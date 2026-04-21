Η Κάτια Ταραμπάνκο για την προσωπική της ζωή: «Παραμένω ελεύθερη κι ωραία!»

Από ποιους ένιωσε πίεση να παντρευτεί;

21.04.26 , 10:58 Γιώργος Γρηγοριάδης: «Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα συνεχίσουμε»
21.04.26 , 10:54 Ασύλληπτο ρεκόρ του Κώστα Ρηγάκη, για τα παιδιά με καρκίνο
21.04.26 , 10:37 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η αποκάλυψη για τον γιο του Αναστάση, στο Moments
21.04.26 , 10:32 «Ο Τελευταίος Αντάρτης» του Ανδρέα Ζαφείρη, στο Θέατρο Άβατον
21.04.26 , 10:28 Καιρός: Φθινοπωρινή εισβολή από το βράδυ – Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες
21.04.26 , 10:14 Πάνος Μουζουράκης: Πότε και πού θα γίνει η βάφτιση του γιου του
21.04.26 , 10:01 Η Κάτια Ταραμπάνκο για την προσωπική της ζωή: «Παραμένω ελεύθερη κι ωραία!»
21.04.26 , 09:39 Ποιοί σταθμοί Μετρό θα κλείνουν νωρίτερα από σήμερα 21/4
21.04.26 , 09:28 Hyundai IONIQ 3: Αυτό είναι το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
21.04.26 , 09:22 Συναγερμός για την εξαφάνιση 43χρονης μητέρας από το Ηράκλειο
21.04.26 , 09:21 Χαϊδάρι: «Η 13χρονη είπε ότι θα πηδήξει, αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία»
21.04.26 , 09:16 Ελένη Χατζίδου: Επέστρεψε στο Breakfast - Όσα είπε για το πρόβλημα υγείας
21.04.26 , 09:06 Μιλλούση: «Μπήκα και είδα τον Λευτέρη να κλαίει - ''Δεν το αντέχω'' είπε»
21.04.26 , 09:05 Ford: Ποιο συνεργείο βραβεύτηκε για την φανοποιεία
21.04.26 , 09:03 Λαίδη Λουίζα: H αγαπημένη εγγονή της Ελισάβετ που «έσπασε» το πρωτόκολλο
Σκορδά - Λιάγκας: Οι φωτογραφίες από τα 15α γενέθλια του γιου τους, Γιάννη
Νίκος Χατζηνικολάου - Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον δημοσιογράφο
Κομνηνού: «Είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μου έχει δώσει πληρότητα»
Μιλλούση: «Μπήκα και είδα τον Λευτέρη να κλαίει - ''Δεν το αντέχω'' είπε»
MasterChef: Μετά τον Πάνο, και ο Χάρης παραιτήθηκε από την ηγεσία των μπλε
Πανελλαδική 24ωρη απεργία στις 13/5: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Χαϊδάρι: «Η 13χρονη είπε ότι θα πηδήξει, αλλά κανείς δεν έδωσε σημασία»
MasterChef: Η μπριγάδα που κέρδισε στο Mystery Box & η συγκινητική αφιέρωση
Πτώση μαθήτριας: «Έφυγε» από τη ζωή μέσα στο χειρουργείο και την επανέφεραν
Καιρός: Φθινοπωρινή εισβολή από το βράδυ – Έρχονται ψυχρές αέριες μάζες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Δείτε όσα είπε η Κάτια Ταραμπάνκο στο Breakfast@Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κάτια Ταραμπάνκο μίλησε για την προσωπική της ζωή, δηλώνοντας ότι παραμένει ελεύθερη και ευτυχισμένη.
  • Αναφέρθηκε στον χωρισμό της, επισημαίνοντας ότι δεν έχει βιασύνη να μπει σε νέα σχέση.
  • Εξέφρασε την ανάγκη να γεμίσει κενά και ανασφάλειες μέσα της, χωρίς να εξαρτάται από άλλους.
  • Μίλησε για τοξικές συμπεριφορές που έχει βιώσει, κυρίως στην προσωπική της ζωή.
  • Ανέφερε ότι δεν νιώθει πίεση από την οικογένεια ή τους φίλους της για γάμο.

Τη γνωρίσαμε μέσα από το GNTM 2 κι από τότε έχει ξεχωρίσει. Ο λόγος για την Κάτια Ταραμπάνκο, την οποία συνάντησε ο Ηλίας Σκουλάς με την κάμερα του Breakfast@Star.

