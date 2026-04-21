Η Κάτια Ταραμπάνκο για την προσωπική της ζωή: «Παραμένω ελεύθερη κι ωραία!»

Τη γνωρίσαμε μέσα από το GNTM 2 κι από τότε έχει ξεχωρίσει. Ο λόγος για την Κάτια Ταραμπάνκο, την οποία συνάντησε ο Ηλίας Σκουλάς με την κάμερα του Breakfast@Star.

Το μοντέλο που πλέον ασχολείται με την παρουσίαση αθλητικής εκπομπής, μίλησε για όλους και για όλα. Από όλα αυτά που κάνει, τι είναι αυτό που την εκφράζει περισσότερο; «Είμαι πολυδιάστατος άνθρωπος θα μπορούσα να πω, οπότε με εκφράζουν όλα από λίγο. Νομίζω σε όλα είμαι αρκετά καλή να το πω έτσι και το συνεχίζω. Έχουμε μια τάση να βάζουμε γενικά ταμπέλες και να εξηγούμε ποιος είναι τι», απάντησε το μοντέλο και παρουσιάστρια.

«Φτάνει στο τέλος σιγά σιγά τελειώνει και το πρωτάθλημα πάνε πια. Με γεμίζει γιατί έχει πάρα πολλή μελέτη. Μου αρέσει. Πηγαίνω γήπεδα, βλέπω μπάλα. Καταλαβαίνω την αντίρρηση του κόσμου ότι δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι αθλητική ρεπόρτερ. Δεν δήλωσα ποτέ ότι είμαι. Είμαι για το δικό μου τον ρόλο και όχι της γλάστρας. Και στα επόμενα χρόνια θα μπορούσα να θεωρηθώ ξέρω γω, όχι δημοσιογράφος, αλλά καλή σε αυτό που κάνω. Στα αθλητικά», είπε για την εκπομπή του OPEN στην οποία συμμετέχει.

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή και τον χωρισμό της, η Κάτια ξεκαθάρισε με χιούμορ: «Δεν έχω ξαναχωρίσει από τότε, δόξα τω Θεώ. Παραμένω όμορφη και ελεύθερη και ωραία. Δεν έχω στόχο ή σκοπό να αλλάξει αυτό στο επόμενο διάστημα. Εκτός απροόπτου. Ποτέ μη λες ποτέ. Φλερτάρω, περνάω τέλεια, πηγαίνω στα παιχνίδια μου, πηγαίνω, κάνω τα αθλήματά μου. Δεν έχω πουθενά να απολογηθώ. Σίγουρα λείπει κάτι. Πάντα λείπει κάτι, αλλά δε βιάζομαι να το γεμίσω».

Η ανάγκη αυτή που είχε παλιότερα να είναι σε μια σχέση αμέσως με την άλλη πήγαζε το ότι υπήρχαν άλλα κενά που έπρεπε να καλύψει με την Κάτια; «Πάρα πολλά κενά. Κενά, ανασφάλειες, κενά, κόμπλεξ, ανάγκη για επιβεβαίωση, η οποία όλοι μας τα έχουμε ανάγκη, αλλά είναι καλό να τα βρίσκουμε μέσα μας».

Η Κάτια Ταραμπάνκο μίλησε και για τις τοξικές συμπεριφορές που βίωσε κυρίως στην προσωπική της ζωή. «Βίωσα αρκετές τοξικές συμπεριφορές ως επί το πλείστον πιο πολύ στα προσωπικά, όχι τόσο στα επαγγελματικά. Το γιατί ναι, διερωτήθηκα πάρα πολλές φορές γιατί και γιατί το επιτρέπεις. Γι' αυτό επιτρέπουμε τον άνθρωπο να μας ρίχνει κάτω ή να μας λαβώνει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Ας πούμε, είχα φτάσει σε σημείο να έχω το κινητό μονίμως ανοιχτό για να είναι ο άλλος σίγουρος ότι δεν κάνω κάτι πίσω από την πλάτη του ή το οτιδήποτε. Οπότε υπήρχε. Γιατί ρε φίλε; Γιατί υπήρχαν δύο τρεις πολύ καλοί φίλοι που έλεγαν αυτήν είσαι; Ξέρεις αυτή; Όργια να ακούω ιστορίες για αγρίους», δήλωσε.

Κλείνοντας, είπε γελώντας ότι κυρίως οι δημοσιογράφοι την πίεζαν για το πότε θα ντυθεί νύφη: «Κοίτα στα yes i do που κάναμε παλαιότερα και κάθε χρόνο μας ρωτάγατε "Πότε με το καλό;". Από εσάς έχω βιώσει πίεση να παντρευτώ. Όχι, ούτε από την οικογένειά μου, ούτε από τον περίγυρό μου. Δεν είναι ότι με ρωτάνε πότε με το καλό».

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο, η Κάτια Ταραμπάνκο επιβεβαίωσε ότι χώρισε από τον σύντροφό της, ενώ είχαν φτάσει πολύ κοντά στον γάμο. Η παρουσιάστρια παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Happy Day και τόνισε πως η περίοδος που διανύει, είναι αναγέννησης για την ίδια.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star