Την Πέμπτη ο μίνι ανασχηματισμός- Φαβορί ο Μαρινάκης για τη θέση Κυρανάκη

Τα σενάρια, τα πρόσωπα και τη Δευτέρα οι τελικές αποφάσεις

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Πολιτικη
Μίνι ανασχηματισμός, τα σενάρια και τα πρόσωπα - Οι πληροφορίες του Γιώργου Ευγενίδη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Την Πέμπτη αναμένεται μίνι ανασχηματισμός λόγω μετακίνησης Κυρανάκη στη θέση Γραμματέα της ΝΔ.
  • Φαβορί για τη θέση αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών ο Παύλος Μαρινάκης, σύμφωνα με πληροφορίες.
  • Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης θα αποφασίσει τη Δευτέρα για τις αλλαγές, καθώς βρίσκεται στη Βοστώνη.
  • Σενάρια περιλαμβάνουν και ρόλο του Τάκη Θεοδωρικάκου στο Μέγαρο Μαξίμου και πιθανή υποψηφιότητα της Αλεξάνδρας Σδούκου.
  • Η απόφαση για τον αντικαταστάτη του Μαρινάκη δεν έχει ληφθεί ακόμη.

Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται ο μίνι ανασχηματισμός που προκαλεί η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.

Γιατί προτείνει τον Κυρανάκη για Γραμματέα ΝΔ ο Μητσοτάκης ενόψει εκλογών

«Τα σενάρια, οι πληροφορίες, κατατείνουν στο ότι ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών», επισήμανε στο μεσημεριανό δελτίο του Star o Γιώργος Ευγενίδης.

Ο πολιτικός συντάκτης του Star εξήγησε ότι η λογική είναι ότι πρόκειται για «ένα πρόσωπο που έχει πολιτικό βάρος αλλά και μπορεί να συνεχίσει τα παραδοτέα έργα τα οποία είναι πολλά και στο κομμάτι του σιδηροδρόμου και στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών το επόμενο διάστημα».

Την Πέμπτη ο μίνι ανασχηματισμός- Φαβορί ο Μαρινάκης για τη θέση Κυρανάκη

Ωστόσο, η απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμη οριστικά. «Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στη Βοστώνη για ιδιωτικούς λόγους αυτό το Σαββατοκύριακο, θα καταλήξει στις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει στους συνεργάτες του τη Δευτέρα. Αναζητείται στην πραγματικότητα πρόσωπο για το Μέγαρο Μαξίμου, δεν αναζητείται απλώς ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αναζητείται ένα πρόσωπο με πολιτικότητα», τόνισε ο Γιώργος Ευγενίδης.

Όπως είπε, υπάρχουν αρκετά σενάρια στο τραπέζι κι ένα από αυτά είναι να αναλάβει έναν πιο επιτελικό ρόλο στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και να αναζητηθεί ένα πρόσωπο για αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Ακούγεται και το όνομα της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Αλεξάνδρας Σδούκου», συμπλήρωσε.

«Πάντως, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός δεν έχει πάρει απόφαση για τον πιθανό αντικαταστάτη του κ. Μαρινάκη και αυτό είναι που θα συμπληρώσει όλο το παζλ του μίνι ανασχηματισμού που περιμένουμε», κατέληξε ο Γιώργος Ευγενίδης. 

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