Κάτια Ταραμπάνκο: Χώρισε λίγο πριν παντρευτεί – «Δεν ευδοκίμησε η σχέση»

Το μοντέλο που πλέον ασχολείται με την παρουσίαση αθλητικής εκπομπής, μίλησε για όλους και για όλα. Από όλα αυτά που κάνει, τι είναι αυτό που την εκφράζει περισσότερο; «Είμαι πολυδιάστατος άνθρωπος θα μπορούσα να πω, οπότε με εκφράζουν όλα από λίγο. Νομίζω σε όλα είμαι αρκετά καλή να το πω έτσι και το συνεχίζω. Έχουμε μια τάση να βάζουμε γενικά ταμπέλες και να εξηγούμε ποιος είναι τι», απάντησε το μοντέλο και παρουσιάστρια.

«Φτάνει στο τέλος σιγά σιγά τελειώνει και το πρωτάθλημα πάνε πια. Με γεμίζει γιατί έχει πάρα πολλή μελέτη. Μου αρέσει. Πηγαίνω γήπεδα, βλέπω μπάλα. Καταλαβαίνω την αντίρρηση του κόσμου ότι δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι αθλητική ρεπόρτερ. Δεν δήλωσα ποτέ ότι είμαι. Είμαι για το δικό μου τον ρόλο και όχι της γλάστρας. Και στα επόμενα χρόνια θα μπορούσα να θεωρηθώ ξέρω γω, όχι δημοσιογράφος, αλλά καλή σε αυτό που κάνω. Στα αθλητικά», είπε για την εκπομπή του OPEN στην οποία συμμετέχει.

GNTM: Θυμάσαι τους νικητές των προηγούμενων κύκλων;

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή και τον χωρισμό της, η Κάτια ξεκαθάρισε με χιούμορ: «Δεν έχω ξαναχωρίσει από τότε, δόξα τω Θεώ. Παραμένω όμορφη και ελεύθερη και ωραία. Δεν έχω στόχο ή σκοπό να αλλάξει αυτό στο επόμενο διάστημα. Εκτός απροόπτου. Ποτέ μη λες ποτέ. Φλερτάρω, περνάω τέλεια, πηγαίνω στα παιχνίδια μου, πηγαίνω, κάνω τα αθλήματά μου. Δεν έχω πουθενά να απολογηθώ. Σίγουρα λείπει κάτι. Πάντα λείπει κάτι, αλλά δε βιάζομαι να το γεμίσω».

Η ανάγκη αυτή που είχε παλιότερα να είναι σε μια σχέση αμέσως με την άλλη πήγαζε το ότι υπήρχαν άλλα κενά που έπρεπε να καλύψει με την Κάτια; «Πάρα πολλά κενά. Κενά, ανασφάλειες, κενά, κόμπλεξ, ανάγκη για επιβεβαίωση, η οποία όλοι μας τα έχουμε ανάγκη, αλλά είναι καλό να τα βρίσκουμε μέσα μας».

Η Κάτια Ταραμπάνκο μίλησε και για τις τοξικές συμπεριφορές που βίωσε κυρίως στην προσωπική της ζωή. «Βίωσα αρκετές τοξικές συμπεριφορές ως επί το πλείστον πιο πολύ στα προσωπικά, όχι τόσο στα επαγγελματικά. Το γιατί ναι, διερωτήθηκα πάρα πολλές φορές γιατί και γιατί το επιτρέπεις. Γι' αυτό επιτρέπουμε τον άνθρωπο να μας ρίχνει κάτω ή να μας λαβώνει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Ας πούμε, είχα φτάσει σε σημείο να έχω το κινητό μονίμως ανοιχτό για να είναι ο άλλος σίγουρος ότι δεν κάνω κάτι πίσω από την πλάτη του ή το οτιδήποτε. Οπότε υπήρχε. Γιατί ρε φίλε; Γιατί υπήρχαν δύο τρεις πολύ καλοί φίλοι που έλεγαν αυτήν είσαι; Ξέρεις αυτή; Όργια να ακούω ιστορίες για αγρίους», δήλωσε.

Κάτια Ταραμπάνκο: Πόζαρε με τους γονείς της - Η ομοιότητα με τον μπαμπά της

Κλείνοντας, είπε γελώντας ότι κυρίως οι δημοσιογράφοι την πίεζαν για το πότε θα ντυθεί νύφη: «Κοίτα στα yes i do που κάναμε παλαιότερα και κάθε χρόνο μας ρωτάγατε "Πότε με το καλό;". Από εσάς έχω βιώσει πίεση να παντρευτώ. Όχι, ούτε από την οικογένειά μου, ούτε από τον περίγυρό μου. Δεν είναι ότι με ρωτάνε πότε με το καλό».

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, η Κάτια Ταραμπάνκο επιβεβαίωσε ότι χώρισε από τον σύντροφό της, ενώ είχαν φτάσει πολύ κοντά στον γάμο. Η παρουσιάστρια παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day και τόνισε πως η περίοδος που διανύει, είναι αναγέννησης για την ίδια. 

