Μίνι ανασχηματισμός, τα σενάρια και τα πρόσωπα - Οι πληροφορίες του Γιώργου Ευγενίδη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται ο μίνι ανασχηματισμός που προκαλεί η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.

«Τα σενάρια, οι πληροφορίες, κατατείνουν στο ότι ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών», επισήμανε στο μεσημεριανό δελτίο του Star o Γιώργος Ευγενίδης.

Ο πολιτικός συντάκτης του Star εξήγησε ότι η λογική είναι ότι πρόκειται για «ένα πρόσωπο που έχει πολιτικό βάρος αλλά και μπορεί να συνεχίσει τα παραδοτέα έργα τα οποία είναι πολλά και στο κομμάτι του σιδηροδρόμου και στο κομμάτι των αστικών συγκοινωνιών το επόμενο διάστημα».

Ωστόσο, η απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμη οριστικά. «Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στη Βοστώνη για ιδιωτικούς λόγους αυτό το Σαββατοκύριακο, θα καταλήξει στις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει στους συνεργάτες του τη Δευτέρα. Αναζητείται στην πραγματικότητα πρόσωπο για το Μέγαρο Μαξίμου, δεν αναζητείται απλώς ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αναζητείται ένα πρόσωπο με πολιτικότητα», τόνισε ο Γιώργος Ευγενίδης.

Όπως είπε, υπάρχουν αρκετά σενάρια στο τραπέζι κι ένα από αυτά είναι να αναλάβει έναν πιο επιτελικό ρόλο στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και να αναζητηθεί ένα πρόσωπο για αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Ακούγεται και το όνομα της εκπροσώπου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Αλεξάνδρας Σδούκου», συμπλήρωσε.

«Πάντως, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός δεν έχει πάρει απόφαση για τον πιθανό αντικαταστάτη του κ. Μαρινάκη και αυτό είναι που θα συμπληρώσει όλο το παζλ του μίνι ανασχηματισμού που περιμένουμε», κατέληξε ο Γιώργος Ευγενίδης.