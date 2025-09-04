GNTM: Θυμάσαι τους νικητές των προηγούμενων κύκλων;

GNTM: Το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν πρέπει να το χάσεις!

Μετά από περίπου δύο χρόνια απουσίας, το GNTM επιστρέφει πιο σύγχρονο από ποτέ! Ό,τι ήξερες για το GNTM… ξαναγράφεται! Γιατί έρχεται ανανεωμένο, γεμάτο λάμψη ομορφιά και νέα πρόσωπα, που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινούρια ματιά στον χώρο της μόδας και του μόντελινγκ!

Σε πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε μέχρι σήμερα, το GNTM της νέας εποχής φέρνει μια τριμελή επιτροπή, που εκπροσωπεί διαφορετικές γενιές, οπτικές και εμπειρία στον χώρο της μόδας: O Λάκης Γαβαλάς, Fashion Expert, o Άγγελος Μπράτης, Σχεδιαστής Μόδας και ο Έντι Γαβριηλίδης, Fashion Consultant. Από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του GNTM, η Ζενεβιέβ Μαζαρί αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της Creative Director για να ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή με τα ανατρεπτικά της concept. Και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε «ρόλο-κλειδί»: Επιστρέφει με πρωταγωνιστικό ρόλο. Στηρίζει και καθοδηγεί τα μοντέλα με την εμπειρία της, ενώ συμμετέχει ενεργά στις κρίσιμες αποφάσεις του διαγωνισμού.

Μία ανάσα πριν από την πρεμιέρα του GNTM 6 κάνουμε ένα flashback για να θυμηθούμε τους νικητές του λαμπερού διαγωνισμού μόδας και ομορφιάς!

Το GNTM όταν ξεκίνησε στο Star το 2018 απέκτησε φανατικό κοινό, που κάθε χρόνο ανυπομονεί για τις νέες δοκιμασείς αλλά και τον επόμενο νικητή ή νικήτρια, που θα σηκώσει το τρόπαιο. Πάμε να θυμηθούμε, τους παίκτες που κατάφεραν να τερματίσουν πρώτη σε κάθε κύκλο,.

Νικήτρια GNTM 1 η Ειρήνη Καζαριάν

Η Ειρήνη Καζαριάν ανακηρύχθηκε νικήτρια του GNTM, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους κριτικής επιτροπής (Βίκυ Καγιά, Άγγελος Μπράτης, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Δημήτρης Σκουλός) αλλά και του κοινού που συμμετείχε για πρώτη φορά ψηφίζοντας.

Η Ειρήνη κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ, ένα μεγάλο συμβόλαιο στο χώρο της μόδας με το Πρακτορείο Μοντέλων Place Μodels στο Αμβούργο, συμβόλαιο με εταιρία καλλυντικών και ένα εξώφυλλο στο περιοδικό μόδας In Style.

Έξι χρόνια μετά τον θρίαμβό της στον αγαπημένο διαγωνισμό μόδας, έχει ήδη στο βιογραφικό της εκτός από πολλές δουλειές ως μοντέλο και θεατρικούς ρόλους, έχει παίξει σε πολλά βίντεο κλιπ ενώ προτιμά να κρατά κρυφή την προσωπική της ζωή και αποφεύγει τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις.

Στον λογαριασμό της στο Instagram, η Ειρήνη Καζαριάν δίνει την ευκαιρία στους 150.000 followers της να βλέπουν μέρος της δουλειάς της αλλά και τις αρκετές αλλαγές στην εμφάνισή της.

Ειδικότερα, η «Κάζα» δοκιμάζει πολλά διαφορετικά χτενίσματα και κουρέματα στα πλούσια μαλλιά της, διατηρώντας όμως πάντα το σκούρο χρώμα, το σήμα κατατεθέν της που κάνει υπέροχη αντίθεση με τα ανοιχτά της μάτια.

GNTM 2: Πρώτη φορά δυο νικήτριες! Άννα Μαρία Ηλιάδου και Κάτια Ταραμπάνκο

Η σεζόν 2019-2020 του GNTM ήταν αρκετά ανατρεπτική. Πρώτη φορά στα χρονικά είχαμε δυο νικήτριες, μετά από ισοβαθμία κριτών και βαθμολογίας τηλεοπτικού κοινού.

Η Άννα Μαρία Ηλιάδου και η Κάτια Ταραμπάνκο στέφθηκαν οι δυο μεγάλες της βραδιάς, δυο μοντέλα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, τόσο σε χαρακτήρα όσο και στον φωτογραφικό φακό.

Κάτια Ταραμπάνκο

Άννα Μαρία Ηλιάδου

Η Άννα-Μαρία Ηλιάδου συνεχίζει την πορεία της στο χώρο του μόντελινγκ. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει μια μεγάλη συνεργασία με μεγάλο οίκο εσώρουχων.

