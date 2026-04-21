Ο Χανιώτης Κώστας Ρηγάκης, έτρεξε Μαραθώνιο με δεμένα μάτια!

Ένα πραγματικά συγκλονιστικό επίτευγμα σημειώθηκε την Κυριακή στα Χανιά, στον 10ο Μαραθώνιο Κρήτης, με τον 28χρονο Χανιώτη Κώστα Ρηγάκη να γίνεται ο πρώτος Έλληνας που ολοκληρώνει μαραθώνιο με δεμένα μάτια!

«Ήταν ό,τι πιο δύσκολο και όμορφο έχω προσπαθήσει», δήλωσε ο ίδιος

Ο Κώστας Ρηγάκης, μόλις έχει ολοκληρώσει τον άθλο του

Ένα κατόρθωμα που έχουν καταφέρει ελάχιστοι άνθρωποι παγκοσμίως, τοποθετώντας πλέον τον ίδιο σε μια εξαιρετικά περιορισμένη «ελίτ» λιγότερων από 15 αθλητών σε όλο τον κόσμο.

Η προσπάθειά του είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς πραγματοποιήθηκε προς στήριξη του συλλόγου εθελοντικής προσφοράς «Ορίζοντας».

Διαβάστε αναλυτικά, για το εκπληκτικό ρεκόρ του Κώστα Ρηγάκη, στο Sportcaster.gr