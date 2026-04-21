Ο Χανιώτης Κώστας Ρηγάκης, έτρεξε Μαραθώνιο με δεμένα μάτια!

Ένα πραγματικά συγκλονιστικό επίτευγμα σημειώθηκε την Κυριακή στα Χανιά, στον 10ο Μαραθώνιο Κρήτης, με τον 28χρονο Χανιώτη Κώστα Ρηγάκη να γίνεται ο πρώτος Έλληνας που ολοκληρώνει μαραθώνιο με δεμένα μάτια!
«Ήταν ό,τι πιο δύσκολο και όμορφο έχω προσπαθήσει», δήλωσε ο ίδιος
Ο Κώστας Ρηγάκης, μόλις έχει ολοκληρώσει τον άθλο του / Φωτογραφίες www.sportcaster.gr
Ένα κατόρθωμα που έχουν καταφέρει ελάχιστοι άνθρωποι παγκοσμίως, τοποθετώντας πλέον τον ίδιο σε μια εξαιρετικά περιορισμένη «ελίτ» λιγότερων από 15 αθλητών σε όλο τον κόσμο.
Η προσπάθειά του είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς πραγματοποιήθηκε προς στήριξη του συλλόγου εθελοντικής προσφοράς «Ορίζοντας».
Διαβάστε αναλυτικά, για το εκπληκτικό ρεκόρ του Κώστα Ρηγάκη, στο Sportcaster.gr