκηση και την κοινοβουλευτική ζωή. Γεννημένος το 1983, εκλέγεται βουλευτής Δυτικής Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία από το 2019. Είναι διδάκτωρ Νομικής με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, διαθέτοντας ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας έχει υπηρετήσει ως υφυπουργός σε διαφορετικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια, μεταξύ των οποίων τα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας. Θεωρείται στέλεχος της νεότερης γενιάς της κεντροδεξιάς παράταξης, με έμφαση στη μεθοδική εργασία και τη θεσμική προσέγγιση των ζητημάτων.

Δημήτρης Μαρκόπουλος

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι δημοσιογράφος και πολιτικός με πολυετή παρουσία τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γεννημένος το 1975, ασχολήθηκε επαγγελματικά για πολλά χρόνια με το οικονομικό και πολιτικό ρεπορτάζ, αποκτώντας βαθιά γνώση των δημόσιων οικονομικών και της λειτουργίας της αγοράς. Στη συνέχεια ακολούθησε την πολιτική πορεία, εκλεγόμενος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κατά τη θητεία του στη Βουλή συμμετείχε ενεργά σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες και επιτροπές, αναλαμβάνοντας σημαντικές ευθύνες. Διακρίνεται για την ικανότητά του να παρουσιάζει πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα με κατανοητό τρόπο προς τους πολίτες.

Τάσος Χατζηβασιλείου

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου είναι πολιτικός και πανεπιστημιακός με εξειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις και την ευρωπαϊκή πολιτική. Γεννημένος το 1982, εκλέγεται βουλευτής Σερρών με τη Νέα Δημοκρατία και ανήκει στη νεότερη γενιά στελεχών του κόμματος. Παράλληλα με την πολιτική του δραστηριότητα, έχει ακαδημαϊκή παρουσία ως διδάσκων στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων. Η ενασχόλησή του με τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ευρωπαϊκής συνεργασίας είναι διαχρονική, ενώ έχει διατελέσει Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ. Μέσα από τη θέση αυτή ανέπτυξε επαφές με ευρωπαϊκούς πολιτικούς και θεσμούς, αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε θέματα διπλωματίας.

Μαριλένα Σούκουλη

Η Μαριλένα Σούκουλη είναι μηχανικός με μακρά επαγγελματική εμπειρία στον τεχνικό και κατασκευαστικό τομέα. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία το 1996 στον ιδιωτικό τομέα, αποκτώντας σημαντική γνώση σε θέματα τεχνικών έργων, χωροταξίας και ανάπτυξης. Από το 2019 εκπροσωπεί την Κορινθία στη Βουλή ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής της θητείας έχει ασχοληθεί με ζητήματα περιβάλλοντος, πολεοδομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης. Η επαγγελματική της εμπειρία συνδυάζεται με γνώση θεμάτων που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τη διαχείριση του αστικού χώρου και τις γεωχωρικές πληροφορίες.