Η Κάτια Ταραμπάνκο κατάγεται από τη Μαριούπολη της Ουκρανίας. Στην Ελλάδα ήρθε όταν ήταν 6 ετών. Η μητέρα της, όπως έχει πει σε παλιότερη συνέντευξη της, δεν είναι από την Ουκρανία, άλλα κατάγεται από Έλληνες της Ουκρανίας. Στην Ελλάδα αρχικά είχε έρθει η μητέρα της και δύο χρόνια μετά ήρθε η Κάτια και μετά ο πατέρας της και ο αδερφός της.

To 2019 συμμετείχε στο GNTM, όπου βγήκε νικήτρια. Το 2020 η Κάτια Ταραμπάνκο συμμετείχε στην εκπομπή «Θαλασσόλυκοι» του ΣΚΑΪ μαζί με τον Γιάννη Αποστολάκη και τον Γιάννη Δρυμωνάκο.

Τον Δεκέμβριο του 2020, η Κάτια Ταραμπάνκο βρέθηκε στον Άγιο Δομίνικο προκειμένου να συμμετάσχει στο Survivor 2021. Μάλιστα στην πρώτη ψηφοφορία του κοινού, αναδείχθηκε η πιο δημοφιλής παίκτρια. Το 2021 παρουσίασε στο Open την εκπομπή μόδας «Glam Wars» και το 2022 ξαναμπήκε στο Survivor.

Σήμερα ετοιμάζεται να κάνει οικογένεια, αφού έχει ήδη δεχτεί την πρόταση γάμου από τον σύντροφό της.

GNTM 3 - Ηρακλής Τσουζίνοφ: Ο πρώτος άνδρας νικητής στην ιστορία του GNTM!

O Ηρακλής έκλεψε τις εντυπώσεις από τις πρώτες κιόλας εμφανίσεις του στο GNTM, καθώς η ομορφιά του είναι χαρακτηριστική και ιδιαίτερη.

Εκείνος παρ' όλο που είχε αποχωρήσει από τον διαγωνισμό, ο υπεύθυνος του Elite Models τον επέλεξε να μπει και πάλι στον διαγωνισμό και να διεκδικήσει για ακόμα μία φορά τον τίτλο.

Από εκείνη τη στιγμή, ο Ηρακλής έκανε ένα restart και ξεκίνησε να δίνει το εκατό τοις εκατό του εαυτού του σε κάθε δοκιμασία και concept, φτάνοντας στον μεγάλο τελικό, όπου αναδείχθηκε και ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού.

Mετά από τη νίκη του ασχολήθηκε με το μόντελινγκ, έκανε πολλές συνεργασίες ενώ πριν από λίγους μήνες έφτιαξε τη δική του οικογένεια και απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον γιο του, με τη σύντροφό του, Νάσια.

GNTM 4: Νικήτρια η Κυβέλη Χατζηευστρατίου

Μεγάλη νικήτρια του GNTM 4 είναι η Κυβέλη Χατζηευστρατίου. Εκτός από τον σπουδαίο τίτλο κέρδισε το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ, ένα αυτοκίνητο, κοσμήματα και ρολόι αξίας 20.000 ευρώ από το House of Jewels!

Η 22χρονη καλλονή γεννήθηκε στην Κέρκυρα, ωστόσο, όταν τελείωσε το σχολείο αποφάσισε να αφήσει πίσω της τη ζωή εκεί και να μετακομίσει στην Αθήνα για να κάνει πραγματικότητα το όνειρό της. Ως άνθρωπος είναι αρκετά οργανωτική, ρεαλίστρια κι ανεξάρτητη. Υποστηρίζει τον φεμινισμό, απεχθάνεται την κοινωνική καταπίεση κι ονειρεύεται έναν κόσμο όπου οι γυναίκες θα έχουν ίσα δικαιώματα.

Μέσα από φωτογραφίες της Κυβέλης Χατζηευστρατίου στο instagram βλέπουμε, πως χαράζει τον δικό της δρόμο στο χώρο του μόντελινγκ με συνεργασίες τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Όσο για το look και την εξωτερική της εμφάνιση θα λέγαμε, πως δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα, διατηρώντας το κοντό μήκος στα μαλλιά της.

GNTM 5: Νικήτρια η Αλεξία Τράικο

Όταν κέρδισε στο GNTM ήταν μόλις 19 ετών!

Η όμορφη κοκκινομάλλα δεν τα παράτησε μόλις ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και μέχρι και σήμερα πραγματοποιεί φωτογραφίσεις και περπατά σε πασαρέλες. Αγωνίζεται πολύ σκληρά, καθώς αυτό ήταν άλλωστε το όνειρό της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δείχνει την καθημερινότητά της και μετρά σχεδόν 25 χιλιάδες ακόλουθους που την πιστεύουν και την υποστηρίζουν σε κάθε της βήμα.